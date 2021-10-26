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  • Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди
  • Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди
  • Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди
  • Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди
  • Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди
  • Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди
  • Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди
  • Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди
  • Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди
  • Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди

Більше не доступний

Viva CollectionЦитрус-прес

HR2744/40

4.8
| (32) Відгуки | 97% рекомендують цей виріб
Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди
Яскравий і кольоровий цитрус-прес Philips HR2744/40 із регулятором вмісту м’якоті дозволяє обрати густину соку відповідно до Ваших уподобань.
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Цитрус-прес для прозорого соку чи соку з м’якоттю

Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди

  • 0,6 л

  • 25 Вт

  • Регулятор вмісту м’якоті

  • Авто-реверс

Регулятор вмісту м’якоті

Регулятор вмісту м’якоті

Для прозорого соку чи соку з м’якоттю.

Ємність для соку на 600 мл

Ємність для соку на 600 мл

Зберігайте сік свіжим довше в цій ємності для соку.

Мала та компактна конструкція

Завдяки дуже компактній конструкції пристрій легко зберігати в малих місцях і шафах.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

32

Відгуки

97%

рекомендують цей виріб

2

26/10/2021

Україна

Україна

Для лучших завтраков

С карантином хотелось каких-то радостных приемов пищи. Завтрак - время когда мы можем насладиться начинающимся днем. Она очень лекая, легкая в уходе, легко работает и с апельсинами и с грейпфрутами и лимонами.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес

29/07/2020

Україна

Україна

Чудовий вибір! Рекомендую!

Цілком задоволений придбанням даного товару. Відзначу його швидкий режим. Якісний міцний корпус та простота догляду! Легко миється та збирається - нічого зайвого!

Плюси

Якість, простота, компактність

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес

04/07/2019

Україна

Україна

Цей продукт має чудові функції,легкий віджим,меньше шуму.

Я купляла такий схожий прес вже минуло 4роки з переїздом і загубили. Наскільки пам'ятаю ним мені було зручно робити соки.Легко миється,незавдає ніяких клопот)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес

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