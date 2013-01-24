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Viva Collection

Блендер

HR3556/00
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Насолоджуйтеся корисними смузі, навіть у дорозі Насолоджуйтеся корисними смузі, навіть у дорозі Насолоджуйтеся корисними смузі, навіть у дорозі
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    Viva Collection Блендер

    HR3556/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Насолоджуйтеся корисними смузі, навіть у дорозі

    Блендер Philips із технологією ProBlend 6 для однорідного змішування та подрібнення льоду. Оптимальне подрібнення означає можливість насолоджуватися кориснішими смузі із денною нормою поживних речовин із фруктів та овочів. Переглянути усі переваги

    Viva Collection Блендер

    Насолоджуйтеся корисними смузі, навіть у дорозі

    Блендер Philips із технологією ProBlend 6 для однорідного змішування та подрібнення льоду. Оптимальне подрібнення означає можливість насолоджуватися кориснішими смузі із денною нормою поживних речовин із фруктів та овочів. Переглянути усі переваги

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      Насолоджуйтеся корисними смузі, навіть у дорозі

      З оптимальним подрібненням та більшою кількістю фруктів та овочів

      • 900 Вт
      • ProBlend 6
      • Скляна чаша на 2 л
      • Дорожня пляшка
      Велика скляна чаша для смузі, яким можна поділитися

      Велика скляна чаша для смузі, яким можна поділитися

      Велика 2-літрова ємність має робочий об’єм 1,5 літри для смачних змішаних смузі, якими можна поділитися з іншими членами сім’ї чи залишити на потім.

      Деталі можна мити в посудомийній машині

      Деталі можна мити в посудомийній машині

      Усі знімні деталі блендера Philips можна мити в посудомийній машині.

      2 роки гарантії

      2 роки гарантії

      На наші блендери надається 2 роки гарантії – це наша гарантія довготривалої якості та функціонування.

      Технологія змішування ProBlend 6 для кращих результатів

      Ми розробили технологію ProBlend 6 для ефективного подрібнення і ретельного змішування усіх інгредієнтів.

      Потужний двигун 900 Вт

      Завдяки потужності 900 Вт двигун блендера достатньо потужний для однорідного й ефективного подрібнення улюблених продуктів.

      Кілька режимів швидкостей для м’яких і твердих продуктів

      Від лагідного подрібнення м’яких фруктів до потужної обробки твердіших фруктів та овочів. Завдяки нашому ручному регулюванню швидкості можна вибрати те, що потрібно.

      Зручний диск керування

      Наш литий диск керування має неслизьку поверхню, що дозволяє легко керувати швидкістю блендера.

      Імпульсний режим для одноріднішого подрібнення

      Ретельно подрібнюйте те, що потрібно, за допомогою зручного імпульсного режиму – усі шматки переміщаються вниз до ножів для іншого етапу подрібнення.

      Зручні для сприйняття позначки рівня рідини

      Тепер можна легко побачити, скільки рідини міститься у кухлі та чаші блендера, завдяки чітким та зручним для сприйняття позначкам.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        У комплекті
        Ємність

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у
        Китаї

      • Загальні специфікації

        Характеристики виробу
        • Автоматичне вимкнення
        • Пристосування для шнура
        • Можна мити в посудомийній машині
        • Вбудований блок для зберігання шнура
        • Перемикач "увімк./вимк."
        • Імпульсний режим
        • Регульована швидкість

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Технічні характеристики

        Об’єм ємності
        0,6  л
        Потужність
        900  Вт
        Напруга
        200–230  В
        Місткість основної чаші
        2  л

      • Покриття корпусу

        Матеріал мірного стакана
        Скло
        Матеріал основного корпусу
        Нержавіюча сталь

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