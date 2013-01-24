Швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки
Завдяки потужному двигуну та унікальній ергономічній конструкції новий ручний блендер Daily пропонує швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки, щоб Ви могли без зайвих зусиль щодня готувати корисні домашні страви Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки
Завдяки потужному двигуну та унікальній ергономічній конструкції новий ручний блендер Daily пропонує швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки, щоб Ви могли без зайвих зусиль щодня готувати корисні домашні страви Переглянути усі переваги
Швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки
Завдяки потужному двигуну та унікальній ергономічній конструкції новий ручний блендер Daily пропонує швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки, щоб Ви могли без зайвих зусиль щодня готувати корисні домашні страви Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки
Завдяки потужному двигуну та унікальній ергономічній конструкції новий ручний блендер Daily пропонує швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки, щоб Ви могли без зайвих зусиль щодня готувати корисні домашні страви Переглянути усі переваги
Спеціальна вигнута форма нижньої частини ніжки ручного блендера захищає від розбризкування та безладу під час змішування
Міцна й ергономічна конструкція забезпечує зручне та легке використання
За допомогою насадки для картоплі пюре можна приготувати пухке картопляне пюре
Технологія Philips ProMix, яку було розроблено спільно з престижним Університетом Штутгарту, є унікальною прогресивною технологією, в якій використовується особлива трикутна форма для створення оптимального потоку та максимальної ефективності для швидшого та рівномірнішого змішування
Легко під’єднуйте та від’єднуйте аксесуари для різних функцій одним натисненням кнопки.
Одинарний вінчик ручного блендера Philips для збивання вершків, майонезу, рідкого тіста для торта тощо.
Потужний двигун 650 Вт забезпечує потужне змішування для домашніх страв щодня
За допомогою компактного подрібнювача Ви зможете легко подрібнювати зелень, горіхи, сир, шоколад і цибулю.
Великий подрібнювач для легкого приготування смачних соусів та салатів, подрібнення фруктів або обробки великої кількості м’яса
Аксесуари
Країна виготовлення
Загальні специфікації
Обслуговування
Технічні характеристики
Конструкція
Особливості конструкції