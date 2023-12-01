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Смачні смузі із заморожених фруктів з автоматичним очищенням
Перетворіть тверді інгредієнти, як-от заморожені фрукти та горіхи, на смачні смузі за допомогою блендера Philips серії 5000 із двигуном потужністю 1200 Вт. Автоматичне очищення одним натисканням робить процес легким від початку до кінця. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Смачні смузі із заморожених фруктів з автоматичним очищенням
Перетворіть тверді інгредієнти, як-от заморожені фрукти та горіхи, на смачні смузі за допомогою блендера Philips серії 5000 із двигуном потужністю 1200 Вт. Автоматичне очищення одним натисканням робить процес легким від початку до кінця. Переглянути усі переваги
Смачні смузі із заморожених фруктів з автоматичним очищенням
Перетворіть тверді інгредієнти, як-от заморожені фрукти та горіхи, на смачні смузі за допомогою блендера Philips серії 5000 із двигуном потужністю 1200 Вт. Автоматичне очищення одним натисканням робить процес легким від початку до кінця. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Смачні смузі із заморожених фруктів з автоматичним очищенням
Перетворіть тверді інгредієнти, як-от заморожені фрукти та горіхи, на смачні смузі за допомогою блендера Philips серії 5000 із двигуном потужністю 1200 Вт. Автоматичне очищення одним натисканням робить процес легким від початку до кінця. Переглянути усі переваги
Блендер
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За рахунок збільшення потужності* мотора на 20 %, робити напої, супи та соуси, навіть із найтвердіших інгредієнтів, таких як заморожені фрукти, лід або горіхи стало набагато легше.
Вдосконалені леза тепер довші та товщі, щоб подрібнювати та змішувати навіть найтвердіші інгредієнти.
Ребра на склянці спрямовують інгредієнти у воронку для забезпечення оптимальної циркуляції та досягнення ідеальних результатів.
Приготуйте оксамитові смузі та смузі-боули з заморожених фруктів, використовуючи мінімальну кількість рідини або навіть без неї. Для досягнення ідеальної консистенції, використовуйте трамбувальник для занурення інгредієнтів та забезпечення їх рівномірної циркуляції.
Велика 2-літрова банка з робочим об'ємом 1,5 літра дозволяє приготувати смузі для всієї родини однією поживною та смачною порцією.
Змінюйте швидкість за допомогою регулятора швидкості, збільшуючи або зменшуючи її за потребою. Використовуйте також функцію Pulse для миттєвого додавання потужності, коли це необхідно.
Автоматична програма одним натисканням кнопки дозволяє легко помити вашу банку, використовуючи теплу воду та краплю миючого засобу. Всі знімні частини придатні для миття в посудомийній машині.
Змішуйте напій прямо в стакані, а потім закрийте його кришкою, щоб швидко приготувати смузі на винос.
Витягніть блок ножів із чаші для змішування, щоб помити його вручну або в посудомийній машині.
Усі знімні деталі блендера Philips можна мити в посудомийній машині.
Відкрийте для себе світ рецептів смачних страв! Ознайомтеся з нашою програмою NutriU, щоб знайти рецепти смачних напоїв, супів, соусів тощо, а також поради та вказівки щодо користування блендером.
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Конструкція
Вага та розміри
Загальні технічні характеристики
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