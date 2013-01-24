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Цитрус-прес

HR2752
Загальна оцінка / 5
  • Свіжий сік без зайвих шумів Свіжий сік без зайвих шумів Свіжий сік без зайвих шумів
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    Цитрус-прес

    HR2752
    Загальна оцінка / 5

    Свіжий сік без зайвих шумів

    Цей цитрус-прес працює так тихо, що дозволяє Вам насолоджуватися тихим початком дня. А його потужний двигун на 85 Вт легко справляється із завданням. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Цитрус-прес

    Свіжий сік без зайвих шумів

    Цей цитрус-прес працює так тихо, що дозволяє Вам насолоджуватися тихим початком дня. А його потужний двигун на 85 Вт легко справляється із завданням. Переглянути усі переваги

    Свіжий сік без зайвих шумів

    Цей цитрус-прес працює так тихо, що дозволяє Вам насолоджуватися тихим початком дня. А його потужний двигун на 85 Вт легко справляється із завданням. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Цитрус-прес

    Свіжий сік без зайвих шумів

    Цей цитрус-прес працює так тихо, що дозволяє Вам насолоджуватися тихим початком дня. А його потужний двигун на 85 Вт легко справляється із завданням. Переглянути усі переваги

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      Свіжий сік без зайвих шумів

      Найтихіший цитрус-прес

      • 85 Вт
      Потужний двигун 85 Вт

      Потужний двигун 85 Вт

      Зупиняє витікання

      Зупиняє витікання

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Неслизька основа
        Зберігання шнура
        Пряма подача
        Система запобігання протіканню води
        Пилезахисна кришка

      • Технічні характеристики

        Потужність
        85  Вт
        Напруга
        220 - 240  В
        Частота
        50 / 60  Гц
        Довжина шнура
        1,2  хв.

      • Технічні вимоги

        Доступні кольори
        Сріблясте розпилення
        Матеріал
        Поліпропілен

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