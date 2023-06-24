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Більше не доступний
HR2537/00
650 Вт
Технологія змішування ProMix
1 режим швидкості
Великий подрібнювач - 1 л, компактний подрібнювач - 300мл
Вінчик + мірний стакан
Потужний двигун 650 Вт забезпечує потужне змішування для домашніх страв щодня
Спеціальна вигнута форма нижньої частини ніжки ручного блендера захищає від розбризкування та безладу під час змішування
За допомогою компактного подрібнювача ви зможете легко подрібнювати зелень, горіхи, сир, шоколад і цибулю.
4.1
з 5
47
Відгуки
Ukrainian qo
24/06/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Класний прилад !
Зручний у використанні, а саме: сильний корпус, легке з'єднання насадок та двигуна, легко миється - немає потаємних зазорів. Для особистого користування саме те !
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2545/00 Ручний блендер ProMix
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2545/00 Ручний блендер ProMix
Ministrelia
28/12/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Гарний помічник, дуже задоволена!!!
Гарний помічник, дуже задоволена!!! Смачні страви до столу легко вдаються з ним.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2537/00 Ручний блендер ProMix
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2537/00 Ручний блендер ProMix
Borsuk
10/02/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Чудовий прилад
Дуже эргономiчний, якiсний, мае чудовий вигляд тихо працюе
Плюси
Якiсть
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2537/00 Ручний блендер ProMix
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2537/00 Ручний блендер ProMix