Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна
Завдяки потужному двигуну та металевим з’єднанням ця високоефективна м’ясорубка Philips може перемелювати значну кількість м’яса. А після перемелювання інноваційний корпус InsertClean та інструмент очищення дозволять забезпечити ідеальну гігієнічну чистоту. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна
Завдяки потужному двигуну та металевим з’єднанням ця високоефективна м’ясорубка Philips може перемелювати значну кількість м’яса. А після перемелювання інноваційний корпус InsertClean та інструмент очищення дозволять забезпечити ідеальну гігієнічну чистоту. Переглянути усі переваги
Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна
Завдяки потужному двигуну та металевим з’єднанням ця високоефективна м’ясорубка Philips може перемелювати значну кількість м’яса. А після перемелювання інноваційний корпус InsertClean та інструмент очищення дозволять забезпечити ідеальну гігієнічну чистоту. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна
Завдяки потужному двигуну та металевим з’єднанням ця високоефективна м’ясорубка Philips може перемелювати значну кількість м’яса. А після перемелювання інноваційний корпус InsertClean та інструмент очищення дозволять забезпечити ідеальну гігієнічну чистоту. Переглянути усі переваги
Номінальна потужність 500 Вт, потужність блокування 1800 Вт для швидкого та простого перемелювання.
3 гігієнічні подрібнюючі диски з нержавіючої сталі (3 мм, 5 мм та 8 мм) пристосовуються до Вашого стилю перемелювання м’яса та страв: від дрібного 3 мм до найгрубішого 8 мм.
Ніж можна встановити на гвинт подачі лише належним чином.
Завдяки 3 барабанам для овочів нарізати овочі ніколи не було так просто. За допомогою 2 барабанів для подрібнення можна покришити овочі дрібно або грубо. Барабан для нарізання скибками швидко впорається із овочами!
Дві насадки для ковбасок різного розміру дають змогу отримувати різні результати: використовуйте насадку діаметром 12 мм для тонших ковбасок і 22 мм – для товстіших.
Інноваційний дизайн корпусу м’ясорубки з насадкою забезпечує кращий доступ до місць, де найчастіше залишаються залишки продуктів. Це гарантує бездоганне та швидке гігієнічне чищення.
Інноваційна 2-стороння насадка для чищення удвічі скоротить час миття. Після перемелювання просто закріпіть решітку на насадці для чищення та промийте під проточною водою. Забудьте про труднощі відмивання забитих отворів решітки!
Продуктивність перемелювання до 2,3 кг за 1 хвилину без зусиль.
Повністю металеве з’єднання зчеплення створено для переробки великої кількості продуктів.
Аксесуари
Загальні специфікації
Обслуговування
Надійність
Технічні специфікації
Вага та розміри
Дизайн
Покриття корпусу