Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Ідеальні результати вдвічі швидше
Технологія ProBlend Crush перетворює найтвердіші продукти на найоднорідніші смузі вдвічі швидше. Поєднання наших унікальних 6-лопатевих лез та ефективного двигуна потужністю 800 Вт дозволяє ідеально покришити лід та великі шматки продуктів. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ідеальні результати вдвічі швидше
Технологія ProBlend Crush перетворює найтвердіші продукти на найоднорідніші смузі вдвічі швидше. Поєднання наших унікальних 6-лопатевих лез та ефективного двигуна потужністю 800 Вт дозволяє ідеально покришити лід та великі шматки продуктів. Переглянути усі переваги
Ідеальні результати вдвічі швидше
Технологія ProBlend Crush перетворює найтвердіші продукти на найоднорідніші смузі вдвічі швидше. Поєднання наших унікальних 6-лопатевих лез та ефективного двигуна потужністю 800 Вт дозволяє ідеально покришити лід та великі шматки продуктів. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ідеальні результати вдвічі швидше
Технологія ProBlend Crush перетворює найтвердіші продукти на найоднорідніші смузі вдвічі швидше. Поєднання наших унікальних 6-лопатевих лез та ефективного двигуна потужністю 800 Вт дозволяє ідеально покришити лід та великі шматки продуктів. Переглянути усі переваги
Блендер
Усього:
На наші блендери надається 2 роки гарантії – це наша гарантія довготривалої якості та функціонування.
Потужний, проте енергоефективний двигун 800 Вт для збалансування потужності та ідеальних результатів змішування. Створено для максимального підвищення ефективності технології ProBlend Crush.
Технологія ProBlend Crush перетворює найтвердіші продукти на найоднорідніші смузі вдвічі швидше. Поєднання наших унікальних 6-лопатевих лез та ефективного двигуна потужністю 800 Вт дозволяє ідеально покришити лід та великі шматки продуктів.
Велика 2-літрова чаша має робочий об’єм 1,5 л для смачних змішаних смузі, якими можна поділитися з іншими членами сім’ї або залишити на потім
Інноваційний дизайн ребристої скляної чаші забезпечує оптимальний потік продуктів для найдрібнішого перемішування.
Наш диск керування має неслизьку поверхню, що дозволяє легко керувати швидкістю блендера. Від лагідного подрібнення м’яких фруктів до потужної обробки твердіших фруктів та овочів. Завдяки нашому ручному регулюванню швидкості можна вибрати те, що потрібно.
Знімний ріжучий блок пристрою створено для ретельнішого чищення. Усі знімні частини можна також мити в посудомийній машині.
Усі знімні деталі блендера Philips можна мити в посудомийній машині.
Ретельно подрібнюйте те, що потрібно, за допомогою зручного імпульсного режиму – усі шматки переміщаються вниз до ножів для іншого етапу подрібнення.
Країна походження
Обслуговування
Завершення
Вага та розміри
Загальні технічні характеристики