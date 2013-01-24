Свіжий сік без зайвих шумів
Цей цитрус-прес працює так тихо, що дозволяє Вам насолоджуватися тихим початком дня. А його потужний двигун на 85 Вт легко справляється із завданням. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Свіжий сік без зайвих шумів
Цей цитрус-прес працює так тихо, що дозволяє Вам насолоджуватися тихим початком дня. А його потужний двигун на 85 Вт легко справляється із завданням. Переглянути усі переваги
Свіжий сік без зайвих шумів
Цей цитрус-прес працює так тихо, що дозволяє Вам насолоджуватися тихим початком дня. А його потужний двигун на 85 Вт легко справляється із завданням. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Свіжий сік без зайвих шумів
Цей цитрус-прес працює так тихо, що дозволяє Вам насолоджуватися тихим початком дня. А його потужний двигун на 85 Вт легко справляється із завданням. Переглянути усі переваги
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Технічні вимоги