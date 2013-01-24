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Daily Collection

Цитрус-прес

HR2738/00
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Свіжий вичавлений сік просто Свіжий вичавлений сік просто Свіжий вичавлений сік просто
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    Daily Collection Цитрус-прес

    HR2738/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Свіжий вичавлений сік просто

    Завдяки цьому цитрус-пресу можна легко готувати смачний сік із цитрусових удома. Компактна конструкція дозволяє легко зберігати та мити всі частини в посудомийній машині, що заощадить ваш час. Переглянути усі переваги

    Daily Collection Цитрус-прес

    Свіжий вичавлений сік просто

    Завдяки цьому цитрус-пресу можна легко готувати смачний сік із цитрусових удома. Компактна конструкція дозволяє легко зберігати та мити всі частини в посудомийній машині, що заощадить ваш час. Переглянути усі переваги

    Свіжий вичавлений сік просто

    Завдяки цьому цитрус-пресу можна легко готувати смачний сік із цитрусових удома. Компактна конструкція дозволяє легко зберігати та мити всі частини в посудомийній машині, що заощадить ваш час. Переглянути усі переваги

    Daily Collection Цитрус-прес

    Свіжий вичавлений сік просто

    Завдяки цьому цитрус-пресу можна легко готувати смачний сік із цитрусових удома. Компактна конструкція дозволяє легко зберігати та мити всі частини в посудомийній машині, що заощадить ваш час. Переглянути усі переваги

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    See all citrus-juicer

      Свіжий вичавлений сік просто

      Можна мити в посудомийній машині, компактна конструкція

      • 0,5 л
      • 25 Вт
      • Авто-реверс
      • Пристосування для шнура
      У комплекті ємність для соку на 500 мл

      У комплекті ємність для соку на 500 мл

      Ємність для соку об’ємом 500 мл – ідеально для вичавлювання соку

      без витікання завдяки новій конструкції носика

      без витікання завдяки новій конструкції носика

      без витікання завдяки новій конструкції носика

      Вбудоване відділення для зберігання кабелю

      Вбудоване відділення для зберігання кабелю

      Економте простір завдяки зручній системі зберігання шнура під корпусом.

      Компактна конструкція потребує мінімум місця для зберігання

      Компактна конструкція потребує мінімум місця для зберігання

      Завдяки компактній конструкції соковижималка чудово поміститься на кухонній стільниці та займатиме небагато місця.

      Усі частини можна мити в посуд. машині

      Усі частини можна мити в посуд. машині

      Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині.

      Технічні характеристики

      • Особливості конструкції

        Колір (кольори)
        Яскраво-білий
        Матеріал корпусу
        Пластик PP
        Матеріал ємності
        Пластик PP

      • Загальні специфікації

        Неслизька основа
        Так
        Вбудований блок для зберігання шнура
        Так

      • Технічні характеристики

        Потужність
        25  Вт
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50 / 60  Гц
        Довжина шнура
        0,80  м
        Місткість ємності
        0,5  л

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