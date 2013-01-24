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    Viva Collection

    Ручний блендер ProMix

    HR2655/90
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    • Змішайте. Закрийте. Рушайте! Змішайте. Закрийте. Рушайте! Змішайте. Закрийте. Рушайте!
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      Viva Collection Ручний блендер ProMix

      HR2655/90
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        Viva Collection

        Viva Collection

        Ручний блендер ProMix

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Змішайте. Закрийте. Рушайте!

        Легко змішуйте смачні продукти, щоб споживати їх у дорозі.

        • Потужність змішування 800 Вт
        • SpeedTouch із вказівками щодо швидкості
        • Дорожня чашка, чашка для супу
        • Легко мити
        Потужний двигун 800 Вт для чудових результатів

        Потужний двигун 800 Вт для чудових результатів

        Наш надійний двигун на 800 Вт забезпечує потужність, яка потрібна для приготування улюблених корисних та домашніх страв всього за кілька хвилин.

        Технологія ProMix для швидкого, рівномірнішого змішування

        Технологія ProMix для швидкого, рівномірнішого змішування

        Компанія Philips у співпраці зі Штутгартським університетом розробили ProMix для швидшого та рівномірнішого змішування. Його унікальна, вдосконалена технологія має форму трикутника для забезпечення оптимального потоку їжі та максимальної ефективності зі щоразу найкращими результатами.

        Технологія SpeedTouch для плавного керування потужністю

        Технологія SpeedTouch для плавного керування потужністю

        Потрібно більше потужності для змішування? Просто натисніть кнопку турбошвидкості. Інтуїтивні режими швидкості дозволяють легко збільшувати потужність без зміни налаштувань. Почніть працювати повільно, щоб запобігти розбризкуванню, і поступово натискайте сильніше, поки не досягнете потрібної швидкості залежно від рецепту та продукту.

        Розблокування одним натисненням дозволяє швидко змінити аксесуари

        Розблокування одним натисненням дозволяє швидко змінити аксесуари

        Якщо Ви багато готуєте, Вам сподобається, як легко змінювати аксесуари. Їх можна швидко під’єднувати й від’єднувати від насадки для змішування одним натисненням кнопки.

        Захист від розбризкування запобігає утворенню бризок під час змішування

        Захист від розбризкування запобігає утворенню бризок під час змішування

        Не переймайтеся безладом під час приготування. Наш спеціальний захист від розбризкування запобігатиме появі бризок. Його хвиляста форма внизу насадки для змішування гарантує мінімальний безлад і менше прибирання.

        Насадка для збивання чудово збиває вершки, майонез та соуси

        Насадка для збивання чудово збиває вершки, майонез та соуси

        Проявіть сміливість із нашою насадкою для збивання. Це саме те, що потрібно для приготування пінистих вершків, однорідного майонезу, ідеального тіста для млинців тощо.

        Великий подрібнювач для обробки твердіших продуктів, наприклад м’яса, горіхів та сиру

        Великий подрібнювач для обробки твердіших продуктів, наприклад м’яса, горіхів та сиру

        Економте час та енергію на подрібнення вручну твердіших продуктів, як-от фрукти та м’ясо. Наш великий подрібнювач Philips зробить за Вас важку роботу і допоможе з легкістю приготувати смачні соуси та салати, подрібнити фрукти чи перемолоти велику кількість м’яса.

        Беріть корисні смузі із собою в дорожній чашці

        Беріть корисні смузі із собою в дорожній чашці

        Щоб полегшити життя, змішуйте улюблені смузі безпосередньо в дорожній чашці Philips. Просто змішайте, закрийте і рушайте. Матеріали чашки не містять BPA, вона має вбудоване ущільнення із захистом від протікання, тому її можна безпечно брати із собою і не боятися розлити рідину.

        Беріть смачний суп із собою у спеціальному дорожньому контейнері

        Беріть смачний суп із собою у спеціальному дорожньому контейнері

        Беріть улюблений суп із собою у нашому спеціальному дорожньому контейнері. Це зручно і корисно, його можна легко розігріти у мікрохвильовій печі за межами дому. Контейнер має захист від проливання і містить зручне відділення для сухариків.

        Легко мити

        Легко мити

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          У комплекті
          • Вінчик
          • Великий подрібнювач
          • Дорожня чашка для супу (300 мл)
          • Дорожня чашка (500 мл)

        • Загальні специфікації

          Характеристики виробу
          • Можна мити в посудомийній машині
          • Перемикач "увімк./вимк."
          • Функція "турбо"
          • Технологія SpeedTouch

        • Конструкція

          Колір
          Чорний та нержавіюча сталь

        • Покриття корпусу

          Матеріал аксесуарів
          Пластик ABS
          Матеріал ножа
          Нержавіюча сталь
          Матеріал основного корпусу
          Пластик ABS + нержавіюча сталь + нековзка гума

        • Технічні характеристики

          Довжина шнура
          1,2  м
          Потужність
          800  Вт
          Кількість об./хв. блендера (макс.)
          макс. 11 500  об./хв.

        • Країна виготовлення

          Виготовлено у
          Китаї

        • Надійність

          Упаковка
          > 90% перероблених матеріалів
          Посібник користувача
          100% перероблений папір

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