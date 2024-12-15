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  • Ідеальні однорідні результати вдвічі швидше
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  • Ідеальні однорідні результати вдвічі швидше
  • Ідеальні однорідні результати вдвічі швидше
  • Ідеальні однорідні результати вдвічі швидше
  • Ідеальні однорідні результати вдвічі швидше
  • Ідеальні однорідні результати вдвічі швидше
  • Ідеальні однорідні результати вдвічі швидше
  • Ідеальні однорідні результати вдвічі швидше
  • Ідеальні однорідні результати вдвічі швидше
  • Ідеальні однорідні результати вдвічі швидше
  • Ідеальні однорідні результати вдвічі швидше
  • Ідеальні однорідні результати вдвічі швидше
  • Ідеальні однорідні результати вдвічі швидше
  • Ідеальні однорідні результати вдвічі швидше
  • Ідеальні однорідні результати вдвічі швидше
  • Ідеальні однорідні результати вдвічі швидше
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  • Ідеальні однорідні результати вдвічі швидше

Більше не доступний

Серія 5000Блендер

HR3573/90

5
| (34) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Ідеальні однорідні результати вдвічі швидше
Технологія ProBlend Crush перетворює найтвердіші продукти в найоднорідніші смузі вдвічі швидше. Поєднання наших унікальних 6-лопатевих лез та ефективного двигуна потужністю 1000 Вт дозволяє ідеально покришити лід та великі шматки продуктів.
Переглянути всі переваги

Завдяки потужній технології ProBlend Crush

Ідеальні однорідні результати вдвічі швидше

  • 1000 Вт

  • Технологія ProBlend Crush

  • Чаша на 1,5 л

  • Дорожня пляшка

2 роки гарантії

2 роки гарантії

На наші блендери надається 2 роки гарантії – це наша гарантія довготривалої якості й функціонування.

Високошвидкісний блендер із потужним двигуном 1000 Вт

Високошвидкісний блендер із потужним двигуном 1000 Вт

Потужний, проте енергоефективний двигун на 1000 Вт для балансування потужності й ідеальних результатів змішування. Створено для максимального підвищення ефективності технології ProBlend Crush.

Технологія ProBlend Crush із 6 лезами для відмінного змішування

Технологія ProBlend Crush із 6 лезами для відмінного змішування

Технологія ProBlend Crush перетворює найтвердіші продукти в найоднорідніші смузі вдвічі швидше. Поєднання наших унікальних 6-лопатевих лез та ефективного двигуна потужністю 1000 Вт дозволяє ідеально покришити лід і великі шматки продуктів.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

34

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

15/12/2024

Україна

Україна

Блендер HR3573/90 Рекомендую.

Благодарю компанию за товар, оперативность, упаковку, документы. Все соответствует описанию и комплектации блендера. Блендер понравился к покупке рекомендую. Компании удачи и процветания.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 HR3573/90 Блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 HR3573/90 Блендер

23/08/2023

Україна

Україна

Супер потужність!

Заказала на сайті блендер даної моделі. Дуже подобається , відправка за рахунок фірми Філіпс (вони добре дбають про своїх клієнтів і тримають свій бренд на висоті). Блендер дуже потужний, за кілька секунд збиває коктейлі з льодом. Я навіть в шоці була! Стильний дизайн і зручний у використанні

Плюси

За

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 HR3573/90 Блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 HR3573/90 Блендер

17/06/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Всім задоволений.

Працює відмінно. Зі своїм функціоналом справляється на відмінно. Чаша зі скла +.

Плюси

Якість

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 HR3573/90 Блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 HR3573/90 Блендер

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