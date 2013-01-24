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М’ясорубка

HR2724
Загальна оцінка / 5
  • Швидка і потужна Швидка і потужна Швидка і потужна
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    М’ясорубка

    HR2724
    Загальна оцінка / 5

    Швидка і потужна

    Ця м’ясорубка із потужним двигуном 1300 Вт легко переробляє до 1,5 кг м’яса на хвилину.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Швидка і потужна

    Ця м’ясорубка із потужним двигуном 1300 Вт легко переробляє до 1,5 кг м’яса на хвилину.

    Швидка і потужна

    Ця м’ясорубка із потужним двигуном 1300 Вт легко переробляє до 1,5 кг м’яса на хвилину.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    М’ясорубка

    Швидка і потужна

    Ця м’ясорубка із потужним двигуном 1300 Вт легко переробляє до 1,5 кг м’яса на хвилину.

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      2 високоякісні диски, які дозволяють перемелювати м’ясо, рибу і домашню птицю.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Довжина шнура
        120  м
        Скляний запобіжник для запобігання загорянню пристрою
        Так
        Універсальний двигун, придушує перешкоди радіо/ТБ
        Так
        Тип шнура
        Кабель із подвійною ізоляцією та литим штепселем
        Вхідна потужність
        230 В, 50 Гц

      • Аксесуари

        Металевий диск для дрібного подрібнення
        4 мм
        Металевий диск для грубого подрібнення
        8 мм

      • Потужність

        Номінальна потужність
        250  Вт
        Максимальна потужність (заблокований двигун)
        1300  Вт

      • Конструкція

        Колір
        Яскраво-білий з блакитними елементами
        Місце для посудини висотою 11 см для приймання м’яса
        Так
        Шарнірна ручка, щоб легко піднімати
        Так
        Вбудований блок для зберігання шнура
        Так

      • Конструкція та покриття

        Лоток подавання та корпус з ABS
        Так
        Робоча трубка м’ясорубки з алюмінієвого сплаву AIS та 12S
        Так
        Подрібнюючі диски з плавленої сталі 2F 0000
        Так

      • Країна виготовлення

        Польща
        Так

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