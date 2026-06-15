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  • Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна
  • Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна
  • Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна
  • Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна
  • Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна
  • Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна
  • Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна
  • Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна
  • Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна
  • Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна
  • Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна
  • Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна
  • Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна
  • Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна
  • Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна
  • Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна
  • Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна
  • Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна
  • Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна
  • Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна
  • Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна
  • Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна
  • Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна
  • Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна
  • Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна
  • Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна
  • Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна
  • Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна
  • Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна
  • Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна

Більше не доступний

Viva CollectionМ’ясорубка

HR2723/20

4.3

| (25) Відгуки | 86% рекомендують цей виріб

Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна

Завдяки потужному двигуну та металевим з’єднанням ця високоефективна м’ясорубка Philips може перемелювати значну кількість м’яса. А після перемелювання інноваційний корпус InsertClean та інструмент очищення дозволять забезпечити ідеальну гігієнічну чистоту.

Переглянути всі переваги

Насадка InsertClean для швидкого очищення без надмірних зусиль

Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна

  • 2,3 кг/хв.

  • Потужність блокування 1800 Вт

  • Біла

Продуктивність перемелювання до 2,3 кг за 1 хвилину

Продуктивність перемелювання до 2,3 кг за 1 хвилину

Номінальна потужність 500 Вт, потужність блокування 1800 Вт для швидкого та простого перемелювання.

3 гігієнічні подрібнюючі диски з нержавіючої сталі (3 мм, 5 мм та 8 мм)

3 гігієнічні подрібнюючі диски з нержавіючої сталі (3 мм, 5 мм та 8 мм)

3 гігієнічні подрібнюючі диски з нержавіючої сталі (3 мм, 5 мм та 8 мм) пристосовуються до Вашого стилю перемелювання м’яса та страв: від дрібного 3 мм до найгрубішого 8 мм.

Міцне металеве з’єднання витримає переробку великої кількості продуктів.

Повністю металеве з’єднання зчеплення створено для переробки великої кількості продуктів.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.3

з 5

25

Відгуки

86%

рекомендують цей виріб

15/06/2026

Україна

Україна

Доброго дня. Скажіть будь ласка чи можна докупити середнє сито (5мм) для цієї м’ясорубки?

Цей відгук про Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка

Date of Use 2026-02-04

Цей відгук про Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка

Date of Use 2026-02-04

09/11/2021

Україна

Україна

Рекомендую !

Дуже задоволена!Користуюсь вже багато років!!!!Робата на відмінно!!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка

Date of Use 2019-11-09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка

Date of Use 2019-11-09

12/11/2019

Україна

Україна

Для любителей котлет

Лёгкая, мощная. Ножи острые. Довольно много насадок. Занимает мало места. Да и моется быстро. Удачный помощник на кухне

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка

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