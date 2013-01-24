Легко змішує, подрібнює та перемелює
Насолоджуйтеся швидким та легким приготуванням смузі, сумішей, соусів, охолоджених коктейлів та мелених спецій для улюблених страв. Двигун 350 Вт, лезо на 4 лопаті та компактна, ергономічна чаша безперебійно працюють для забезпечення чудових результатів. Переглянути усі переваги
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Легко змішує, подрібнює та перемелює
Насолоджуйтеся швидким та легким приготуванням смузі, сумішей, соусів, охолоджених коктейлів та мелених спецій для улюблених страв. Двигун 350 Вт, лезо на 4 лопаті та компактна, ергономічна чаша безперебійно працюють для забезпечення чудових результатів. Переглянути усі переваги
Готувати найоднорідніші суміші можна швидко та легко. Ретельно змішуйте улюблені інгредієнти всього за 30 секунд за допомогою потужного двигуна 350 Вт та леза на 4 лопаті.
Незалежно від того, чи Ви готуєте овочевий соус чи корисне смузі, міні-блендер зможе зробити все. Від ківі до кубиків льоду – дрібно змішуйте і подрібнюйте навіть тверді продукти.
Завдяки компактному та сучасному дизайну міні-блендер можна зберігати на кухонній стільниці й тримати його під руками, коли Ви поспішаєте.
Насолоджуйтеся зручними знімними аксесуарами, які можна мити в посудомийній машині.
Контролюйте швидкість та ретельність змішування продуктів за допомогою двох кнопок налаштування швидкості для приготування щоразу ідеальних смузі.
Ведучи активний спосіб життя, Вам сподобається, як легко можна готувати і брати зі собою корисні смузі щодня. Змішайте продукти в чашці і візьміть її зі собою, щоб насолоджуватися корисним смузі в дорозі.
Підтримувати максимальну ефективність власного блендера легко. Після кожного використання лезо на 4 лопаті можна від’єднати від чаші блендера, щоб легко та без проблем його почистити.
За допомогою мультиподрібнювача можна робити усе. Універсальний подрібнювач допомагає готувати різноманітні соуси і тушковані страви. Він ідеально підходить для подрібнення овочів, таких як цибуля, трави, горіхи та м’ясо.
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Загальні специфікації
Технічні характеристики
Конструкція
Покриття корпусу
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