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Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди
Яскравий і кольоровий цитрус-прес із регулятором вмісту м’якоті для вибору густини соку відповідно до Вашого смаку.
0,6 л
25 Вт
Регулятор вмісту м’якоті
Авто-реверс
Для прозорого соку чи соку з м’якоттю.
Завдяки дуже компактній конструкції пристрій легко зберігати в малих місцях і шафах.
4.3
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
siky 1
17/06/2020
Česká republika
Snadné čištění
Lis je výhodný pro své jednoduché čištění - na štávu z pomerančů je dostačující
Плюси
Je skladný
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR2744/80 Lis na citrusy
Date of Use 2019-06-17
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR2744/80 Lis na citrusy
Date of Use 2019-06-17
siky 1
14/07/2020
Česká republika
Перевірений покупець
Výrobek splnil moje očekávání
Lis na citrusy mě vyhovuje - snadná manipulace - rychlé čištění
Плюси
jednoduché čištění
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR2744/80 Lis na citrusy
Date of Use 2019-07-14
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR2744/80 Lis na citrusy
Date of Use 2019-07-14
siky
07/03/2017
Česká republika
Перевірений покупець
Dobrý pomocník
Jednoduché použití a snadné čištění. Já používám denně na 2 dcl štávy 2 ks pomeranče - za minutu hotovo.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR2744/80 Lis na citrusy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR2744/80 Lis na citrusy