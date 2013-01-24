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Daily Collection

Міні-блендер

HR2605/80
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Легко змішує, подрібнює та перемелює Легко змішує, подрібнює та перемелює Легко змішує, подрібнює та перемелює
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    Daily Collection Міні-блендер

    HR2605/80
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Легко змішує, подрібнює та перемелює

    Насолоджуйтеся швидким та легким приготуванням смузі, сумішей, соусів, охолоджених коктейлів та мелених спецій для улюблених страв. Двигун 350 Вт, лезо на 4 лопаті та компактна, ергономічна чаша безперебійно працюють для забезпечення чудових результатів. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Daily Collection Міні-блендер

    Легко змішує, подрібнює та перемелює

    Насолоджуйтеся швидким та легким приготуванням смузі, сумішей, соусів, охолоджених коктейлів та мелених спецій для улюблених страв. Двигун 350 Вт, лезо на 4 лопаті та компактна, ергономічна чаша безперебійно працюють для забезпечення чудових результатів. Переглянути усі переваги

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      Легко змішує, подрібнює та перемелює

      Із двигуном 350 Вт для швидких результатів

      • 350 Вт
      • Дорожня чашка
      • Мультиподрібнювач
      Потужний двигун 350 Вт для однорідного змішування

      Потужний двигун 350 Вт для однорідного змішування

      Готувати найоднорідніші суміші можна швидко та легко. Ретельно змішуйте улюблені інгредієнти всього за 30 секунд за допомогою потужного двигуна 350 Вт та леза на 4 лопаті.

      Подрібнюйте лід та інші тверді інгредієнти

      Подрібнюйте лід та інші тверді інгредієнти

      Незалежно від того, чи Ви готуєте овочевий соус чи корисне смузі, міні-блендер зможе зробити все. Від ківі до кубиків льоду – дрібно змішуйте і подрібнюйте навіть тверді продукти.

      Компактний дизайн

      Компактний дизайн

      Завдяки компактному та сучасному дизайну міні-блендер можна зберігати на кухонній стільниці й тримати його під руками, коли Ви поспішаєте.

      Деталі можна мити в посудомийній машині

      Деталі можна мити в посудомийній машині

      Насолоджуйтеся зручними знімними аксесуарами, які можна мити в посудомийній машині.

      Два налаштування швидкості для дрібнішого змішування

      Контролюйте швидкість та ретельність змішування продуктів за допомогою двох кнопок налаштування швидкості для приготування щоразу ідеальних смузі.

      Чашка, яку можна поставити у відповідний тримач

      Ведучи активний спосіб життя, Вам сподобається, як легко можна готувати і брати зі собою корисні смузі щодня. Змішайте продукти в чашці і візьміть її зі собою, щоб насолоджуватися корисним смузі в дорозі.

      Знімне лезо на 4 лопаті легко чистити

      Підтримувати максимальну ефективність власного блендера легко. Після кожного використання лезо на 4 лопаті можна від’єднати від чаші блендера, щоб легко та без проблем його почистити.

      У комплекті мультиподрібнювач для легкого подрібнення овочів

      За допомогою мультиподрібнювача можна робити усе. Універсальний подрібнювач допомагає готувати різноманітні соуси і тушковані страви. Він ідеально підходить для подрібнення овочів, таких як цибуля, трави, горіхи та м’ясо.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        У комплекті
        • Чаша
        • Дорожня чашка
        • Мультиподрібнювач

      • Загальні специфікації

        Кількість режимів швидкості
        2
        Характеристики виробу
        • Можна мити в посудомийній машині
        • Неслизька основа

      • Технічні характеристики

        Потужність
        350  Вт
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц
        Кількість об./хв. блендера (макс.)
        21 080–28 520  об./хв.
        Об’єм ємності
        0,9  л
        Робоча ємність чаші блендера
        0,6  л
        Ємність пляшки
        0,7  л
        Робоча ємність чашки
        0,6  л
        Робоча ємність мультиподрібнювача
        150  мл
        Довжина шнура
        0,85  м

      • Конструкція

        Колір
        Світло-бежевий металік

      • Покриття корпусу

        Матеріал основного корпусу
        Пластик
        Матеріал мірного стакана
        Скло
        Матеріал аксесуарів
        Пластик (чашка/мультиподрібнювач)
        Матеріал ножа
        Нержавіюча сталь
        Матеріал перемикача
        Пластик

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        108 x 108 x 334  мм
        Вага виробу
        1,82  кг

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у
        Китай

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів

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