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Більше не доступний
900 Вт
ProBlend 6
Скляна чаша на 2 л
Дорожня пляшка
Ми розробили технологію ProBlend 6 для ефективного подрібнення і ретельного змішування усіх інгредієнтів.
Завдяки потужності 900 Вт двигун блендера достатньо потужний для однорідного й ефективного подрібнення улюблених продуктів.
Від лагідного подрібнення м’яких фруктів до потужної обробки твердіших фруктів та овочів. Завдяки нашому ручному регулюванню швидкості можна вибрати те, що потрібно.
4.9
з 5
156
Відгуки
99%
рекомендують цей виріб
Grom_dll
19/11/2020
Україна
Блендер просто супер. Подрібнення льоду великий +
В блендері все сподобалось. І переносний стакан дуже зручний. Можна готувати з собою. Philips краща марка!!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR3556/00 Блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR3556/00 Блендер
Jasun
20/08/2020
Україна
Правильный выбор
К ручному решили купить еще с чашей, понравился доп стакан, который берешь сразу с собой, хорошо готовить овощные соки-пюре для закаток, например помидоры +перец.
Плюси
за
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR3556/00 Блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR3556/00 Блендер
romich0805
28/07/2020
Україна
Достойный, хоть и дороговат, блендер
Долго искал блендер, но остановился на этом из-за двух чаш, так как я один могу использовать маленькую, но вдруг чего есть и большая, хорошая мощность и не много режимов, плюс красиво выглядит. Но цена кусается.
Плюси
Две чаши, хорошо разбирается для чистки, 6 ножей хорошо взбивают, приличная мощность, и можно прятать провод, хотя я этим не пользуюсь.
Мінуси
Минус один увидел, это что резьбу сложновато мыть, но это так, придирка) Ну и цена, хотя не сравнивал с конкурентами в данной комплектации.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR3556/00 Блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR3556/00 Блендер