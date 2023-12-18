Умови пошуку

UK
RU
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    5000 Series

    Ручний блендер

    HR2685/00
    Загальна оцінка / 5
    • Змішуйте найтвердіші інгредієнти за лічені секунди Змішуйте найтвердіші інгредієнти за лічені секунди Змішуйте найтвердіші інгредієнти за лічені секунди
      -{discount-value}

      5000 Series Ручний блендер

      HR2685/00
      Загальна оцінка / 5

      Змішуйте найтвердіші інгредієнти за лічені секунди

      Ручний блендер Philips серії 5000 зі збільшеною на 50% потужністю* здатний подрібнити будь-які інгредієнти, що робить його ідеальним варіантом для отримання смачних та однорідних страв. Насолоджуйтесь крем-супами та ніжними соусами, відкриваючи для себе нові способи приготування їжі! Переглянути усі переваги

      5000 Series Ручний блендер

      Змішуйте найтвердіші інгредієнти за лічені секунди

      Ручний блендер Philips серії 5000 зі збільшеною на 50% потужністю* здатний подрібнити будь-які інгредієнти, що робить його ідеальним варіантом для отримання смачних та однорідних страв. Насолоджуйтесь крем-супами та ніжними соусами, відкриваючи для себе нові способи приготування їжі! Переглянути усі переваги

      Змішуйте найтвердіші інгредієнти за лічені секунди

      Ручний блендер Philips серії 5000 зі збільшеною на 50% потужністю* здатний подрібнити будь-які інгредієнти, що робить його ідеальним варіантом для отримання смачних та однорідних страв. Насолоджуйтесь крем-супами та ніжними соусами, відкриваючи для себе нові способи приготування їжі! Переглянути усі переваги

      5000 Series Ручний блендер

      Змішуйте найтвердіші інгредієнти за лічені секунди

      Ручний блендер Philips серії 5000 зі збільшеною на 50% потужністю* здатний подрібнити будь-які інгредієнти, що робить його ідеальним варіантом для отримання смачних та однорідних страв. Насолоджуйтесь крем-супами та ніжними соусами, відкриваючи для себе нові способи приготування їжі! Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        5000 Series

        5000 Series

        Ручний блендер

        - {discount-value}

        Усього:

        recurring payment

        Змішуйте найтвердіші інгредієнти за лічені секунди

        Наш найпотужніший ручний блендер

        • Блендер
        1200 Вт чистої потужності дроблення

        1200 Вт чистої потужності дроблення

        З легкістю змішуйте навіть найтвердіші інгредієнти за допомогою нашого найбільш потужного ручного блендера. Миттєво насолоджуйтесь усім – від домашнього горіхового молока до смузі із заморожених фруктів.

        Швидше та плавніше змішування завдяки технології ProMix

        Швидше та плавніше змішування завдяки технології ProMix

        Наша запатентована технологія поєднує найпотужніший двигун з унікально розробленим блоком лез і захистом від бризок, забезпечуючи оптимальне перемішування їжі, легкість у чищенні та відсутність безладу. Отримуйте швидкі та відмінні результати щоразу.

        Кухонний комбайн для нарізання, шинкування та тертя.

        Кухонний комбайн для нарізання, шинкування та тертя.

        Наш харчовий процесор високої ємності об'ємом 1,7 літра ідеально підходить для великої родини. В комплект входить S-подібне лезо для подрібнення великих порцій їжі та три додаткові диски, які дозволяють нарізати продукти товстими або тонкими скибками, шаткувати товстими або тонкими смужками, а також гранулювати (ідеально для картопляного пюре або сиру).

        Компактний подрібнювач для зелені, горіхів, м'яса тощо

        Компактний подрібнювач для зелені, горіхів, м'яса тощо

        Прикріпіть компактний подрібнювач, щоб нарізати цибулю та зелень, подрібнити горіхи та інше. Чаша об'ємом у 0,5 літра підійде для всіх дрібних завдань, які можуть виникнути під час приготування їжі.

        Технологія SpeedTouch для легкого керування

        Технологія SpeedTouch для легкого керування

        Налаштуйте швидкість під час змішування для кращого контролю завдяки інтуїтивно зрозумілому тригеру швидкості. Почніть повільно, щоб уникнути розбризкування, потім поступово натискайте сильніше, щоб стабільно збільшувати потужність.

        Змінюйте насадки одним натисканням кнопки.

        Змінюйте насадки одним натисканням кнопки.

        Кнопка одного дотику дозволяє відкрити панель змішування однією рукою. Таким чином, ви можете міняти насадки, не кладучи блендер і не роблячи безладу на кухонному прилавку.

        Точне керування завдяки світлодіодному індикатору швидкості

        Точне керування завдяки світлодіодному індикатору швидкості

        Новий індикатор швидкості дозволяє готувати всі ваші улюблені страви з легкістю та точністю.

        Збийте для вершків, майонезу тощо

        Збийте для вершків, майонезу тощо

        Використовуйте насадку-віночок, щоб збити пухкі вершки, приготувати шовковистий майонез, ідеальне тісто для млинців або створити вашу улюблену заправку для салатів.

        Просте та швидке чищення під струменем води

        Просте та швидке чищення під струменем води

        Очищення не може бути простіше. Завдяки технології ProMix ви можете звільнити змішувач і промити його під проточною водою.

        Компактна конструкція спрощує зберігання

        Компактна конструкція спрощує зберігання

        Максимально використовуйте обмежений простір шафи. Наш ручний блендер і насадки створені для ефективного зберігання.

        Леза із захистом від бризок зберігають вас і вашу кухню в чистоті

        Не турбуйтеся про бризки. Завдяки технології ProMix наш спеціальний захист для леза запобігає бризкам, великим і малим. Хвилеподібна форма в нижній частині змішувальної панелі затримує менше їжі на лезі для легкого очищення.

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            Оцініть цей продукт першим

            Способи оплати:

            Оплата при отриманні товару

            Швидкі посилання:

            Підтримка інтернет-магазину
            Правила та умови
            Знайти замовлення
            Про Philips
            Контакти

            Продавець інтернет-магазину:

            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

            © Koninklijke Philips N.V., 2004–2024. Усі права захищені.

            Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.