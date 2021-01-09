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Більше не доступний
Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди
Яскравий і кольоровий цитрус-прес із регулятором вмісту м’якоті для вибору густини соку відповідно до Вашого смаку.
0,6 л
25 Вт
Регулятор вмісту м’якоті
Авто-реверс
Для прозорого соку чи соку з м’якоттю.
Зберігайте сік свіжим довше в цій ємності для соку.
Завдяки дуже компактній конструкції пристрій легко зберігати в малих місцях і шафах.
5.0
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Маридим
09/01/2021
България
Перевірений покупець
Много добър продукт.
Удобна за работа цитрус пресс, бърза, лестна за почистване.
Плюси
Лестно почистване, удобна работа.
Мінуси
Малко късъчек кабел.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR2744/55 Преса за цитруси
Date of Use 2019-12-09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR2744/55 Преса за цитруси
Date of Use 2019-12-09
Siklopа
21/12/2019
България
Продукта е супер.
Може би най-ползвания продукт. Супер е, лесен за употреба и лесен за поддръжка, на ниска цена.
Плюси
малък, лесен за поддръжка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR2744/55 Преса за цитруси
Date of Use 2018-12-21
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR2744/55 Преса за цитруси
Date of Use 2018-12-21
siklop
17/06/2017
България
Перевірений покупець
Този продукт е отличен!
Много съм доволен. Лесен за употреба и лесен за поддръжка. Изглежда надежден. Може би малко по-добър може да е дизайна
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR2744/55 Преса за цитруси
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR2744/55 Преса за цитруси