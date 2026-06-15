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Більше не доступний
Високоефективне перемелювання та найкраща гігієна
Завдяки потужному двигуну та металевим з’єднанням ця високоефективна м’ясорубка Philips може перемелювати значну кількість м’яса. А після перемелювання інноваційний корпус InsertClean та інструмент очищення дозволять забезпечити ідеальну гігієнічну чистоту.
2,3 кг/хв.
Потужність блокування 1800 Вт
Біла
Номінальна потужність 500 Вт, потужність блокування 1800 Вт для швидкого та простого перемелювання.
3 гігієнічні подрібнюючі диски з нержавіючої сталі (3 мм, 5 мм та 8 мм) пристосовуються до Вашого стилю перемелювання м’яса та страв: від дрібного 3 мм до найгрубішого 8 мм.
Повністю металеве з’єднання зчеплення створено для переробки великої кількості продуктів.
4.3
з 5
25
Відгуки
86%
рекомендують цей виріб
Romario)))
15/06/2026
Україна
Доброго дня. Скажіть будь ласка чи можна докупити середнє сито (5мм) для цієї м’ясорубки?
Цей відгук про Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка
Date of Use 2026-02-04
Цей відгук про Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка
Date of Use 2026-02-04
Laud
09/11/2021
Україна
Рекомендую !
Дуже задоволена!Користуюсь вже багато років!!!!Робата на відмінно!!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка
Date of Use 2019-11-09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка
Date of Use 2019-11-09
MariaVS
12/11/2019
Україна
Для любителей котлет
Лёгкая, мощная. Ножи острые. Довольно много насадок. Занимает мало места. Да и моется быстро. Удачный помощник на кухне
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка