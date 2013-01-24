Беріть корисні смузі із собою в дорожній чашці

Щоб полегшити життя, змішуйте улюблені смузі безпосередньо в дорожній чашці Philips. Просто змішайте, закрийте і рушайте. Матеріали чашки не містять BPA, вона має вбудоване ущільнення із захистом від протікання, тому її можна безпечно брати із собою і не боятися розлити рідину.