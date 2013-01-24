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Daily Collection

Ручний блендер ProMix

HR2537/00
Загальна оцінка / 5
  • Швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки Швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки Швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки
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    Daily Collection Ручний блендер ProMix

    HR2537/00
    Загальна оцінка / 5

    Швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки

    Завдяки потужному двигуну та унікальній ергономічній конструкції новий ручний блендер Daily пропонує швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки, щоб Ви могли без зайвих зусиль щодня готувати корисні домашні страви Переглянути усі переваги

    Daily Collection Ручний блендер ProMix

    Швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки

    Завдяки потужному двигуну та унікальній ергономічній конструкції новий ручний блендер Daily пропонує швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки, щоб Ви могли без зайвих зусиль щодня готувати корисні домашні страви Переглянути усі переваги

    Швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки

    Завдяки потужному двигуну та унікальній ергономічній конструкції новий ручний блендер Daily пропонує швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки, щоб Ви могли без зайвих зусиль щодня готувати корисні домашні страви Переглянути усі переваги

    Daily Collection Ручний блендер ProMix

    Швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки

    Завдяки потужному двигуну та унікальній ергономічній конструкції новий ручний блендер Daily пропонує швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки, щоб Ви могли без зайвих зусиль щодня готувати корисні домашні страви Переглянути усі переваги

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      Насолоджуйтеся корисними домашніми стравами без зусиль щодня

      • Інтуїтивний
      • Зручний
      • Потужний
      Захист від розбризкування

      Захист від розбризкування

      Спеціальна вигнута форма нижньої частини ніжки ручного блендера захищає від розбризкування та безладу під час змішування

      Ергономічна конструкція

      Ергономічна конструкція

      Міцна й ергономічна конструкція забезпечує зручне та легке використання

      Насадка для картоплі пюре

      Насадка для картоплі пюре

      За допомогою насадки для картоплі пюре можна приготувати пухке картопляне пюре

      Вдосконалена технологія змішування ProMix

      Вдосконалена технологія змішування ProMix

      Технологія Philips ProMix, яку було розроблено спільно з престижним Університетом Штутгарту, є унікальною прогресивною технологією, в якій використовується особлива трикутна форма для створення оптимального потоку та максимальної ефективності для швидшого та рівномірнішого змішування

      Система розблокування одним натисненням

      Система розблокування одним натисненням

      Легко під’єднуйте та від’єднуйте аксесуари для різних функцій одним натисненням кнопки.

      Одинарний вінчик

      Одинарний вінчик

      Одинарний вінчик ручного блендера Philips для збивання вершків, майонезу, рідкого тіста для торта тощо.

      Потужний двигун 650 Вт

      Потужний двигун 650 Вт забезпечує потужне змішування для домашніх страв щодня

      Компактний подрібнювач

      За допомогою компактного подрібнювача Ви зможете легко подрібнювати зелень, горіхи, сир, шоколад і цибулю.

      Великий подрібнювач

      Великий подрібнювач для легкого приготування смачних соусів та салатів, подрібнення фруктів або обробки великої кількості м’яса

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        У комплекті
        • Мірний стакан
        • Компактний подрібнювач
        • Вінчик
        • Великий подрібнювач

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у
        Китай

      • Загальні специфікації

        Режими швидкості
        1

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Технічні характеристики

        Потужність
        650  Вт

      • Конструкція

        Колір
        Білий

      • Особливості конструкції

        Матеріал насадки
        Метал
        Матеріал корпусу
        Пластик

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