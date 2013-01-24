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Daily Collection

Ручний блендер ProMix

HR2546/00
Загальна оцінка / 5
  • Швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки Швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки Швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки
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    Daily Collection Ручний блендер ProMix

    HR2546/00
    Загальна оцінка / 5

    Швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки

    Завдяки потужному двигуну та унікальній ергономічній конструкції новий ручний блендер Daily пропонує швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки, щоб Ви могли без зайвих зусиль щодня готувати корисні домашні страви Переглянути усі переваги

    Daily Collection Ручний блендер ProMix

    Швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки

    Завдяки потужному двигуну та унікальній ергономічній конструкції новий ручний блендер Daily пропонує швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки, щоб Ви могли без зайвих зусиль щодня готувати корисні домашні страви Переглянути усі переваги

    Швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки

    Завдяки потужному двигуну та унікальній ергономічній конструкції новий ручний блендер Daily пропонує швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки, щоб Ви могли без зайвих зусиль щодня готувати корисні домашні страви Переглянути усі переваги

    Daily Collection Ручний блендер ProMix

    Швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки

    Завдяки потужному двигуну та унікальній ергономічній конструкції новий ручний блендер Daily пропонує швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки, щоб Ви могли без зайвих зусиль щодня готувати корисні домашні страви Переглянути усі переваги

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      Насолоджуйтеся корисними домашніми стравами без зусиль щодня

      • Інтуїтивний
      • Зручний
      • Потужний
      Потужний двигун 700 Вт

      Потужний двигун 700 Вт

      Потужний двигун 700 Вт забезпечує потужне змішування для домашніх страв щодня

      Захист від розбризкування

      Захист від розбризкування

      Спеціальна вигнута форма нижньої частини ніжки ручного блендера захищає від розбризкування та безладу під час змішування

      Ергономічна конструкція

      Ергономічна конструкція

      Міцна й ергономічна конструкція забезпечує зручне та легке використання

      Вдосконалена технологія змішування ProMix

      Вдосконалена технологія змішування ProMix

      Технологія Philips ProMix, яку було розроблено спільно з престижним Університетом Штутгарту, є унікальною прогресивною технологією, в якій використовується особлива трикутна форма для створення оптимального потоку та максимальної ефективності для швидшого та рівномірнішого змішування

      Система розблокування одним натисненням

      Система розблокування одним натисненням

      Легко під’єднуйте та від’єднуйте аксесуари для різних функцій одним натисненням кнопки.

      Функція "турбо" для додаткової потужності

      Функція "турбо" для додаткової потужності

      Функція "турбо" ручного блендера Philips дозволяє різати навіть найтвердіші продукти одним натисненням кнопки

      Великий подрібнювач

      Великий подрібнювач для легкого приготування смачних соусів та салатів, подрібнення фруктів або обробки великої кількості м’яса

      Подвійний збивач

      Удоскональте приготування сніданків і випічок за допомогою нашого подвійного збивача. Він ідеально підходить для приготування смачного домашнього рідкого тіста для пухких млинців, улюблених тортів, густих соусів тощо.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        У комплекті
        • Великий подрібнювач
        • Подвійний збивач

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у
        Китай

      • Загальні специфікації

        Режими швидкості
        2 (включаючи "турбо")

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Технічні характеристики

        Потужність
        700  Вт

      • Конструкція

        Колір
        Білий

      • Особливості конструкції

        Матеріал корпусу
        Пластик
        Матеріал насадки
        Метал

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