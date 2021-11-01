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    Series 5000

    Блендер

    HR2228/90
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Ідеальні результати вдвічі швидше Ідеальні результати вдвічі швидше Ідеальні результати вдвічі швидше
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      Series 5000 Блендер

      HR2228/90
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Ідеальні результати вдвічі швидше

      Технологія ProBlend Crush перетворює найтвердіші продукти на найоднорідніші смузі вдвічі швидше. Поєднання наших унікальних 6-лопатевих лез та ефективного двигуна потужністю 800 Вт дозволяє ідеально покришити лід та великі шматки продуктів. Переглянути усі переваги

      Series 5000 Блендер

      Ідеальні результати вдвічі швидше

      Технологія ProBlend Crush перетворює найтвердіші продукти на найоднорідніші смузі вдвічі швидше. Поєднання наших унікальних 6-лопатевих лез та ефективного двигуна потужністю 800 Вт дозволяє ідеально покришити лід та великі шматки продуктів. Переглянути усі переваги

      Ідеальні результати вдвічі швидше

      Технологія ProBlend Crush перетворює найтвердіші продукти на найоднорідніші смузі вдвічі швидше. Поєднання наших унікальних 6-лопатевих лез та ефективного двигуна потужністю 800 Вт дозволяє ідеально покришити лід та великі шматки продуктів. Переглянути усі переваги

      Series 5000 Блендер

      Ідеальні результати вдвічі швидше

      Технологія ProBlend Crush перетворює найтвердіші продукти на найоднорідніші смузі вдвічі швидше. Поєднання наших унікальних 6-лопатевих лез та ефективного двигуна потужністю 800 Вт дозволяє ідеально покришити лід та великі шматки продуктів. Переглянути усі переваги

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        Series 5000

        Series 5000

        Блендер

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        Ідеальні результати вдвічі швидше

        Завдяки потужній технології ProBlend Crush

        • 800 Вт
        • Технологія ProBlend Crush
        • Максимальний об'єм чаші 1,5 л
        • 3 налаштування швидкості + імпульсний режим
        • Інноваційний дизайн великої ребристої чаші
        2 роки гарантії

        2 роки гарантії

        На наші блендери надається 2 роки гарантії – це наша гарантія довготривалої якості та функціонування.

        Потужний, проте енергоефективний двигун 800 Вт

        Потужний, проте енергоефективний двигун 800 Вт

        Потужний, проте енергоефективний двигун 800 Вт для збалансування потужності та ідеальних результатів змішування. Створено для максимального підвищення ефективності технології ProBlend Crush.

        Ідеально подрібнений лід і тверді продукти, у 2 рази швидше

        Ідеально подрібнений лід і тверді продукти, у 2 рази швидше

        Технологія ProBlend Crush перетворює найтвердіші продукти на найоднорідніші смузі вдвічі швидше. Поєднання наших унікальних 6-лопатевих лез та ефективного двигуна потужністю 800 Вт дозволяє ідеально покришити лід та великі шматки продуктів.

        Максимальна ємність: 2 л, робоча ємність чаші: 1,5 л

        Максимальна ємність: 2 л, робоча ємність чаші: 1,5 л

        Велика 2-літрова чаша має робочий об’єм 1,5 л для смачних змішаних смузі, якими можна поділитися з іншими членами сім’ї або залишити на потім

        Інноваційний дизайн великої ребристої скляної чаші

        Інноваційний дизайн великої ребристої скляної чаші

        Інноваційний дизайн ребристої скляної чаші забезпечує оптимальний потік продуктів для найдрібнішого перемішування.

        Зручний диск керування з 3 налаштуваннями швидкості

        Зручний диск керування з 3 налаштуваннями швидкості

        Наш диск керування має неслизьку поверхню, що дозволяє легко керувати швидкістю блендера. Від лагідного подрібнення м’яких фруктів до потужної обробки твердіших фруктів та овочів. Завдяки нашому ручному регулюванню швидкості можна вибрати те, що потрібно.

        Знімний ріжучий блок для легкого чищення

        Знімний ріжучий блок для легкого чищення

        Знімний ріжучий блок пристрою створено для ретельнішого чищення. Усі знімні частини можна також мити в посудомийній машині.

        Деталі можна мити в посудомийній машині

        Деталі можна мити в посудомийній машині

        Усі знімні деталі блендера Philips можна мити в посудомийній машині.

        Імпульсний режим для одноріднішого подрібнення

        Ретельно подрібнюйте те, що потрібно, за допомогою зручного імпульсного режиму – усі шматки переміщаються вниз до ножів для іншого етапу подрібнення.

        Технічні характеристики

        • Країна походження

          Виготовлено у
          Китай
          Входить в комплект
          Чаша
          Довжина шнура
          0,09 m
          Колір
          Чорний
          Потужність
          800 W
          Розміри упаковки (Д х Ш х В)
          200x336x276 mm
          Вага з упаковкою
          4,35 kg
          Тип кришки
          Знімна
          Об’єм ємності
          2 L
          Робоча ємність чаші блендера
          1,5 L
          Лезо
          Лезо на 6 лопатей
          Інтерфейс із режимом швидкості
          Поворотний регулятор

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Завершення

          Матеріал основного корпусу
          Металева обгортка та пластик
          Матеріал ножа
          Нержавіюча сталь
          Матеріал мірного стакана
          Скло

        • Вага та розміри

          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          180x167x415 mm
          Вага виробу
          3,65 kg

        • Загальні технічні характеристики

          Характеристики виробу
          • Можна мити в посудомийній машині
          • 3 + імпульсний
          • 3 фіксовані налаштування швидкості

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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