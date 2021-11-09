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  • Високоефективне перемелювання, ультракомпактний дизайн
  • Високоефективне перемелювання, ультракомпактний дизайн
  • Високоефективне перемелювання, ультракомпактний дизайн
  • Високоефективне перемелювання, ультракомпактний дизайн
  • Високоефективне перемелювання, ультракомпактний дизайн
  • Високоефективне перемелювання, ультракомпактний дизайн

Більше не доступний

Daily CollectionМ’ясорубка

HR2714/30

4.5

| (40) Відгуки | 92% рекомендують цей виріб

Високоефективне перемелювання, ультракомпактний дизайн

Ця компактна м’ясорубка Philips допоможе суттєво зекономити місце на кухні як під час її використання, так і зберігання. Водночас, завдяки надійному двигуну та металевим з’єднанням Ви зможете перемелювати велику кількість м’яса.

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Із потужним двигуном для обробки до 1,7 кг/хв.

Високоефективне перемелювання, ультракомпактний дизайн

  • Номінальна потужність 450 Вт

  • Потужність блокування 1600 Вт

  • 1,7 кг/хв.

Двигун номінальною потужністю 450 Вт та потужністю блокування 1600 Вт

Двигун номінальною потужністю 450 Вт та потужністю блокування 1600 Вт

Номінальна потужність 450 Вт, потужність блокування 1600 Вт для швидкого та простого перемелювання.

Продуктивність перемелювання до 1,7 кг за 1 хвилину

Продуктивність перемелювання до 1,7 кг за 1 хвилину

Продуктивність перемелювання до 1,7 кг за 1 хвилину.

2 гігієнічні подрібнюючі диски з нержавіючої сталі (5-, 8-мм)

2 гігієнічні подрібнюючі диски з нержавіючої сталі (5-, 8-мм)

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Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

40

Відгуки

92%

рекомендують цей виріб

09/11/2021

Україна

Україна

Найкраща помічниця

Користуюсь майже рік. Я в захваті! Зручна і легка в використанні, багато-функціональна, має гарну шинковку овочів, чудова насадка для кебе. Всі функції працюють без нарікань. Легко і зручно мити завдяки очищувачу для решіток. Економить час і не витрачає нерви. Різні види фаршу, кебе, ковбаси, сік та шинкування овочів дають відчути себе справжнім шеф-кухарем. Покупкою задоволені!

Плюси

Абсолютно все

Мінуси

Немає

Цей відгук про Daily Collection HR2714/30 М’ясорубка

Date of Use 2021-05-09

Цей відгук про Daily Collection HR2714/30 М’ясорубка

Date of Use 2021-05-09

09/11/2021

Україна

Україна

Отличная мясорубка!

С удовольствием пользуюсь этой мясорубкой уже несколько лет. Удобна, не громко и хорошо работает.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2714/30 М’ясорубка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2714/30 М’ясорубка

01/11/2021

Україна

Україна

Незаменимая вещь на кухне!

Мясорубка стоит каждой потраченной гривны! Выбирали между разными брендами в одной ценовой категории, смотрели в магазинах, щупали, Филипс однозначно выигрывал по качеству, поэтому остановили свой выбор на данной модели. В ней есть все: класическая мясорубка, которая из килограма мяса сделает килограм фарша секунд за 30, причем легко перемолов даже жилистое мясо. Терка - просто супер, теперь драники, тыквенные оладьи, марковный пирог могу готовить хоть каждый день, раньше от мысли, что нужно мыть кучу запчастей комбайна пропадало все желание, а тут буквально минута на то чтоб потереть все и еще минута, чтоб вымыть насадку. А еще есть насадка для колбасок. При покупке думала, что она нам впринципе и не нужна, но муж приловчился делать шикарные колбаски для гриля! Томатопрес тоже используем не часто, но стоит отметить, что он лихо разделяет помидоры на чистый густой сок и жмых, который настолько мелко перетерт, что если вернуть немного сока из него выходит отличная заправка для борща. И кстати через него неплохо получается еще и фруктовый сок, мы делали из персиков.

Плюси

Компактная, мощная, легко мыть, есть все необходимые насадки

Мінуси

Она идеальна

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2714/30 М’ясорубка

Date of Use 2020-11-01

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2714/30 М’ясорубка

Date of Use 2020-11-01

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