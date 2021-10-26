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  • Свіжий вичавлений сік просто
  • Свіжий вичавлений сік просто
  • Свіжий вичавлений сік просто
  • Свіжий вичавлений сік просто
  • Свіжий вичавлений сік просто
  • Свіжий вичавлений сік просто
  • Свіжий вичавлений сік просто
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  • Свіжий вичавлений сік просто
  • Свіжий вичавлений сік просто
  • Свіжий вичавлений сік просто
  • Свіжий вичавлений сік просто
  • Свіжий вичавлений сік просто
  • Свіжий вичавлений сік просто

Більше не доступний

Daily CollectionЦитрус-прес

HR2738/00

4.7
| (86) Відгуки | 99% рекомендують цей виріб
Свіжий вичавлений сік просто
Завдяки цьому цитрус-пресу можна легко готувати смачний сік із цитрусових удома. Компактна конструкція дозволяє легко зберігати та мити всі частини в посудомийній машині, що заощадить ваш час.
Переглянути всі переваги

Можна мити в посудомийній машині, компактна конструкція

Свіжий вичавлений сік просто

  • 25 Вт

  • Ємність для соку- 500 мл

  • Компактна конструкція

  • Довжина шнура - 0,8 м

У комплекті ємність для соку на 500 мл

У комплекті ємність для соку на 500 мл

Ємність для соку об’ємом 500 мл – ідеально для вичавлювання соку

Зручна конструкція носика

Зручна конструкція носика

Конструкція носика дозволяє запобігти проливанню

Вбудоване відділення для зберігання кабелю

Вбудоване відділення для зберігання кабелю

Економте простір завдяки зручній системі зберігання шнура під корпусом.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

86

Відгуки

99%

рекомендують цей виріб

2

26/10/2021

Україна

Україна

Для лучших завтраков

С карантином хотелось каких-то радостных приемов пищи. Завтрак - время когда мы можем насладиться начинающимся днем. Она очень лекая, легкая в уходе, легко работает и с апельсинами и с грейпфрутами и лимонами.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес

29/07/2020

Україна

Україна

Чудовий вибір! Рекомендую!

Цілком задоволений придбанням даного товару. Відзначу його швидкий режим. Якісний міцний корпус та простота догляду! Легко миється та збирається - нічого зайвого!

Плюси

Якість, простота, компактність

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес

04/07/2019

Україна

Україна

Цей продукт має чудові функції,легкий віджим,меньше шуму.

Я купляла такий схожий прес вже минуло 4роки з переїздом і загубили. Наскільки пам'ятаю ним мені було зручно робити соки.Легко миється,незавдає ніяких клопот)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес

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