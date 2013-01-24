Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди
Яскравий і кольоровий цитрус-прес із регулятором вмісту м’якоті для вибору густини соку відповідно до Вашого смаку. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди
Яскравий і кольоровий цитрус-прес із регулятором вмісту м’якоті для вибору густини соку відповідно до Вашого смаку. Переглянути усі переваги
Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди
Яскравий і кольоровий цитрус-прес із регулятором вмісту м’якоті для вибору густини соку відповідно до Вашого смаку. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди
Яскравий і кольоровий цитрус-прес із регулятором вмісту м’якоті для вибору густини соку відповідно до Вашого смаку. Переглянути усі переваги
Для прозорого соку чи соку з м’якоттю.
Завдяки дуже компактній конструкції пристрій легко зберігати в малих місцях та шафах.
Особливості дизайну
Загальні специфікації
Технічні характеристики