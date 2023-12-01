Умови пошуку

UK
RU
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Серія 5000

    Блендер

    HR3041/00
    Загальна оцінка / 5
    • Смачні смузі із заморожених фруктів з автоматичним очищенням Смачні смузі із заморожених фруктів з автоматичним очищенням Смачні смузі із заморожених фруктів з автоматичним очищенням
      -{discount-value}

      Серія 5000 Блендер

      HR3041/00
      Загальна оцінка / 5

      Смачні смузі із заморожених фруктів з автоматичним очищенням

      Перетворіть тверді інгредієнти, як-от заморожені фрукти та горіхи, на смачні смузі за допомогою блендера Philips серії 5000 із двигуном потужністю 1200 Вт. Автоматичне очищення одним натисканням робить процес легким від початку до кінця. Переглянути усі переваги

      Серія 5000 Блендер

      Смачні смузі із заморожених фруктів з автоматичним очищенням

      Перетворіть тверді інгредієнти, як-от заморожені фрукти та горіхи, на смачні смузі за допомогою блендера Philips серії 5000 із двигуном потужністю 1200 Вт. Автоматичне очищення одним натисканням робить процес легким від початку до кінця. Переглянути усі переваги

      Смачні смузі із заморожених фруктів з автоматичним очищенням

      Перетворіть тверді інгредієнти, як-от заморожені фрукти та горіхи, на смачні смузі за допомогою блендера Philips серії 5000 із двигуном потужністю 1200 Вт. Автоматичне очищення одним натисканням робить процес легким від початку до кінця. Переглянути усі переваги

      Серія 5000 Блендер

      Смачні смузі із заморожених фруктів з автоматичним очищенням

      Перетворіть тверді інгредієнти, як-от заморожені фрукти та горіхи, на смачні смузі за допомогою блендера Philips серії 5000 із двигуном потужністю 1200 Вт. Автоматичне очищення одним натисканням робить процес легким від початку до кінця. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Серія 5000

        Серія 5000

        Блендер

        - {discount-value}

        Усього:

        recurring payment

        Смачні смузі із заморожених фруктів з автоматичним очищенням

        На 50% потужніший* завдяки технології ProBlend Plus

        • Технологія ProBlend Plus
        • 1200 Вт мотор ProBlend Plus
        • Густі смузі із заморожених фруктів без додавання води
        • Автоматизоване очищення в один дотик
        Мотор ProBlend Plus потужністю 1200 Вт зможе змішати найтвердіші інгредієнти

        Мотор ProBlend Plus потужністю 1200 Вт зможе змішати найтвердіші інгредієнти

        За рахунок збільшення потужності* мотора на 20 %, робити напої, супи та соуси, навіть із найтвердіших інгредієнтів, таких як заморожені фрукти, лід або горіхи стало набагато легше.

        Нові леза ProBlend Plus забезпечують однорідне подрібнення інгредієнтів із рівномірною щільністю.

        Нові леза ProBlend Plus забезпечують однорідне подрібнення інгредієнтів із рівномірною щільністю.

        Вдосконалені леза тепер довші та товщі, щоб подрібнювати та змішувати навіть найтвердіші інгредієнти.

        Ребриста скляна банка ProBlend Plus для ідеальної циркуляції рідини в ній

        Ребриста скляна банка ProBlend Plus для ідеальної циркуляції рідини в ній

        Ребра на склянці спрямовують інгредієнти у воронку для забезпечення оптимальної циркуляції та досягнення ідеальних результатів.

        Густі смузі із заморожених фруктів без додавання води

        Густі смузі із заморожених фруктів без додавання води

        Приготуйте оксамитові смузі та смузі-боули з заморожених фруктів, використовуючи мінімальну кількість рідини або навіть без неї. Для досягнення ідеальної консистенції, використовуйте трамбувальник для занурення інгредієнтів та забезпечення їх рівномірної циркуляції.

        Ємності об’ємом 2 л вистачить для всієї родини

        Ємності об’ємом 2 л вистачить для всієї родини

        Велика 2-літрова банка з робочим об'ємом 1,5 літра дозволяє приготувати смузі для всієї родини однією поживною та смачною порцією.

        Змінна швидкість з функцією Pulse дає вам додатковий контроль

        Змінна швидкість з функцією Pulse дає вам додатковий контроль

        Змінюйте швидкість за допомогою регулятора швидкості, збільшуючи або зменшуючи її за потребою. Використовуйте також функцію Pulse для миттєвого додавання потужності, коли це необхідно.

        Чистка без зусиль, простим натисненням кнопки

        Чистка без зусиль, простим натисненням кнопки

        Автоматична програма одним натисканням кнопки дозволяє легко помити вашу банку, використовуючи теплу воду та краплю миючого засобу. Всі знімні частини придатні для миття в посудомийній машині.

        Стакан Blend and go, який можна брати куди завгодно

        Стакан Blend and go, який можна брати куди завгодно

        Змішуйте напій прямо в стакані, а потім закрийте його кришкою, щоб швидко приготувати смузі на винос.

        Знімні ножі для легкого чищення

        Знімні ножі для легкого чищення

        Витягніть блок ножів із чаші для змішування, щоб помити його вручну або в посудомийній машині.

        Деталі можна мити в посудомийній машині

        Деталі можна мити в посудомийній машині

        Усі знімні деталі блендера Philips можна мити в посудомийній машині.

        Програма NutriU для всього, що вам потрібно

        Програма NutriU для всього, що вам потрібно

        Відкрийте для себе світ рецептів смачних страв! Ознайомтеся з нашою програмою NutriU, щоб знайти рецепти смачних напоїв, супів, соусів тощо, а також поради та вказівки щодо користування блендером.

        Технічні характеристики

        • Країна походження

          Виготовлено у
          Китай

        • Аксесуари

          Входить в комплект
          • Засіб для трамбування
          • Дорожня чашка

        • Технічні характеристики

          Напруга
          220–240  V
          Потужність
          1200  W
          Робоча ємність чаші блендера
          1,5 л
          Об’єм ємності
          2 л

        • Конструкція

          Колір
          Чорний

        • Вага та розміри

          Вага
          3,92 кг
          Довжина виробу
          20,5 см
          Ширина виробу
          19,4 см
          Висота виробу
          47,7 см

        • Загальні технічні характеристики

          Тип кришки
          Знімна
          Можна мити в посудомийній машині
          Знімні частини можна мити в посудомийній машині
          Лезо
          4-лопатеве лезо
          Функція автоматичного очищення
          Так
          Швидкість
          Змінна швидкість і функція Pulse

        • Завершення

          Матеріал основного корпусу
          Метал
          Матеріал ножа
          Нержавіюча сталь
          Матеріал мірного стакана
          Скло

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            Оцініть цей продукт першим

            • у порівнянні з HR2228

            Способи оплати:

            Оплата при отриманні товару

            Швидкі посилання:

            Підтримка інтернет-магазину
            Правила та умови
            Знайти замовлення
            Про Philips
            Контакти

            Продавець інтернет-магазину:

            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

            © Koninklijke Philips N.V., 2004–2024. Усі права захищені.

            Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.