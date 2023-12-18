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Змішуйте найтвердіші інгредієнти за лічені секунди
Ручний блендер Philips серії 5000 зі збільшеною на 50% потужністю* здатний подрібнити будь-які інгредієнти, що робить його ідеальним варіантом для отримання смачних та однорідних страв. Насолоджуйтесь крем-супами та ніжними соусами, відкриваючи для себе нові способи приготування їжі! Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Змішуйте найтвердіші інгредієнти за лічені секунди
Ручний блендер Philips серії 5000 зі збільшеною на 50% потужністю* здатний подрібнити будь-які інгредієнти, що робить його ідеальним варіантом для отримання смачних та однорідних страв. Насолоджуйтесь крем-супами та ніжними соусами, відкриваючи для себе нові способи приготування їжі! Переглянути усі переваги
Змішуйте найтвердіші інгредієнти за лічені секунди
Ручний блендер Philips серії 5000 зі збільшеною на 50% потужністю* здатний подрібнити будь-які інгредієнти, що робить його ідеальним варіантом для отримання смачних та однорідних страв. Насолоджуйтесь крем-супами та ніжними соусами, відкриваючи для себе нові способи приготування їжі! Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Змішуйте найтвердіші інгредієнти за лічені секунди
Ручний блендер Philips серії 5000 зі збільшеною на 50% потужністю* здатний подрібнити будь-які інгредієнти, що робить його ідеальним варіантом для отримання смачних та однорідних страв. Насолоджуйтесь крем-супами та ніжними соусами, відкриваючи для себе нові способи приготування їжі! Переглянути усі переваги
Ручний блендер
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З легкістю змішуйте навіть найтвердіші інгредієнти за допомогою нашого найбільш потужного ручного блендера. Миттєво насолоджуйтесь усім – від домашнього горіхового молока до смузі із заморожених фруктів.
Наша запатентована технологія поєднує найпотужніший двигун з унікально розробленим блоком лез і захистом від бризок, забезпечуючи оптимальне перемішування їжі, легкість у чищенні та відсутність безладу. Отримуйте швидкі та відмінні результати щоразу.
Наш харчовий процесор високої ємності об'ємом 1,7 літра ідеально підходить для великої родини. В комплект входить S-подібне лезо для подрібнення великих порцій їжі та три додаткові диски, які дозволяють нарізати продукти товстими або тонкими скибками, шаткувати товстими або тонкими смужками, а також гранулювати (ідеально для картопляного пюре або сиру).
Прикріпіть компактний подрібнювач, щоб нарізати цибулю та зелень, подрібнити горіхи та інше. Чаша об'ємом у 0,5 літра підійде для всіх дрібних завдань, які можуть виникнути під час приготування їжі.
Налаштуйте швидкість під час змішування для кращого контролю завдяки інтуїтивно зрозумілому тригеру швидкості. Почніть повільно, щоб уникнути розбризкування, потім поступово натискайте сильніше, щоб стабільно збільшувати потужність.
Кнопка одного дотику дозволяє відкрити панель змішування однією рукою. Таким чином, ви можете міняти насадки, не кладучи блендер і не роблячи безладу на кухонному прилавку.
Новий індикатор швидкості дозволяє готувати всі ваші улюблені страви з легкістю та точністю.
Використовуйте насадку-віночок, щоб збити пухкі вершки, приготувати шовковистий майонез, ідеальне тісто для млинців або створити вашу улюблену заправку для салатів.
Очищення не може бути простіше. Завдяки технології ProMix ви можете звільнити змішувач і промити його під проточною водою.
Максимально використовуйте обмежений простір шафи. Наш ручний блендер і насадки створені для ефективного зберігання.
Не турбуйтеся про бризки. Завдяки технології ProMix наш спеціальний захист для леза запобігає бризкам, великим і малим. Хвилеподібна форма в нижній частині змішувальної панелі затримує менше їжі на лезі для легкого очищення.
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