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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
1000 Вт
Технологія ProBlend Crush
Чаша на 1,5 л
Дорожня пляшка
На наші блендери надається 2 роки гарантії – це наша гарантія довготривалої якості й функціонування.
Потужний, проте енергоефективний двигун на 1000 Вт для балансування потужності й ідеальних результатів змішування. Створено для максимального підвищення ефективності технології ProBlend Crush.
Технологія ProBlend Crush перетворює найтвердіші продукти в найоднорідніші смузі вдвічі швидше. Поєднання наших унікальних 6-лопатевих лез та ефективного двигуна потужністю 1000 Вт дозволяє ідеально покришити лід і великі шматки продуктів.
5.0
з 5
34
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Азот
15/12/2024
Україна
Блендер HR3573/90 Рекомендую.
Благодарю компанию за товар, оперативность, упаковку, документы. Все соответствует описанию и комплектации блендера. Блендер понравился к покупке рекомендую. Компании удачи и процветания.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 HR3573/90 Блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 HR3573/90 Блендер
Nadia_17
23/08/2023
Україна
Супер потужність!
Заказала на сайті блендер даної моделі. Дуже подобається , відправка за рахунок фірми Філіпс (вони добре дбають про своїх клієнтів і тримають свій бренд на висоті). Блендер дуже потужний, за кілька секунд збиває коктейлі з льодом. Я навіть в шоці була! Стильний дизайн і зручний у використанні
Плюси
За
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 HR3573/90 Блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 HR3573/90 Блендер
Юрій_M
17/06/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Всім задоволений.
Працює відмінно. Зі своїм функціоналом справляється на відмінно. Чаша зі скла +.
Плюси
Якість
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 HR3573/90 Блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 HR3573/90 Блендер