Мясорубка стоит каждой потраченной гривны! Выбирали между разными брендами в одной ценовой категории, смотрели в магазинах, щупали, Филипс однозначно выигрывал по качеству, поэтому остановили свой выбор на данной модели. В ней есть все: класическая мясорубка, которая из килограма мяса сделает килограм фарша секунд за 30, причем легко перемолов даже жилистое мясо. Терка - просто супер, теперь драники, тыквенные оладьи, марковный пирог могу готовить хоть каждый день, раньше от мысли, что нужно мыть кучу запчастей комбайна пропадало все желание, а тут буквально минута на то чтоб потереть все и еще минута, чтоб вымыть насадку. А еще есть насадка для колбасок. При покупке думала, что она нам впринципе и не нужна, но муж приловчился делать шикарные колбаски для гриля! Томатопрес тоже используем не часто, но стоит отметить, что он лихо разделяет помидоры на чистый густой сок и жмых, который настолько мелко перетерт, что если вернуть немного сока из него выходит отличная заправка для борща. И кстати через него неплохо получается еще и фруктовый сок, мы делали из персиков.