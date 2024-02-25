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  • Змішуйте. Подрібнюйте. Нарізайте спіраллю. Куштуйте!
  • Змішуйте. Подрібнюйте. Нарізайте спіраллю. Куштуйте!
  • Змішуйте. Подрібнюйте. Нарізайте спіраллю. Куштуйте!
  • Змішуйте. Подрібнюйте. Нарізайте спіраллю. Куштуйте!
  • Змішуйте. Подрібнюйте. Нарізайте спіраллю. Куштуйте!
  • Змішуйте. Подрібнюйте. Нарізайте спіраллю. Куштуйте!
  • Змішуйте. Подрібнюйте. Нарізайте спіраллю. Куштуйте!
  • Змішуйте. Подрібнюйте. Нарізайте спіраллю. Куштуйте!
  • Змішуйте. Подрібнюйте. Нарізайте спіраллю. Куштуйте!
  • Змішуйте. Подрібнюйте. Нарізайте спіраллю. Куштуйте!
  • Змішуйте. Подрібнюйте. Нарізайте спіраллю. Куштуйте!
  • Змішуйте. Подрібнюйте. Нарізайте спіраллю. Куштуйте!
  • Змішуйте. Подрібнюйте. Нарізайте спіраллю. Куштуйте!
  • Змішуйте. Подрібнюйте. Нарізайте спіраллю. Куштуйте!
  • Змішуйте. Подрібнюйте. Нарізайте спіраллю. Куштуйте!
  • Змішуйте. Подрібнюйте. Нарізайте спіраллю. Куштуйте!
  • Змішуйте. Подрібнюйте. Нарізайте спіраллю. Куштуйте!
  • Змішуйте. Подрібнюйте. Нарізайте спіраллю. Куштуйте!
  • Змішуйте. Подрібнюйте. Нарізайте спіраллю. Куштуйте!
  • Змішуйте. Подрібнюйте. Нарізайте спіраллю. Куштуйте!
  • Змішуйте. Подрібнюйте. Нарізайте спіраллю. Куштуйте!
  • Змішуйте. Подрібнюйте. Нарізайте спіраллю. Куштуйте!

Більше не доступний

Viva CollectionРучний блендер ProMix

HR2657/90

5
| (278) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Змішуйте. Подрібнюйте. Нарізайте спіраллю. Куштуйте!
Новий ручний блендер ProMix колекції Viva з різними аксесуарами дозволяє створювати безліч корисних закусок та страв.
Переглянути всі переваги

Насолоджуйтеся корисними стравами вдома чи в дорозі

Змішуйте. Подрібнюйте. Нарізайте спіраллю. Куштуйте!

  • 800 Вт

  • Технологія ProMix

  • SpeedTouch плавне керування потужністю

  • Великий подрібнювач - 1 л

  • Насадка для нарізання спіраллю, дорожня чашка (500 мл), вінчик

Потужний двигун 800 Вт для чудових результатів

Потужний двигун 800 Вт для чудових результатів

Наш надійний двигун на 800 Вт забезпечує потужність, яка потрібна для приготування улюблених корисних та домашніх страв всього за кілька хвилин.

Технологія ProMix для швидкого, рівномірнішого змішування

Технологія ProMix для швидкого, рівномірнішого змішування

Компанія Philips у співпраці зі Штутгартським університетом розробили ProMix для швидшого та рівномірнішого змішування. Його унікальна, вдосконалена технологія має форму трикутника для забезпечення оптимального потоку їжі та максимальної ефективності зі щоразу найкращими результатами.

Технологія SpeedTouch для плавного керування потужністю

Технологія SpeedTouch для плавного керування потужністю

Потрібно більше потужності для змішування? Просто натисніть кнопку турбошвидкості. Інтуїтивні режими швидкості дозволяють легко збільшувати потужність без зміни налаштувань. Почніть працювати повільно, щоб запобігти розбризкуванню, і поступово натискайте сильніше, поки не досягнете потрібної швидкості залежно від рецепту та продукту.

Технічні характеристики

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Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Нагороди

  • Award image VRS_AWARD-1679547

Відгуки

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5.0

з 5

278

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2

25/02/2024

Україна

Україна

Клієнтоорієнтовний підхід

Блендер гарний, схожий був у мене до цього. Зручний у використанні. Не очікуванно приємно вразив клієнтоорієнтовний підхід онлайн магазину. Зламалась насадка, в сервісі сказали звернутись в магазин, де купували. Написала на ел.пошту у підтримку онлайн магазину philips.ua в кінці робочого дня, вже зранку наступного дня мені написали, що саме необхідно зробити та яку інформацію та документи надати, щоб отримати заміну. Кілька разів зв'язувались зі мною, були дуже л'юбязні, наступного дня я вже отримала на НП посилочку. Дуже приємно з вами мати справу. Однозначно рекомендую марку Philips та онлайн магазин philips.ua. Успіху вам та процвітання. Так тримати!!!

Плюси

Зручний, багато насадок в комлекті

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix

25/02/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Має чудові функції

Замінив дружині ручну роботу по приготуванню смачних страв

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR2652/90 Ручний блендер ProMix

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR2652/90 Ручний блендер ProMix

19/06/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Viva Collection HR2657/90 шикарний для дому

Viva Collection HR2657/90 дуже гарне придбання. Потужний, відносно тихий і на виглядає достойно

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix

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