Насолоджуйтеся корисними смузі, навіть у дорозі
Блендер Philips із технологією ProBlend 6 для однорідного змішування та подрібнення льоду. Оптимальне подрібнення означає можливість насолоджуватися кориснішими смузі із денною нормою поживних речовин із фруктів та овочів. Переглянути усі переваги
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Насолоджуйтеся корисними смузі, навіть у дорозі
Блендер Philips із технологією ProBlend 6 для однорідного змішування та подрібнення льоду. Оптимальне подрібнення означає можливість насолоджуватися кориснішими смузі із денною нормою поживних речовин із фруктів та овочів. Переглянути усі переваги
Велика 2-літрова ємність має робочий об’єм 1,5 літри для смачних змішаних смузі, якими можна поділитися з іншими членами сім’ї чи залишити на потім.
Усі знімні деталі блендера Philips можна мити в посудомийній машині.
На наші блендери надається 2 роки гарантії – це наша гарантія довготривалої якості та функціонування.
Ми розробили технологію ProBlend 6 для ефективного подрібнення і ретельного змішування усіх інгредієнтів.
Завдяки потужності 900 Вт двигун блендера достатньо потужний для однорідного й ефективного подрібнення улюблених продуктів.
Від лагідного подрібнення м’яких фруктів до потужної обробки твердіших фруктів та овочів. Завдяки нашому ручному регулюванню швидкості можна вибрати те, що потрібно.
Наш литий диск керування має неслизьку поверхню, що дозволяє легко керувати швидкістю блендера.
Ретельно подрібнюйте те, що потрібно, за допомогою зручного імпульсного режиму – усі шматки переміщаються вниз до ножів для іншого етапу подрібнення.
Тепер можна легко побачити, скільки рідини міститься у кухлі та чаші блендера, завдяки чітким та зручним для сприйняття позначкам.
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Загальні специфікації
Обслуговування
Технічні характеристики
Покриття корпусу