Швидка і потужна
Ця м’ясорубка із потужним двигуном 1300 Вт легко переробляє до 1,5 кг м’яса на хвилину.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидка і потужна
Ця м’ясорубка із потужним двигуном 1300 Вт легко переробляє до 1,5 кг м’яса на хвилину.
Швидка і потужна
Ця м’ясорубка із потужним двигуном 1300 Вт легко переробляє до 1,5 кг м’яса на хвилину.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидка і потужна
Ця м’ясорубка із потужним двигуном 1300 Вт легко переробляє до 1,5 кг м’яса на хвилину.
Технічні характеристики
Аксесуари
Потужність
Конструкція
Конструкція та покриття
Країна виготовлення