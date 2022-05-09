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Розширена гарантія 3 роки
Ідеальні результати вдвічі швидше
Технологія ProBlend Crush перетворює найтвердіші продукти в найоднорідніші смузі вдвічі швидше. Поєднання наших унікальних 6-лопатевих лез та ефективного двигуна потужністю 800 Вт дозволяє ідеально покришити лід і великі шматки продуктів.
800 Вт
Технологія ProBlend Crush
Максимальний об'єм чаші 1,5 л
3 налаштування швидкості + імпульсний режим
Інноваційний дизайн великої ребристої чаші
На наші блендери надається 2 роки гарантії – це наша гарантія довготривалої якості й функціонування.
Потужний, проте енергоефективний двигун 800 Вт для збалансування потужності та ідеальних результатів змішування. Створено для максимального підвищення ефективності технології ProBlend Crush.
Велика 2-літрова чаша має робочий об’єм 1,5 л для смачних змішаних смузі, якими можна поділитися з іншими членами сім’ї або залишити на потім.
4.8
з 5
59
Відгуки
98%
рекомендують цей виріб
Kremen 98765
09/05/2022
Україна
Класний бдендер
Купили цей блендер наприкінці зими. Дуже задоволені. Користуємось всією сім'єю. Блендер дуже потужний, крошить все. Може навідь льод. Зараз нам дуже подобається робити супи-пюре. Робимо тісто на млинці. Влітку будемо робити найсмачніші лимонади.
Плюси
Потужний
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 HR2228/90 Блендер
Дата використання 2021-04-09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 HR2228/90 Блендер
Дата використання 2021-04-09
Сергій81
04/05/2022
Україна
Працівник Philips
Блендер чудово справляється зі своїми функціями.
[Employee of philipsglobal] Гарний блендер, великий об’єм скляної чаши. Перейшов на корисне харчування, тепер це мій помічник на кухні. Все дуже швидко подрібнює та змішує. Легке миття, ножі розкручуються і можна окремо мити. Велика чаша дозволяє готувати одразу декілька порцій. Блендер потужний за ним легко доглядати. Рекомендую для придбання.
Плюси
Блендер чудово справляється зі своїми функціями.
Мінуси
Не виявив
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 HR2228/90 Блендер
Дата використання 2021-05-04
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 HR2228/90 Блендер
Дата використання 2021-05-04
гуфія
04/05/2022
Україна
потыжний
потужний і легкий у використанні, подрібнює все как м'які так і тверді продукти, а рефлений ніж круто подрібнює лід. присмоктується до стола що не пригає на великих оборотах.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 HR2228/90 Блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 HR2228/90 Блендер