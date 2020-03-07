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    Series 5000

    Блендер

    HR3573/90
    Загальна оцінка / 5
    • Ідеальні результати вдвічі швидше Ідеальні результати вдвічі швидше Ідеальні результати вдвічі швидше
      -{discount-value}

      Series 5000 Блендер

      HR3573/90
      Загальна оцінка / 5

      Ідеальні результати вдвічі швидше

      Технологія ProBlend Crush перетворює найтвердіші продукти в найоднорідніші смузі вдвічі швидше. Поєднання наших унікальних 6-лопатевих лез та ефективного двигуна потужністю 1000 Вт дозволяє ідеально покришити лід та великі шматки продуктів. Переглянути усі переваги

      Series 5000 Блендер

      Ідеальні результати вдвічі швидше

      Технологія ProBlend Crush перетворює найтвердіші продукти в найоднорідніші смузі вдвічі швидше. Поєднання наших унікальних 6-лопатевих лез та ефективного двигуна потужністю 1000 Вт дозволяє ідеально покришити лід та великі шматки продуктів. Переглянути усі переваги

      Ідеальні результати вдвічі швидше

      Технологія ProBlend Crush перетворює найтвердіші продукти в найоднорідніші смузі вдвічі швидше. Поєднання наших унікальних 6-лопатевих лез та ефективного двигуна потужністю 1000 Вт дозволяє ідеально покришити лід та великі шматки продуктів. Переглянути усі переваги

      Series 5000 Блендер

      Ідеальні результати вдвічі швидше

      Технологія ProBlend Crush перетворює найтвердіші продукти в найоднорідніші смузі вдвічі швидше. Поєднання наших унікальних 6-лопатевих лез та ефективного двигуна потужністю 1000 Вт дозволяє ідеально покришити лід та великі шматки продуктів. Переглянути усі переваги

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        Series 5000

        Series 5000

        Блендер

        - {discount-value}

        Усього:

        Ідеальні результати вдвічі швидше

        Завдяки потужній технології ProBlend Crush

        • 1000 Вт
        • Технологія ProBlend Crush
        • Чаша на 1,5 л
        • Дорожня пляшка
        2 роки гарантії

        2 роки гарантії

        На наші блендери надається 2 роки гарантії – це наша гарантія довготривалої якості та функціонування.

        Високошвидкісний блендер із потужним двигуном 1000 Вт

        Високошвидкісний блендер із потужним двигуном 1000 Вт

        Потужний, проте енергоефективний двигун 1000 Вт для балансування потужності та ідеальних результатів змішування. Створено для максимального підвищення ефективності технології ProBlend Crush.

        Технологія ProBlend Crush із 6 лезами для відмінного змішування

        Технологія ProBlend Crush із 6 лезами для відмінного змішування

        Технологія ProBlend Crush перетворює найтвердіші продукти в найоднорідніші смузі вдвічі швидше. Поєднання наших унікальних 6-лопатевих лез та ефективного двигуна потужністю 1000 Вт дозволяє ідеально покришити лід та великі шматки продуктів.

        Максимальна ємність: 2 л, робоча ємність чаші: 1,5 л

        Максимальна ємність: 2 л, робоча ємність чаші: 1,5 л

        Велика 2-літрова чаша має робочий об’єм 1,5 л для смачних змішаних смузі, якими можна поділитися з іншими членами сім’ї або залишити на потім

        Інноваційний дизайн великої ребристої скляної чаші

        Інноваційний дизайн великої ребристої скляної чаші

        Інноваційний дизайн ребристої скляної чаші забезпечує оптимальний потік продуктів для найдрібнішого перемішування.

        Деталі можна мити в посудомийній машині

        Деталі можна мити в посудомийній машині

        Усі знімні деталі блендера Philips можна мити в посудомийній машині.

        Знімний ріжучий блок для легкого чищення

        Знімний ріжучий блок для легкого чищення

        Знімний ріжучий блок пристрою створено для ретельнішого чищення. Усі знімні частини можна також мити в посудомийній машині.

        Зручний диск керування з кількома швидкостями

        Зручний диск керування з кількома швидкостями

        Наш диск керування має неслизьку поверхню, що дозволяє легко керувати швидкістю блендера. Від лагідного подрібнення м’яких фруктів до потужної обробки твердіших фруктів та овочів. Завдяки нашому ручному регулюванню швидкості можна вибрати те, що потрібно.

        Дорожня пляшка з лінійними позначками рівнів

        Дорожня пляшка з лінійними позначками рівнів

        Насолоджуйтеся корисними смузі навіть у дорозі завдяки дорожній пляшці

        Імпульсний режим для одноріднішого подрібнення

        Ретельно подрібнюйте те, що потрібно, за допомогою зручного імпульсного режиму – усі шматки переміщаються вниз до ножів для іншого етапу подрібнення.

        Технічні характеристики

        • Країна походження

          Виготовлено у
          Китай

        • Аксесуари

          Входить в комплект
          • Чаша
          • Дорожня чашка

        • Технічні характеристики

          Потужність
          1000  Вт
          Об’єм ємності
          2  л
          Робоча ємність чаші блендера
          1,5  л

        • Конструкція

          Колір
          Металік

        • Загальні технічні характеристики

          Тип кришки
          Знімна
          Характеристики виробу
          • Можна мити в посудомийній машині
          • Імпульсний
          • Регульована швидкість
          Лезо
          ProBlend Crush із 6 лезами
          Інтерфейс із режимом швидкості
          Поворотний регулятор

        • Завершення

          Матеріал основного корпусу
          Метал
          Матеріал ножа
          Нержавіюча сталь
          Матеріал мірного стакана
          Скло

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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