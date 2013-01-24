Свіжий вичавлений сік просто
Завдяки цьому цитрус-пресу можна легко готувати смачний сік із цитрусових удома. Компактна конструкція дозволяє легко зберігати та мити всі частини в посудомийній машині, що заощадить ваш час. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Свіжий вичавлений сік просто
Завдяки цьому цитрус-пресу можна легко готувати смачний сік із цитрусових удома. Компактна конструкція дозволяє легко зберігати та мити всі частини в посудомийній машині, що заощадить ваш час. Переглянути усі переваги
Свіжий вичавлений сік просто
Завдяки цьому цитрус-пресу можна легко готувати смачний сік із цитрусових удома. Компактна конструкція дозволяє легко зберігати та мити всі частини в посудомийній машині, що заощадить ваш час. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Свіжий вичавлений сік просто
Завдяки цьому цитрус-пресу можна легко готувати смачний сік із цитрусових удома. Компактна конструкція дозволяє легко зберігати та мити всі частини в посудомийній машині, що заощадить ваш час. Переглянути усі переваги
Ємність для соку об’ємом 500 мл – ідеально для вичавлювання соку
без витікання завдяки новій конструкції носика
Економте простір завдяки зручній системі зберігання шнура під корпусом.
Завдяки компактній конструкції соковижималка чудово поміститься на кухонній стільниці та займатиме небагато місця.
Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині.
Особливості конструкції
Загальні специфікації
Технічні характеристики