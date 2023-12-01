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Насолоджуйтеся смузі з ніжною текстурою без зайвих зусиль
Перетворіть тверді інгредієнти, як-от фрукти та овочі, на смачні смузі за допомогою блендера Philips серії 5000 із двигуном потужністю 1000 Вт. Налаштування очищення роблять процес легким від початку до кінця. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся смузі з ніжною текстурою без зайвих зусиль
Перетворіть тверді інгредієнти, як-от фрукти та овочі, на смачні смузі за допомогою блендера Philips серії 5000 із двигуном потужністю 1000 Вт. Налаштування очищення роблять процес легким від початку до кінця. Переглянути усі переваги
Насолоджуйтеся смузі з ніжною текстурою без зайвих зусиль
Перетворіть тверді інгредієнти, як-от фрукти та овочі, на смачні смузі за допомогою блендера Philips серії 5000 із двигуном потужністю 1000 Вт. Налаштування очищення роблять процес легким від початку до кінця. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся смузі з ніжною текстурою без зайвих зусиль
Перетворіть тверді інгредієнти, як-от фрукти та овочі, на смачні смузі за допомогою блендера Philips серії 5000 із двигуном потужністю 1000 Вт. Налаштування очищення роблять процес легким від початку до кінця. Переглянути усі переваги
Блендер
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Виберіть один із трьох режимів швидкості для твердих і м’яких інгредієнтів. Або скористайтеся функцією Pulse для підсилення потужності, коли це потрібно.
Витягніть блок ножів із чаші для змішування, щоб помити його вручну або в посудомийній машині.
Усі знімні деталі блендера Philips можна мити в посудомийній машині.
Очищення просте завдяки ручному налаштуванню очищення. Забудьте про тертя!
Велика 2-літрова чаша з робочою ємністю 1,5 л підходить для приготування корисних для здоров’я та смачних смузі для всієї родини за один раз.
Відкрийте для себе світ рецептів смачних страв! Ознайомтеся з нашою програмою NutriU, щоб знайти рецепти смачних напоїв, супів, соусів тощо, а також поради та вказівки щодо користування блендером.
на 25% ефективніше подрібнення* до однорідної текстури напоїв, супів, соусів та інших страв завдяки збільшеній потужності до 1000 Вт
Ребра на стінці чаші спрямовують інгредієнти в потік подрібнення для оптимальної циркуляції та ідеальних результатів.
Ножі з нержавіючої сталі подрібнюють і змішують плавно й рівномірно.
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