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Більше не доступний
350 Вт
Дорожня чашка
Мультиподрібнювач
Готувати найоднорідніші суміші можна швидко та легко. Ретельно змішуйте улюблені інгредієнти всього за 30 секунд за допомогою потужного двигуна 350 Вт та леза на 4 лопаті.
Незалежно від того, чи ви готуєте овочевий соус чи корисне смузі, міні-блендер зможе зробити все. Від ківі до кубиків льоду – дрібно змішуйте і подрібнюйте навіть тверді продукти.
Контролюйте швидкість і ретельність змішування продуктів за допомогою двох кнопок налаштування швидкості для приготування щоразу ідеальних смузі.
4.9
з 5
23
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
MILAплм
11/11/2021
Україна
Виріб має чудові функції
Даю високу оцінку цьому виробу. Чудово подрібнює , дуже гарне смузі можна приготувати. Дуже часто користуюсь блендером, дуже висока швидкість цього пристрою. Блендер не ломається
Плюси
100
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2604/80 Мініблендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2604/80 Мініблендер
Marisa8
09/11/2021
Україна
Дуже класний блендер
Зручний у використанні, компактний та багатофункціональний блендер.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2604/80 Мініблендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2604/80 Мініблендер
Панда37
09/11/2021
Україна
Готуючись дуже смачні смузі
Дуже легкий у користуванні, готує смачні смузі, супи пюре, подрібнення горіхи, насіння льону.
Плюси
Користуючись 2 роки, дуже задоволена
Мінуси
Відсутні
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2604/80 Мініблендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2604/80 Мініблендер