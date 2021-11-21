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    Ручний блендер ProMix

    HR2543/90
    Загальна оцінка / 5
    • Швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки Швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки Швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки
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      Ручний блендер ProMix

      HR2543/90
      Загальна оцінка / 5

      Швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки

      Завдяки потужному двигуну та унікальній ергономічній конструкції новий ручний блендер Daily пропонує швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки, щоб Ви могли без зайвих зусиль щодня готувати корисні домашні страви Переглянути усі переваги

      Ручний блендер ProMix

      Швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки

      Завдяки потужному двигуну та унікальній ергономічній конструкції новий ручний блендер Daily пропонує швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки, щоб Ви могли без зайвих зусиль щодня готувати корисні домашні страви Переглянути усі переваги

      Швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки

      Завдяки потужному двигуну та унікальній ергономічній конструкції новий ручний блендер Daily пропонує швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки, щоб Ви могли без зайвих зусиль щодня готувати корисні домашні страви Переглянути усі переваги

      Ручний блендер ProMix

      Швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки

      Завдяки потужному двигуну та унікальній ергономічній конструкції новий ручний блендер Daily пропонує швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки, щоб Ви могли без зайвих зусиль щодня готувати корисні домашні страви Переглянути усі переваги

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        Ручний блендер ProMix

        Усього:

        Швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки

        Насолоджуйтеся корисними домашніми стравами без зусиль щодня

        • 700 Вт
        • Технологія ProMix
        • 1 режим швидкості + "турбо"
        • Компактний подрібнювач - 300мл
        • Вінчик + мірний стакан
        Захист від розбризкування

        Захист від розбризкування

        Спеціальна вигнута форма нижньої частини ніжки ручного блендера захищає від розбризкування та безладу під час змішування

        Ергономічна конструкція

        Ергономічна конструкція

        Міцна й ергономічна конструкція забезпечує зручне та легке використання

        Вдосконалена технологія змішування ProMix

        Вдосконалена технологія змішування ProMix

        Технологія Philips ProMix, яку було розроблено спільно з престижним Університетом Штутгарту, є унікальною прогресивною технологією, в якій використовується особлива трикутна форма для створення оптимального потоку та максимальної ефективності для швидшого та рівномірнішого змішування

        Система розблокування одним натисненням

        Система розблокування одним натисненням

        Легко під’єднуйте та від’єднуйте аксесуари для різних функцій одним натисненням кнопки.

        Одинарний вінчик

        Одинарний вінчик

        Одинарний вінчик ручного блендера Philips для збивання вершків, майонезу, рідкого тіста для торта тощо.

        Функція "турбо" для додаткової потужності

        Функція "турбо" для додаткової потужності

        Функція "турбо" ручного блендера Philips дозволяє різати навіть найтвердіші продукти одним натисненням кнопки

        Компактний подрібнювач

        За допомогою компактного подрібнювача ви зможете легко подрібнювати зелень, горіхи, сир, шоколад і цибулю.

        Технічні характеристики

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Технічні характеристики

          Потужність
          700 W
          Виготовлено у
          Китай
          Матеріал насадки
          Метал
          Колір
          Білий
          Режими швидкості
          2 (включаючи "турбо")
          Матеріал корпусу
          Пластик
          Входить в комплект
          • Мірний стакан
          • Компактний подрібнювач
          • Вінчик

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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