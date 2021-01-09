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  • Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди
  • Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди
  • Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди
  • Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди
  • Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди
  • Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди
  • Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди
  • Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди

Більше не доступний

Прес для цитрусових

HR2744/55

5

| (3) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди

Яскравий і кольоровий цитрус-прес із регулятором вмісту м’якоті для вибору густини соку відповідно до Вашого смаку.

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Ви вибираєте прозорий сік чи сік із м’якоттю

Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди

  • 0,6 л

  • 25 Вт

  • Регулятор вмісту м’якоті

  • Авто-реверс

Регулятор вмісту м’якоті

Регулятор вмісту м’якоті

Для прозорого соку чи соку з м’якоттю.

Ємність для соку на 600 мл

Ємність для соку на 600 мл

Зберігайте сік свіжим довше в цій ємності для соку.

Мала та компактна конструкція

Завдяки дуже компактній конструкції пристрій легко зберігати в малих місцях і шафах.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

3

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

09/01/2021

България

България

Перевірений покупець

Много добър продукт.

Удобна за работа цитрус пресс, бърза, лестна за почистване.

Плюси

Лестно почистване, удобна работа.

Мінуси

Малко късъчек кабел.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR2744/55 Преса за цитруси

Date of Use 2019-12-09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR2744/55 Преса за цитруси

Date of Use 2019-12-09

21/12/2019

България

България

Продукта е супер.

Може би най-ползвания продукт. Супер е, лесен за употреба и лесен за поддръжка, на ниска цена.

Плюси

малък, лесен за поддръжка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR2744/55 Преса за цитруси

Date of Use 2018-12-21

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR2744/55 Преса за цитруси

Date of Use 2018-12-21

17/06/2017

България

България

Перевірений покупець

Този продукт е отличен!

Много съм доволен. Лесен за употреба и лесен за поддръжка. Изглежда надежден. Може би малко по-добър може да е дизайна

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR2744/55 Преса за цитруси

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR2744/55 Преса за цитруси

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