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Daily Collection

Міні-блендер

HR2602/00
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Корисні смузі лише за 30 секунд Корисні смузі лише за 30 секунд Корисні смузі лише за 30 секунд
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    Daily Collection Міні-блендер

    HR2602/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Корисні смузі лише за 30 секунд

    Швидко та легко готуйте смузі, суміші, соуси і, навіть, охолоджені коктейлі. Двигун 350 Вт, лезо на 4 лопаті та ергономічна чаша забезпечують пухке змішування лише за 30 секунд, тому Ви можете насолоджуватися смачним напоєм навіть у дорозі. Переглянути усі переваги

    Daily Collection Міні-блендер

    Корисні смузі лише за 30 секунд

    Швидко та легко готуйте смузі, суміші, соуси і, навіть, охолоджені коктейлі. Двигун 350 Вт, лезо на 4 лопаті та ергономічна чаша забезпечують пухке змішування лише за 30 секунд, тому Ви можете насолоджуватися смачним напоєм навіть у дорозі. Переглянути усі переваги

    Корисні смузі лише за 30 секунд

    Швидко та легко готуйте смузі, суміші, соуси і, навіть, охолоджені коктейлі. Двигун 350 Вт, лезо на 4 лопаті та ергономічна чаша забезпечують пухке змішування лише за 30 секунд, тому Ви можете насолоджуватися смачним напоєм навіть у дорозі. Переглянути усі переваги

    Daily Collection Міні-блендер

    Корисні смузі лише за 30 секунд

    Швидко та легко готуйте смузі, суміші, соуси і, навіть, охолоджені коктейлі. Двигун 350 Вт, лезо на 4 лопаті та ергономічна чаша забезпечують пухке змішування лише за 30 секунд, тому Ви можете насолоджуватися смачним напоєм навіть у дорозі. Переглянути усі переваги

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      Корисні смузі лише за 30 секунд

      Із двигуном 350 Вт для пухких сумішей

      • 350 Вт
      • Дорожня чашка
      Потужний двигун 350 Вт для однорідного змішування

      Потужний двигун 350 Вт для однорідного змішування

      Готувати найоднорідніші суміші можна швидко та легко. Ретельно змішуйте улюблені інгредієнти всього за 30 секунд за допомогою потужного двигуна 350 Вт та леза на 4 лопаті.

      Подрібнюйте лід та інші тверді інгредієнти

      Подрібнюйте лід та інші тверді інгредієнти

      Незалежно від того, чи Ви готуєте овочевий соус чи корисне смузі, міні-блендер зможе зробити все. Від ківі до кубиків льоду – дрібно змішуйте і подрібнюйте навіть тверді продукти.

      Компактний дизайн

      Компактний дизайн

      Завдяки компактному та сучасному дизайну міні-блендер можна зберігати на кухонній стільниці й тримати його під руками, коли Ви поспішаєте.

      Деталі можна мити в посудомийній машині

      Деталі можна мити в посудомийній машині

      Насолоджуйтеся зручними знімними аксесуарами, які можна мити в посудомийній машині.

      Два налаштування швидкості для дрібнішого змішування

      Контролюйте швидкість та ретельність змішування продуктів за допомогою двох кнопок налаштування швидкості для приготування щоразу ідеальних смузі.

      Чашка, яку можна поставити у відповідний тримач

      Ведучи активний спосіб життя, Вам сподобається, як легко можна готувати і брати зі собою корисні смузі щодня. Змішайте продукти в чашці і візьміть її зі собою, щоб насолоджуватися корисним смузі в дорозі.

      Знімне лезо на 4 лопаті легко чистити

      Підтримувати максимальну ефективність власного блендера легко. Після кожного використання лезо на 4 лопаті можна від’єднати від чаші блендера, щоб легко та без проблем його почистити.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        У комплекті
        • Чаша
        • Дорожня чашка

      • Загальні специфікації

        Кількість режимів швидкості
        2
        Характеристики виробу
        • Можна мити в посудомийній машині
        • Неслизька основа

      • Технічні характеристики

        Потужність
        350  Вт
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц
        Кількість об./хв. блендера (макс.)
        21 080–28 520  об./хв.
        Об’єм ємності
        1  л
        Робоча ємність чаші блендера
        0,6  л
        Ємність пляшки
        0,7  л
        Робоча ємність чашки
        0,6  л
        Довжина шнура
        0,85  м

      • Конструкція

        Колір
        Яскраво-білий

      • Покриття корпусу

        Матеріал основного корпусу
        Пластик
        Матеріал мірного стакана
        SAN
        Матеріал аксесуарів
        Пластик (чашка/мультиподрібнювач)
        Матеріал ножа
        Нержавіюча сталь
        Матеріал перемикача
        Пластик

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        108 x 108 x 334  мм
        Вага виробу
        1,14  кг

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у
        Китай

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів

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