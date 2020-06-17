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  • Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди
  • Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди
  • Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди
  • Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди
  • Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди
  • Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди

Більше не доступний

Прес для цитрусових

HR2744/80

4.3

| (3) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди

Яскравий і кольоровий цитрус-прес із регулятором вмісту м’якоті для вибору густини соку відповідно до Вашого смаку.

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Ви вибираєте прозорий сік чи сік із м’якоттю

Насолоджуйтеся свіжим соком, приготованим за лічені секунди

  • 0,6 л

  • 25 Вт

  • Регулятор вмісту м’якоті

  • Авто-реверс

Регулятор вмісту м’якоті

Регулятор вмісту м’якоті

Для прозорого соку чи соку з м’якоттю.

Мала та компактна конструкція

Завдяки дуже компактній конструкції пристрій легко зберігати в малих місцях і шафах.

Зберігання шнура

Зберігання шнура

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.3

з 5

3

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

17/06/2020

Česká republika

Česká republika

Snadné čištění

Lis je výhodný pro své jednoduché čištění - na štávu z pomerančů je dostačující

Плюси

Je skladný

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR2744/80 Lis na citrusy

Date of Use 2019-06-17

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR2744/80 Lis na citrusy

Date of Use 2019-06-17

14/07/2020

Česká republika

Česká republika

Перевірений покупець

Výrobek splnil moje očekávání

Lis na citrusy mě vyhovuje - snadná manipulace - rychlé čištění

Плюси

jednoduché čištění

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR2744/80 Lis na citrusy

Date of Use 2019-07-14

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR2744/80 Lis na citrusy

Date of Use 2019-07-14

07/03/2017

Česká republika

Česká republika

Перевірений покупець

Dobrý pomocník

Jednoduché použití a snadné čištění. Já používám denně na 2 dcl štávy 2 ks pomeranče - za minutu hotovo.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR2744/80 Lis na citrusy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR2744/80 Lis na citrusy

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