КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Свіжий сік без зайвих шумів
  • Свіжий сік без зайвих шумів
  • Свіжий сік без зайвих шумів
  • Свіжий сік без зайвих шумів
  • Свіжий сік без зайвих шумів
  • Свіжий сік без зайвих шумів
  • Свіжий сік без зайвих шумів
  • Свіжий сік без зайвих шумів

Більше не доступний

Цитрус-прес

HR2752/50

Свіжий сік без зайвих шумів

Цей цитрус-прес працює так тихо, що дозволяє Вам насолоджуватися тихим початком дня. А його потужний двигун на 85 Вт легко справляється із завданням.

Переглянути всі переваги

Найтихіший цитрус-прес

Свіжий сік без зайвих шумів

  • 85 Вт

Потужний двигун 85 Вт

Потужний двигун 85 Вт

Зупиняє витікання

Зупиняє витікання

У разі піднімання система "крапля-стоп" запобігатиме витіканню соку з соковижималки на кухонну стільницю. Систему "крапля-стоп" легко мити, оскільки вона знімна та виготовлена з матеріалів, які можна мити в посудомийній машині.

Надзвичайно безгучний двигун

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції