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Більше не доступний
0,6 л
25 Вт
Регулятор вмісту м’якоті
Авто-реверс
Для прозорого соку чи соку з м’якоттю.
Зберігайте сік свіжим довше в цій ємності для соку.
Завдяки дуже компактній конструкції пристрій легко зберігати в малих місцях і шафах.
4.8
з 5
32
Відгуки
97%
рекомендують цей виріб
Герда
26/10/2021
Україна
Для лучших завтраков
С карантином хотелось каких-то радостных приемов пищи. Завтрак - время когда мы можем насладиться начинающимся днем. Она очень лекая, легкая в уходе, легко работает и с апельсинами и с грейпфрутами и лимонами.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес
Chad33
29/07/2020
Україна
Чудовий вибір! Рекомендую!
Цілком задоволений придбанням даного товару. Відзначу його швидкий режим. Якісний міцний корпус та простота догляду! Легко миється та збирається - нічого зайвого!
Плюси
Якість, простота, компактність
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес
НаталяNatalya222
04/07/2019
Україна
Цей продукт має чудові функції,легкий віджим,меньше шуму.
Я купляла такий схожий прес вже минуло 4роки з переїздом і загубили. Наскільки пам'ятаю ним мені було зручно робити соки.Легко миється,незавдає ніяких клопот)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес