Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
HR2545/00
700 Вт
Технологія змішування ProMix
1 режим швидкості + "турбо"
Великий подрібнювач - 1 л
Вінчик + мірний стакан
Потужний двигун 700 Вт забезпечує потужне змішування для домашніх страв щодня
Спеціальна вигнута форма нижньої частини ніжки ручного блендера захищає від розбризкування та безладу під час змішування
Міцна й ергономічна конструкція забезпечує зручне та легке використання
4.1
з 5
47
Відгуки
Ukrainian qo
24/06/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Класний прилад !
Зручний у використанні, а саме: сильний корпус, легке з'єднання насадок та двигуна, легко миється - немає потаємних зазорів. Для особистого користування саме те !
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2545/00 Ручний блендер ProMix
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2545/00 Ручний блендер ProMix
Ministrelia
28/12/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Гарний помічник, дуже задоволена!!!
Гарний помічник, дуже задоволена!!! Смачні страви до столу легко вдаються з ним.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2537/00 Ручний блендер ProMix
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2537/00 Ручний блендер ProMix
Borsuk
10/02/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Чудовий прилад
Дуже эргономiчний, якiсний, мае чудовий вигляд тихо працюе
Плюси
Якiсть
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2537/00 Ручний блендер ProMix
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2537/00 Ручний блендер ProMix