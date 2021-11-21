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Швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки
Завдяки потужному двигуну та унікальній ергономічній конструкції новий ручний блендер Daily пропонує швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки, щоб Ви могли без зайвих зусиль щодня готувати корисні домашні страви Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки
Завдяки потужному двигуну та унікальній ергономічній конструкції новий ручний блендер Daily пропонує швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки, щоб Ви могли без зайвих зусиль щодня готувати корисні домашні страви Переглянути усі переваги
Швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки
Завдяки потужному двигуну та унікальній ергономічній конструкції новий ручний блендер Daily пропонує швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки, щоб Ви могли без зайвих зусиль щодня готувати корисні домашні страви Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки
Завдяки потужному двигуну та унікальній ергономічній конструкції новий ручний блендер Daily пропонує швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки, щоб Ви могли без зайвих зусиль щодня готувати корисні домашні страви Переглянути усі переваги
Ручний блендер ProMix
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Спеціальна вигнута форма нижньої частини ніжки ручного блендера захищає від розбризкування та безладу під час змішування
Міцна й ергономічна конструкція забезпечує зручне та легке використання
Технологія Philips ProMix, яку було розроблено спільно з престижним Університетом Штутгарту, є унікальною прогресивною технологією, в якій використовується особлива трикутна форма для створення оптимального потоку та максимальної ефективності для швидшого та рівномірнішого змішування
Легко під’єднуйте та від’єднуйте аксесуари для різних функцій одним натисненням кнопки.
Одинарний вінчик ручного блендера Philips для збивання вершків, майонезу, рідкого тіста для торта тощо.
Функція "турбо" ручного блендера Philips дозволяє різати навіть найтвердіші продукти одним натисненням кнопки
За допомогою компактного подрібнювача ви зможете легко подрібнювати зелень, горіхи, сир, шоколад і цибулю.
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Технічні характеристики