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Більше не доступний
800 Вт
Технологія ProMix
SpeedTouch плавне керування потужністю
Великий подрібнювач - 1 л
Насадка для нарізання спіраллю, дорожня чашка (500 мл), вінчик
Наш надійний двигун на 800 Вт забезпечує потужність, яка потрібна для приготування улюблених корисних та домашніх страв всього за кілька хвилин.
Компанія Philips у співпраці зі Штутгартським університетом розробили ProMix для швидшого та рівномірнішого змішування. Його унікальна, вдосконалена технологія має форму трикутника для забезпечення оптимального потоку їжі та максимальної ефективності зі щоразу найкращими результатами.
Потрібно більше потужності для змішування? Просто натисніть кнопку турбошвидкості. Інтуїтивні режими швидкості дозволяють легко збільшувати потужність без зміни налаштувань. Почніть працювати повільно, щоб запобігти розбризкуванню, і поступово натискайте сильніше, поки не досягнете потрібної швидкості залежно від рецепту та продукту.
Нагороди
5.0
з 5
278
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
AnjutaDm
25/02/2024
Україна
Клієнтоорієнтовний підхід
Блендер гарний, схожий був у мене до цього. Зручний у використанні. Не очікуванно приємно вразив клієнтоорієнтовний підхід онлайн магазину. Зламалась насадка, в сервісі сказали звернутись в магазин, де купували. Написала на ел.пошту у підтримку онлайн магазину philips.ua в кінці робочого дня, вже зранку наступного дня мені написали, що саме необхідно зробити та яку інформацію та документи надати, щоб отримати заміну. Кілька разів зв'язувались зі мною, були дуже л'юбязні, наступного дня я вже отримала на НП посилочку. Дуже приємно з вами мати справу. Однозначно рекомендую марку Philips та онлайн магазин philips.ua. Успіху вам та процвітання. Так тримати!!!
Плюси
Зручний, багато насадок в комлекті
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix
Коцамоца
25/02/2024
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Має чудові функції
Замінив дружині ручну роботу по приготуванню смачних страв
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR2652/90 Ручний блендер ProMix
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR2652/90 Ручний блендер ProMix
Ihor7
19/06/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Viva Collection HR2657/90 шикарний для дому
Viva Collection HR2657/90 дуже гарне придбання. Потужний, відносно тихий і на виглядає достойно
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix