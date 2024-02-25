КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Оптимізований контроль для швидкого приготування страв
  • Оптимізований контроль для швидкого приготування страв
  • Оптимізований контроль для швидкого приготування страв
  • Оптимізований контроль для швидкого приготування страв
  • Оптимізований контроль для швидкого приготування страв
  • Оптимізований контроль для швидкого приготування страв
  • Оптимізований контроль для швидкого приготування страв
  • Оптимізований контроль для швидкого приготування страв
  • Оптимізований контроль для швидкого приготування страв
  • Оптимізований контроль для швидкого приготування страв
  • Оптимізований контроль для швидкого приготування страв
  • Оптимізований контроль для швидкого приготування страв
  • Оптимізований контроль для швидкого приготування страв
  • Оптимізований контроль для швидкого приготування страв
  • Оптимізований контроль для швидкого приготування страв
  • Оптимізований контроль для швидкого приготування страв
  • Оптимізований контроль для швидкого приготування страв
  • Оптимізований контроль для швидкого приготування страв

Більше не доступний

Viva CollectionРучний блендер ProMix

HR2642/40

5
| (278) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Оптимізований контроль для швидкого приготування страв
Потужний і надійний ручний блендер із двигуном 700 Вт і кнопкою SpeedTouch для інтуїтивного вибору швидкості, а також технологією ProMix для оптимальної консистенції страви і неймовірних результатів змішування. Змішуйте, збивайте, подрібнюйте тощо одним натисканням кнопки.
Переглянути всі переваги

Змішування, збивання, подрібнення та багато іншого

Оптимізований контроль для швидкого приготування страв

  • 700 Вт, SpeedTouch із функцією "турбо"

  • Технологія ProMix

  • Удвічі краще змішування*

  • На 30% швидше*

2 роки гарантії

2 роки гарантії

2 роки гарантії, яка діє у всіх країнах світу.

Ергономічна ручка для надійного та легкого користування

Ергономічна ручка для надійного та легкого користування

Ергономічна м’яка ручка для надійного та безпечного утримування, яка дає змогу зручно тримати та користуватися ручним блендером.

Потужний двигун 700 Вт для найкращого змішування

Потужний двигун 700 Вт для найкращого змішування

Потужний і надійний двигун 700 Вт для використання різноманітних аксесуарів та обробки практично будь-яких продуктів й отримання виняткових результатів під час приготування їжі.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

5.0

з 5

278

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2

25/02/2024

Україна

Україна

Клієнтоорієнтовний підхід

Блендер гарний, схожий був у мене до цього. Зручний у використанні. Не очікуванно приємно вразив клієнтоорієнтовний підхід онлайн магазину. Зламалась насадка, в сервісі сказали звернутись в магазин, де купували. Написала на ел.пошту у підтримку онлайн магазину philips.ua в кінці робочого дня, вже зранку наступного дня мені написали, що саме необхідно зробити та яку інформацію та документи надати, щоб отримати заміну. Кілька разів зв'язувались зі мною, були дуже л'юбязні, наступного дня я вже отримала на НП посилочку. Дуже приємно з вами мати справу. Однозначно рекомендую марку Philips та онлайн магазин philips.ua. Успіху вам та процвітання. Так тримати!!!

Плюси

Зручний, багато насадок в комлекті

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix

25/02/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Має чудові функції

Замінив дружині ручну роботу по приготуванню смачних страв

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR2652/90 Ручний блендер ProMix

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR2652/90 Ручний блендер ProMix

19/06/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Viva Collection HR2657/90 шикарний для дому

Viva Collection HR2657/90 дуже гарне придбання. Потужний, відносно тихий і на виглядає достойно

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. Порівняно з ручним блендером Philips із конусоподібним відділенням із лезами, власне тестування з використанням помідорів та сирих овочів.