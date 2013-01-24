Потужний та простий у користуванні
Ручний блендер Philips поєднує двигун потужністю 700 Вт, технологію ProMix та різні режими швидкості, що робить приготування їжі таким легким! Щоразу смачні домашні страви до Вашого смаку! Переглянути усі переваги
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Потужний та простий у користуванні
Ручний блендер Philips поєднує двигун потужністю 700 Вт, технологію ProMix та різні режими швидкості, що робить приготування їжі таким легким! Щоразу смачні домашні страви до Вашого смаку! Переглянути усі переваги
Ручний блендер Philips має додаткову кнопку "турбо" для змішування дуже твердіших продуктів.
За допомогою компактного подрібнювача (300 мл) для цього ручного блендера Philips Ви зможете за кілька секунд подрібнити м’ясо, зелень, горіхи, сир, шоколад та цибулю.
Одинарний вінчик ручного блендера Philips дозволяє збивати вершки, майонез, рідке тісто для торта тощо. Це робить Ваш ручний блендер багатофункціональним та універсальним пристроєм.
За допомогою великого подрібнювача (1000 мл) для цього ручного блендера Philips Ви зможете за кілька секунд подрібнити великі порції м’яса, зелені, горіхів, сиру, шоколаду та цибулі.
Технологію ProMix для ручного блендера Philips було розроблено спільно з престижним Університетом Штутгарту. Це прогресивна технологія для більш рівномірного та швидкого змішування. Унікальна технологія змішування ProMix для ручних блендерів використовує трикутну форму для створення оптимального потоку та забезпечення найоптимальніших результатів приготування ніжних однорідних супів та смузі.
За наявності 25 режимів Ви зможете обрати оптимальну швидкість для обробки будь-яких продуктів та отримувати бажану консистенцію чи найкраще змішування.
Завдяки потужному та надійному двигуну 700 Вт можна змішати практично будь-які продукти.
М’яка ручка та кнопки забезпечують зручність під час користування пристроєм.
Аксесуари
Країна виготовлення
Загальні специфікації
Обслуговування
Надійність
Технічні характеристики
Конструкція
Покриття корпусу