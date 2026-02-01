Зупиняє витікання

У разі піднімання система "крапля-стоп" запобігатиме витіканню соку з соковижималки на кухонну стільницю. Систему "крапля-стоп" легко мити, оскільки вона знімна та виготовлена з матеріалів, які можна мити в посудомийній машині.