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Більше не доступний
HR2752/50
Свіжий сік без зайвих шумів
Цей цитрус-прес працює так тихо, що дозволяє Вам насолоджуватися тихим початком дня. А його потужний двигун на 85 Вт легко справляється із завданням.
85 Вт
У разі піднімання система "крапля-стоп" запобігатиме витіканню соку з соковижималки на кухонну стільницю. Систему "крапля-стоп" легко мити, оскільки вона знімна та виготовлена з матеріалів, які можна мити в посудомийній машині.
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