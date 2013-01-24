Змішуйте. Подрібнюйте. Нарізайте спіраллю. Куштуйте!
Новий ручний блендер ProMix колекції Viva з різними аксесуарами дозволяє створювати безліч корисних закусок та страв. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Змішуйте. Подрібнюйте. Нарізайте спіраллю. Куштуйте!
Новий ручний блендер ProMix колекції Viva з різними аксесуарами дозволяє створювати безліч корисних закусок та страв. Переглянути усі переваги
Змішуйте. Подрібнюйте. Нарізайте спіраллю. Куштуйте!
Новий ручний блендер ProMix колекції Viva з різними аксесуарами дозволяє створювати безліч корисних закусок та страв. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Змішуйте. Подрібнюйте. Нарізайте спіраллю. Куштуйте!
Новий ручний блендер ProMix колекції Viva з різними аксесуарами дозволяє створювати безліч корисних закусок та страв. Переглянути усі переваги
Наш надійний двигун на 800 Вт забезпечує потужність, яка потрібна для приготування улюблених корисних та домашніх страв всього за кілька хвилин.
Компанія Philips у співпраці зі Штутгартським університетом розробили ProMix для швидшого та рівномірнішого змішування. Його унікальна, вдосконалена технологія має форму трикутника для забезпечення оптимального потоку їжі та максимальної ефективності зі щоразу найкращими результатами.
Потрібно більше потужності для змішування? Просто натисніть кнопку турбошвидкості. Інтуїтивні режими швидкості дозволяють легко збільшувати потужність без зміни налаштувань. Почніть працювати повільно, щоб запобігти розбризкуванню, і поступово натискайте сильніше, поки не досягнете потрібної швидкості залежно від рецепту та продукту.
Якщо Ви багато готуєте, Вам сподобається, як легко змінювати аксесуари. Їх можна швидко під’єднувати й від’єднувати від насадки для змішування одним натисненням кнопки.
Не переймайтеся безладом під час приготування. Наш спеціальний захист від розбризкування запобігатиме появі бризок. Його хвиляста форма внизу насадки для змішування гарантує мінімальний безлад і менше прибирання.
Проявіть сміливість із нашою насадкою для збивання. Це саме те, що потрібно для приготування пінистих вершків, однорідного майонезу, ідеального тіста для млинців тощо.
Економте час та енергію на подрібнення вручну твердіших продуктів, як-от фрукти та м’ясо. Наш великий подрібнювач Philips зробить за Вас важку роботу і допоможе з легкістю приготувати смачні соуси та салати, подрібнити фрукти чи перемолоти велику кількість м’яса.
Додайте корисних продуктів до свого раціону за допомогою нашої унікальної насадки для нарізання спіраллю. Легко перетворюйте щоденні фрукти та овочі на цікаву локшину, спіральки та стрічки з низьким вмістом вуглеводів. Це ідеальний спосіб урізноманітнити корисний, безглютеновий або "правильний" раціон. Вибирайте одну із трьох форм: спагеті, вузька локшина чи стрічки.
Щоб полегшити життя, змішуйте улюблені смузі безпосередньо в дорожній чашці Philips. Просто змішайте, закрийте і рушайте. Матеріали чашки не містять BPA, вона має вбудоване ущільнення із захистом від протікання, тому її можна безпечно брати із собою і не боятися розлити рідину.
Легко мити
Аксесуари
Загальні специфікації
Конструкція
Покриття корпусу
Технічні характеристики
Країна виготовлення
Надійність