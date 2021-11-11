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  • Легке змішування, подрібнення і мелення
  • Легке змішування, подрібнення і мелення
  • Легке змішування, подрібнення і мелення
  • Легке змішування, подрібнення і мелення
  • Легке змішування, подрібнення і мелення
  • Легке змішування, подрібнення і мелення
  • Легке змішування, подрібнення і мелення
  • Легке змішування, подрібнення і мелення
  • Легке змішування, подрібнення і мелення
  • Легке змішування, подрібнення і мелення
  • Легке змішування, подрібнення і мелення
  • Легке змішування, подрібнення і мелення
  • Легке змішування, подрібнення і мелення
  • Легке змішування, подрібнення і мелення
  • Легке змішування, подрібнення і мелення
  • Легке змішування, подрібнення і мелення
  • Легке змішування, подрібнення і мелення
  • Легке змішування, подрібнення і мелення
  • Легке змішування, подрібнення і мелення
  • Легке змішування, подрібнення і мелення
  • Легке змішування, подрібнення і мелення
  • Легке змішування, подрібнення і мелення

Більше не доступний

Daily CollectionМініблендер

HR2604/80

4.9
| (23) Відгуки | 96% рекомендують цей виріб
Легке змішування, подрібнення і мелення
Насолоджуйтеся швидким та легким приготуванням смузі, сумішей, соусів, охолоджених коктейлів та мелених спецій для улюблених страв. Двигун 350 Вт, лезо на 4 лопаті та компактна, ергономічна чаша безперебійно працюють для забезпечення чудових результатів.
Переглянути всі переваги

Із двигуном 350 Вт для швидких результатів

Легке змішування, подрібнення і мелення

  • 350 Вт

  • Дорожня чашка

  • Мультиподрібнювач

Потужний двигун 350 Вт для однорідного змішування

Потужний двигун 350 Вт для однорідного змішування

Готувати найоднорідніші суміші можна швидко та легко. Ретельно змішуйте улюблені інгредієнти всього за 30 секунд за допомогою потужного двигуна 350 Вт та леза на 4 лопаті.

Подрібнюйте лід та інші тверді інгредієнти

Подрібнюйте лід та інші тверді інгредієнти

Незалежно від того, чи ви готуєте овочевий соус чи корисне смузі, міні-блендер зможе зробити все. Від ківі до кубиків льоду – дрібно змішуйте і подрібнюйте навіть тверді продукти.

Два налаштування швидкості для дрібнішого змішування

Контролюйте швидкість і ретельність змішування продуктів за допомогою двох кнопок налаштування швидкості для приготування щоразу ідеальних смузі.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

23

Відгуки

96%

рекомендують цей виріб

4
2
1

11/11/2021

Україна

Україна

Виріб має чудові функції

Даю високу оцінку цьому виробу. Чудово подрібнює , дуже гарне смузі можна приготувати. Дуже часто користуюсь блендером, дуже висока швидкість цього пристрою. Блендер не ломається

Плюси

100

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2604/80 Мініблендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2604/80 Мініблендер

09/11/2021

Україна

Україна

Дуже класний блендер

Зручний у використанні, компактний та багатофункціональний блендер.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2604/80 Мініблендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2604/80 Мініблендер

09/11/2021

Україна

Україна

Готуючись дуже смачні смузі

Дуже легкий у користуванні, готує смачні смузі, супи пюре, подрібнення горіхи, насіння льону.

Плюси

Користуючись 2 роки, дуже задоволена

Мінуси

Відсутні

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2604/80 Мініблендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2604/80 Мініблендер

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