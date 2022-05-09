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  • Front Product Photo Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
  • Product Detail Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
  • Alternative Product Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
  • Alternative Product Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
  • HR2228
  • Front Product Photo Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
  • Product Detail Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
  • Alternative Product Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
  • Alternative Product Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90

Серія 5000Блендер

HR2228/90

4.8

| (59) Відгуки | 98% рекомендують цей виріб

Ідеальні результати вдвічі швидше

Технологія ProBlend Crush перетворює найтвердіші продукти в найоднорідніші смузі вдвічі швидше. Поєднання наших унікальних 6-лопатевих лез та ефективного двигуна потужністю 800 Вт дозволяє ідеально покришити лід і великі шматки продуктів.

Переглянути всі переваги

Завдяки потужній технології ProBlend Crush

Ідеальні результати вдвічі швидше

  • 800 Вт

  • Технологія ProBlend Crush

  • Максимальний об'єм чаші 1,5 л

  • 3 налаштування швидкості + імпульсний режим

  • Інноваційний дизайн великої ребристої чаші

2 роки гарантії

2 роки гарантії

На наші блендери надається 2 роки гарантії – це наша гарантія довготривалої якості й функціонування.

Потужний, проте енергоефективний двигун 800 Вт

Потужний, проте енергоефективний двигун 800 Вт

Потужний, проте енергоефективний двигун 800 Вт для збалансування потужності та ідеальних результатів змішування. Створено для максимального підвищення ефективності технології ProBlend Crush.

Максимальна ємність: 2 л, робоча ємність чаші: 1,5 л

Максимальна ємність: 2 л, робоча ємність чаші: 1,5 л

Велика 2-літрова чаша має робочий об’єм 1,5 л для смачних змішаних смузі, якими можна поділитися з іншими членами сім’ї або залишити на потім.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

59

Відгуки

98%

рекомендують цей виріб

2

09/05/2022

Україна

Україна

Класний бдендер

Купили цей блендер наприкінці зими. Дуже задоволені. Користуємось всією сім'єю. Блендер дуже потужний, крошить все. Може навідь льод. Зараз нам дуже подобається робити супи-пюре. Робимо тісто на млинці. Влітку будемо робити найсмачніші лимонади.

Плюси

Потужний

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 HR2228/90 Блендер

Дата використання 2021-04-09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 HR2228/90 Блендер

Дата використання 2021-04-09

04/05/2022

Україна

Україна

Працівник Philips

Блендер чудово справляється зі своїми функціями.

[Employee of philipsglobal] Гарний блендер, великий об’єм скляної чаши. Перейшов на корисне харчування, тепер це мій помічник на кухні. Все дуже швидко подрібнює та змішує. Легке миття, ножі розкручуються і можна окремо мити. Велика чаша дозволяє готувати одразу декілька порцій. Блендер потужний за ним легко доглядати. Рекомендую для придбання.

Плюси

Блендер чудово справляється зі своїми функціями.

Мінуси

Не виявив

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 HR2228/90 Блендер

Дата використання 2021-05-04

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 HR2228/90 Блендер

Дата використання 2021-05-04

04/05/2022

Україна

Україна

потыжний

потужний і легкий у використанні, подрібнює все как м'які так і тверді продукти, а рефлений ніж круто подрібнює лід. присмоктується до стола що не пригає на великих оборотах.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 HR2228/90 Блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 HR2228/90 Блендер

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