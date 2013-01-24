Швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки
Завдяки потужному двигуну та унікальній ергономічній конструкції новий ручний блендер Daily пропонує швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки, щоб Ви могли без зайвих зусиль щодня готувати корисні домашні страви Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки
Завдяки потужному двигуну та унікальній ергономічній конструкції новий ручний блендер Daily пропонує швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки, щоб Ви могли без зайвих зусиль щодня готувати корисні домашні страви Переглянути усі переваги
Швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки
Завдяки потужному двигуну та унікальній ергономічній конструкції новий ручний блендер Daily пропонує швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки, щоб Ви могли без зайвих зусиль щодня готувати корисні домашні страви Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки
Завдяки потужному двигуну та унікальній ергономічній конструкції новий ручний блендер Daily пропонує швидке та ефективне змішування одним натисненням кнопки, щоб Ви могли без зайвих зусиль щодня готувати корисні домашні страви Переглянути усі переваги
Потужний двигун 700 Вт забезпечує потужне змішування для домашніх страв щодня
Спеціальна вигнута форма нижньої частини ніжки ручного блендера захищає від розбризкування та безладу під час змішування
Міцна й ергономічна конструкція забезпечує зручне та легке використання
Технологія Philips ProMix, яку було розроблено спільно з престижним Університетом Штутгарту, є унікальною прогресивною технологією, в якій використовується особлива трикутна форма для створення оптимального потоку та максимальної ефективності для швидшого та рівномірнішого змішування
Легко під’єднуйте та від’єднуйте аксесуари для різних функцій одним натисненням кнопки.
Функція "турбо" ручного блендера Philips дозволяє різати навіть найтвердіші продукти одним натисненням кнопки
Великий подрібнювач для легкого приготування смачних соусів та салатів, подрібнення фруктів або обробки великої кількості м’яса
Удоскональте приготування сніданків і випічок за допомогою нашого подвійного збивача. Він ідеально підходить для приготування смачного домашнього рідкого тіста для пухких млинців, улюблених тортів, густих соусів тощо.
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Технічні характеристики
Конструкція
Особливості конструкції