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Viva Collection

М’ясорубка

HR2723/20
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна
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    Viva Collection М’ясорубка

    HR2723/20
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна

    Завдяки потужному двигуну та металевим з’єднанням ця високоефективна м’ясорубка Philips може перемелювати значну кількість м’яса. А після перемелювання інноваційний корпус InsertClean та інструмент очищення дозволять забезпечити ідеальну гігієнічну чистоту. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Viva Collection М’ясорубка

    Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна

    Завдяки потужному двигуну та металевим з’єднанням ця високоефективна м’ясорубка Philips може перемелювати значну кількість м’яса. А після перемелювання інноваційний корпус InsertClean та інструмент очищення дозволять забезпечити ідеальну гігієнічну чистоту. Переглянути усі переваги

    Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна

    Завдяки потужному двигуну та металевим з’єднанням ця високоефективна м’ясорубка Philips може перемелювати значну кількість м’яса. А після перемелювання інноваційний корпус InsertClean та інструмент очищення дозволять забезпечити ідеальну гігієнічну чистоту. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Viva Collection М’ясорубка

    Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна

    Завдяки потужному двигуну та металевим з’єднанням ця високоефективна м’ясорубка Philips може перемелювати значну кількість м’яса. А після перемелювання інноваційний корпус InsertClean та інструмент очищення дозволять забезпечити ідеальну гігієнічну чистоту. Переглянути усі переваги

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      Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна

      Насадка InsertClean для швидкого очищення без надмірних зусиль

      • 2,3 кг/хв.
      • Потужність блокування 1800 Вт
      • Біла
      Продуктивність перемелювання до 2,3 кг за 1 хвилину

      Продуктивність перемелювання до 2,3 кг за 1 хвилину

      Номінальна потужність 500 Вт, потужність блокування 1800 Вт для швидкого та простого перемелювання.

      3 гігієнічні подрібнюючі диски з нержавіючої сталі (3 мм, 5 мм та 8 мм)

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      Ніж і гвинт із авторегулюванням для завжди правильного збирання

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      Ніж можна встановити на гвинт подачі лише належним чином.

      Додатковий корпус із 3 барабанами для нарізання овочів

      Додатковий корпус із 3 барабанами для нарізання овочів

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      Насадка для ковбасок діаметром 12 мм (тонка) і 22 мм (товста)

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      Дві насадки для ковбасок різного розміру дають змогу отримувати різні результати: використовуйте насадку діаметром 12 мм для тонших ковбасок і 22 мм – для товстіших.

      Інноваційний вставний корпус, який легко мити

      Інноваційний вставний корпус, який легко мити

      Інноваційний дизайн корпусу м’ясорубки з насадкою забезпечує кращий доступ до місць, де найчастіше залишаються залишки продуктів. Це гарантує бездоганне та швидке гігієнічне чищення.

      Інноваційна 2-стороння насадка для чищення

      Інноваційна 2-стороння насадка для чищення

      Інноваційна 2-стороння насадка для чищення удвічі скоротить час миття. Після перемелювання просто закріпіть решітку на насадці для чищення та промийте під проточною водою. Забудьте про труднощі відмивання забитих отворів решітки!

      Потужність блокування 1800 Вт, номінальна потужність двигуна 500 Вт

      Потужність блокування 1800 Вт, номінальна потужність двигуна 500 Вт

      Продуктивність перемелювання до 2,3 кг за 1 хвилину без зусиль.

      У комплекті насадка для кеббе

      У комплекті насадка для кеббе

      Міцне металеве з’єднання витримає переробку великої кількості продуктів.

      Повністю металеве з’єднання зчеплення створено для переробки великої кількості продуктів.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        У комплекті
        • Насадка для чищення
        • Насадка для грубого натирання
        • Насадка для нарізання грубими скибками
        • Насадка для дрібного натирання
        • Насадка для кеббе
        • Корпус для овочів
        • Насадка для ковбасок

      • Загальні специфікації

        Кількість дисків для нарізання скибками
        3
        Кількість режимів швидкості
        1

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Технічні специфікації

        Довжина шнура
        1  м
        Частота
        50  Гц
        Потужність
        1800  Вт

      • Вага та розміри

        Діаметр насадок для ковбасок
        12, 22  мм
        Розмір диска для м’ясорубки
        3, 5, 8  мм

      • Дизайн

        Колір
        • Сріблястий
        • Білий

      • Покриття корпусу

        Матеріал аксесуарів
        Нержавіюча сталь
        Матеріал ножа
        Нержавіюча сталь
        Матеріал основного корпусу
        Пластик ABS
        Матеріал лотка подавання
        Метал

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