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Високоефективне перемелювання, ультракомпактний дизайн
Ця компактна м’ясорубка Philips допоможе суттєво зекономити місце на кухні як під час її використання, так і зберігання. Водночас, завдяки надійному двигуну та металевим з’єднанням Ви зможете перемелювати велику кількість м’яса.
Номінальна потужність 450 Вт
Потужність блокування 1600 Вт
1,7 кг/хв.
Номінальна потужність 450 Вт, потужність блокування 1600 Вт для швидкого та простого перемелювання.
Продуктивність перемелювання до 1,7 кг за 1 хвилину.
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4.5
з 5
40
Відгуки
92%
рекомендують цей виріб
allusio
09/11/2021
Україна
Найкраща помічниця
Користуюсь майже рік. Я в захваті! Зручна і легка в використанні, багато-функціональна, має гарну шинковку овочів, чудова насадка для кебе. Всі функції працюють без нарікань. Легко і зручно мити завдяки очищувачу для решіток. Економить час і не витрачає нерви. Різні види фаршу, кебе, ковбаси, сік та шинкування овочів дають відчути себе справжнім шеф-кухарем. Покупкою задоволені!
Плюси
Абсолютно все
Мінуси
Немає
Цей відгук про Daily Collection HR2714/30 М’ясорубка
Date of Use 2021-05-09
Цей відгук про Daily Collection HR2714/30 М’ясорубка
Date of Use 2021-05-09
AlenkaDer
09/11/2021
Україна
Отличная мясорубка!
С удовольствием пользуюсь этой мясорубкой уже несколько лет. Удобна, не громко и хорошо работает.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2714/30 М’ясорубка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2714/30 М’ясорубка
Limoorka
01/11/2021
Україна
Незаменимая вещь на кухне!
Мясорубка стоит каждой потраченной гривны! Выбирали между разными брендами в одной ценовой категории, смотрели в магазинах, щупали, Филипс однозначно выигрывал по качеству, поэтому остановили свой выбор на данной модели. В ней есть все: класическая мясорубка, которая из килограма мяса сделает килограм фарша секунд за 30, причем легко перемолов даже жилистое мясо. Терка - просто супер, теперь драники, тыквенные оладьи, марковный пирог могу готовить хоть каждый день, раньше от мысли, что нужно мыть кучу запчастей комбайна пропадало все желание, а тут буквально минута на то чтоб потереть все и еще минута, чтоб вымыть насадку. А еще есть насадка для колбасок. При покупке думала, что она нам впринципе и не нужна, но муж приловчился делать шикарные колбаски для гриля! Томатопрес тоже используем не часто, но стоит отметить, что он лихо разделяет помидоры на чистый густой сок и жмых, который настолько мелко перетерт, что если вернуть немного сока из него выходит отличная заправка для борща. И кстати через него неплохо получается еще и фруктовый сок, мы делали из персиков.
Плюси
Компактная, мощная, легко мыть, есть все необходимые насадки
Мінуси
Она идеальна
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2714/30 М’ясорубка
Date of Use 2020-11-01
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2714/30 М’ясорубка
Date of Use 2020-11-01