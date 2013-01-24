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Viva Collection

Цитрус-прес

HR2744/40
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди
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    Viva Collection Цитрус-прес

    HR2744/40
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди

    Яскравий і кольоровий цитрус-прес Philips HR2744/40 із регулятором вмісту м’якоті дозволяє обирати густину соку відповідно до Ваших уподобань. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Viva Collection Цитрус-прес

    Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди

    Яскравий і кольоровий цитрус-прес Philips HR2744/40 із регулятором вмісту м’якоті дозволяє обирати густину соку відповідно до Ваших уподобань. Переглянути усі переваги

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      Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди

      Цитрус-прес для прозорого соку чи соку з м’якоттю

      • 0,6 л
      • 25 Вт
      • Регулятор вмісту м’якоті
      • Авто-реверс
      Регулятор вмісту м’якоті

      Регулятор вмісту м’якоті

      Для прозорого соку чи соку з м’якоттю.

      Усі частини можна мити в посуд. машині

      Усі частини можна мити в посуд. машині

      Ємність для соку на 600 мл

      Ємність для соку на 600 мл

      Пристосування для шнура

      Пристосування для шнура

      Мала та компактна конструкція

      Завдяки дуже компактній конструкції пристрій легко зберігати в малих місцях та шафах.

      Технічні характеристики

      • Особливості конструкції

        Колір (кольори)
        Яскраво-білий з блакитними елементами
        Матеріал, крім ємності для соку
        Поліпропілен
        Матеріал ємності
        SAN

      • Загальні специфікації

        Вбудований блок для зберігання шнура
        Так
        Неслизька основа
        Так
        Регулятор вмісту м’якоті
        Так

      • Технічні характеристики

        Місткість ємності
        0,6  л
        Довжина шнура
        0,70  м
        Частота
        50 / 60  Гц
        Потужність
        25  Вт
        Напруга
        220–240  В

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