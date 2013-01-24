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Viva Collection

Ручний блендер ProMix

HR2621/90
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Змішуйте. Подрібнюйте. Збивайте. Куштуйте! Змішуйте. Подрібнюйте. Збивайте. Куштуйте! Змішуйте. Подрібнюйте. Збивайте. Куштуйте!
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    Viva Collection Ручний блендер ProMix

    HR2621/90
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Змішуйте. Подрібнюйте. Збивайте. Куштуйте!

    Новий ручний блендер ProMix колекції Viva з різними аксесуарами дозволяє створювати безліч корисних закусок та страв. Переглянути усі переваги

    Viva Collection Ручний блендер ProMix

    Змішуйте. Подрібнюйте. Збивайте. Куштуйте!

    Новий ручний блендер ProMix колекції Viva з різними аксесуарами дозволяє створювати безліч корисних закусок та страв. Переглянути усі переваги

    Змішуйте. Подрібнюйте. Збивайте. Куштуйте!

    Новий ручний блендер ProMix колекції Viva з різними аксесуарами дозволяє створювати безліч корисних закусок та страв. Переглянути усі переваги

    Viva Collection Ручний блендер ProMix

    Змішуйте. Подрібнюйте. Збивайте. Куштуйте!

    Новий ручний блендер ProMix колекції Viva з різними аксесуарами дозволяє створювати безліч корисних закусок та страв. Переглянути усі переваги

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      Змішуйте. Подрібнюйте. Збивайте. Куштуйте!

      Просто змішайте улюблені продукти.

      • Потужність змішування 800 Вт
      • SpeedTouch із вказівками щодо швидкості
      • Великий подрібнювач на 1 л
      • Легко мити
      Потужний двигун 800 Вт для чудових результатів

      Потужний двигун 800 Вт для чудових результатів

      Наш надійний двигун на 800 Вт забезпечує потужність, яка потрібна для приготування улюблених корисних та домашніх страв всього за кілька хвилин.

      Технологія ProMix для швидкого, рівномірнішого змішування

      Технологія ProMix для швидкого, рівномірнішого змішування

      Компанія Philips у співпраці зі Штутгартським університетом розробили ProMix для швидшого та рівномірнішого змішування. Його унікальна, вдосконалена технологія має форму трикутника для забезпечення оптимального потоку їжі та максимальної ефективності зі щоразу найкращими результатами.

      Технологія SpeedTouch для плавного керування потужністю

      Технологія SpeedTouch для плавного керування потужністю

      Потрібно більше потужності для змішування? Просто натисніть кнопку турбошвидкості. Інтуїтивні режими швидкості дозволяють легко збільшувати потужність без зміни налаштувань. Почніть працювати повільно, щоб запобігти розбризкуванню, і поступово натискайте сильніше, поки не досягнете потрібної швидкості залежно від рецепту та продукту.

      Розблокування одним натисненням дозволяє швидко змінити аксесуари

      Розблокування одним натисненням дозволяє швидко змінити аксесуари

      Якщо Ви багато готуєте, Вам сподобається, як легко змінювати аксесуари. Їх можна швидко під’єднувати й від’єднувати від насадки для змішування одним натисненням кнопки.

      Захист від розбризкування запобігає утворенню бризок під час змішування

      Захист від розбризкування запобігає утворенню бризок під час змішування

      Не переймайтеся безладом під час приготування. Наш спеціальний захист від розбризкування запобігатиме появі бризок. Його хвиляста форма внизу насадки для змішування гарантує мінімальний безлад і менше прибирання.

      Легко мити

      Легко мити

      Насадка для збивання чудово збиває вершки, майонез та соуси

      Проявіть сміливість із нашою насадкою для збивання. Це саме те, що потрібно для приготування пінистих вершків, однорідного майонезу, ідеального тіста для млинців тощо.

      Великий подрібнювач для обробки твердіших продуктів, наприклад м’яса, горіхів та сиру

      Економте час та енергію на подрібнення вручну твердіших продуктів, як-от фрукти та м’ясо. Наш великий подрібнювач Philips зробить за Вас важку роботу і допоможе з легкістю приготувати смачні соуси та салати, подрібнити фрукти чи перемолоти велику кількість м’яса.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        У комплекті
        • Вінчик
        • Великий подрібнювач

      • Загальні специфікації

        Характеристики виробу
        • Можна мити в посудомийній машині
        • Функція "турбо"
        • Технологія SpeedTouch
        • Перемикач "увімк./вимк."

      • Конструкція

        Колір
        Чорний та нержавіюча сталь

      • Покриття корпусу

        Матеріал аксесуарів
        Пластик ABS
        Матеріал ножа
        Нержавіюча сталь
        Матеріал основного корпусу
        Пластик ABS + нержавіюча сталь + нековзка гума

      • Технічні характеристики

        Довжина шнура
        1,2  м
        Потужність
        800  Вт
        Кількість об./хв. блендера (макс.)
        макс. 11 500  об./хв.

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у
        Китай

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

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