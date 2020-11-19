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  • Насолоджуйтеся корисними смузі, навіть у дорозі
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  • Насолоджуйтеся корисними смузі, навіть у дорозі
  • Насолоджуйтеся корисними смузі, навіть у дорозі
  • Насолоджуйтеся корисними смузі, навіть у дорозі
  • Насолоджуйтеся корисними смузі, навіть у дорозі
  • Насолоджуйтеся корисними смузі, навіть у дорозі
  • Насолоджуйтеся корисними смузі, навіть у дорозі
  • Насолоджуйтеся корисними смузі, навіть у дорозі
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Насолоджуйтеся корисними смузі, навіть у дорозі
  • Насолоджуйтеся корисними смузі, навіть у дорозі
  • Насолоджуйтеся корисними смузі, навіть у дорозі
  • Насолоджуйтеся корисними смузі, навіть у дорозі
  • Насолоджуйтеся корисними смузі, навіть у дорозі
  • Насолоджуйтеся корисними смузі, навіть у дорозі

Більше не доступний

Viva CollectionБлендер

HR3556/00

4.9
| (156) Відгуки | 99% рекомендують цей виріб
Насолоджуйтеся корисними смузі, навіть у дорозі
Блендер Philips із технологією ProBlend 6 для однорідного змішування та подрібнення льоду. Оптимальне подрібнення означає можливість насолоджуватися кориснішими смузі із денною нормою поживних речовин із фруктів та овочів.
Переглянути всі переваги

З оптимальним подрібненням та більшою кількістю фруктів та овочів

Насолоджуйтеся корисними смузі, навіть у дорозі

  • 900 Вт

  • ProBlend 6

  • Скляна чаша на 2 л

  • Дорожня пляшка

Технологія змішування ProBlend 6 для кращих результатів

Ми розробили технологію ProBlend 6 для ефективного подрібнення і ретельного змішування усіх інгредієнтів.

Потужний двигун 900 Вт

Завдяки потужності 900 Вт двигун блендера достатньо потужний для однорідного й ефективного подрібнення улюблених продуктів.

Кілька режимів швидкостей для м’яких і твердих продуктів

Від лагідного подрібнення м’яких фруктів до потужної обробки твердіших фруктів та овочів. Завдяки нашому ручному регулюванню швидкості можна вибрати те, що потрібно.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

156

Відгуки

99%

рекомендують цей виріб

2
1

19/11/2020

Україна

Україна

Блендер просто супер. Подрібнення льоду великий +

В блендері все сподобалось. І переносний стакан дуже зручний. Можна готувати з собою. Philips краща марка!!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR3556/00 Блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR3556/00 Блендер

20/08/2020

Україна

Україна

Правильный выбор

К ручному решили купить еще с чашей, понравился доп стакан, который берешь сразу с собой, хорошо готовить овощные соки-пюре для закаток, например помидоры +перец.

Плюси

за

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR3556/00 Блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR3556/00 Блендер

28/07/2020

Україна

Україна

Достойный, хоть и дороговат, блендер

Долго искал блендер, но остановился на этом из-за двух чаш, так как я один могу использовать маленькую, но вдруг чего есть и большая, хорошая мощность и не много режимов, плюс красиво выглядит. Но цена кусается.

Плюси

Две чаши, хорошо разбирается для чистки, 6 ножей хорошо взбивают, приличная мощность, и можно прятать провод, хотя я этим не пользуюсь.

Мінуси

Минус один увидел, это что резьбу сложновато мыть, но это так, придирка) Ну и цена, хотя не сравнивал с конкурентами в данной комплектации.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR3556/00 Блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR3556/00 Блендер

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