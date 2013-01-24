Корисні смузі лише за 30 секунд
Швидко та легко готуйте смузі, суміші, соуси і, навіть, охолоджені коктейлі. Двигун 350 Вт, лезо на 4 лопаті та ергономічна чаша забезпечують пухке змішування лише за 30 секунд, тому Ви можете насолоджуватися смачним напоєм навіть у дорозі. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Корисні смузі лише за 30 секунд
Швидко та легко готуйте смузі, суміші, соуси і, навіть, охолоджені коктейлі. Двигун 350 Вт, лезо на 4 лопаті та ергономічна чаша забезпечують пухке змішування лише за 30 секунд, тому Ви можете насолоджуватися смачним напоєм навіть у дорозі. Переглянути усі переваги
Корисні смузі лише за 30 секунд
Швидко та легко готуйте смузі, суміші, соуси і, навіть, охолоджені коктейлі. Двигун 350 Вт, лезо на 4 лопаті та ергономічна чаша забезпечують пухке змішування лише за 30 секунд, тому Ви можете насолоджуватися смачним напоєм навіть у дорозі. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Корисні смузі лише за 30 секунд
Швидко та легко готуйте смузі, суміші, соуси і, навіть, охолоджені коктейлі. Двигун 350 Вт, лезо на 4 лопаті та ергономічна чаша забезпечують пухке змішування лише за 30 секунд, тому Ви можете насолоджуватися смачним напоєм навіть у дорозі. Переглянути усі переваги
Готувати найоднорідніші суміші можна швидко та легко. Ретельно змішуйте улюблені інгредієнти всього за 30 секунд за допомогою потужного двигуна 350 Вт та леза на 4 лопаті.
Незалежно від того, чи Ви готуєте овочевий соус чи корисне смузі, міні-блендер зможе зробити все. Від ківі до кубиків льоду – дрібно змішуйте і подрібнюйте навіть тверді продукти.
Завдяки компактному та сучасному дизайну міні-блендер можна зберігати на кухонній стільниці й тримати його під руками, коли Ви поспішаєте.
Насолоджуйтеся зручними знімними аксесуарами, які можна мити в посудомийній машині.
Контролюйте швидкість та ретельність змішування продуктів за допомогою двох кнопок налаштування швидкості для приготування щоразу ідеальних смузі.
Ведучи активний спосіб життя, Вам сподобається, як легко можна готувати і брати зі собою корисні смузі щодня. Змішайте продукти в чашці і візьміть її зі собою, щоб насолоджуватися корисним смузі в дорозі.
Підтримувати максимальну ефективність власного блендера легко. Після кожного використання лезо на 4 лопаті можна від’єднати від чаші блендера, щоб легко та без проблем його почистити.
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