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700 Вт, SpeedTouch із функцією "турбо"
Технологія ProMix
Удвічі краще змішування*
На 30% швидше*
2 роки гарантії, яка діє у всіх країнах світу.
Ергономічна м’яка ручка для надійного та безпечного утримування, яка дає змогу зручно тримати та користуватися ручним блендером.
Потужний і надійний двигун 700 Вт для використання різноманітних аксесуарів та обробки практично будь-яких продуктів й отримання виняткових результатів під час приготування їжі.
5.0
з 5
278
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
AnjutaDm
25/02/2024
Україна
Клієнтоорієнтовний підхід
Блендер гарний, схожий був у мене до цього. Зручний у використанні. Не очікуванно приємно вразив клієнтоорієнтовний підхід онлайн магазину. Зламалась насадка, в сервісі сказали звернутись в магазин, де купували. Написала на ел.пошту у підтримку онлайн магазину philips.ua в кінці робочого дня, вже зранку наступного дня мені написали, що саме необхідно зробити та яку інформацію та документи надати, щоб отримати заміну. Кілька разів зв'язувались зі мною, були дуже л'юбязні, наступного дня я вже отримала на НП посилочку. Дуже приємно з вами мати справу. Однозначно рекомендую марку Philips та онлайн магазин philips.ua. Успіху вам та процвітання. Так тримати!!!
Плюси
Зручний, багато насадок в комлекті
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix
Коцамоца
25/02/2024
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Має чудові функції
Замінив дружині ручну роботу по приготуванню смачних страв
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR2652/90 Ручний блендер ProMix
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR2652/90 Ручний блендер ProMix
Ihor7
19/06/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Viva Collection HR2657/90 шикарний для дому
Viva Collection HR2657/90 дуже гарне придбання. Потужний, відносно тихий і на виглядає достойно
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix
Порівняно з ручним блендером Philips із конусоподібним відділенням із лезами, власне тестування з використанням помідорів та сирих овочів.