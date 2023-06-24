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  • Швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки
  • Швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки
  • Швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки
  • Швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки
  • Швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки
  • Швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки
  • Швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки
  • Швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки
  • Швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки
  • Швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки
  • Швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки
  • Швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки

Більше не доступний

Daily CollectionРучний блендер ProMix

HR2545/00

4.1
| (47) Відгуки
Швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки
Завдяки потужному двигуну та унікальній ергономічній конструкції новий ручний блендер Daily пропонує швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки, щоб Ви могли без зайвих зусиль щодня готувати корисні домашні страви
Переглянути всі переваги

Насолоджуйтеся корисними домашніми стравами без зусиль щодня

Швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки

  • 700 Вт

  • Технологія змішування ProMix

  • 1 режим швидкості + "турбо"

  • Великий подрібнювач - 1 л

  • Вінчик + мірний стакан

Потужний двигун 700 Вт

Потужний двигун 700 Вт

Потужний двигун 700 Вт забезпечує потужне змішування для домашніх страв щодня

Захист від розбризкування

Захист від розбризкування

Спеціальна вигнута форма нижньої частини ніжки ручного блендера захищає від розбризкування та безладу під час змішування

Ергономічна конструкція

Ергономічна конструкція

Міцна й ергономічна конструкція забезпечує зручне та легке використання

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.1

з 5

47

Відгуки

24/06/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Класний прилад !

Зручний у використанні, а саме: сильний корпус, легке з'єднання насадок та двигуна, легко миється - немає потаємних зазорів. Для особистого користування саме те !

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2545/00 Ручний блендер ProMix

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2545/00 Ручний блендер ProMix

28/12/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

Гарний помічник, дуже задоволена!!!

Гарний помічник, дуже задоволена!!! Смачні страви до столу легко вдаються з ним.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2537/00 Ручний блендер ProMix

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2537/00 Ручний блендер ProMix

10/02/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудовий прилад

Дуже эргономiчний, якiсний, мае чудовий вигляд тихо працюе

Плюси

Якiсть

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2537/00 Ручний блендер ProMix

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2537/00 Ручний блендер ProMix

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