На 50% краще змішування*
Завдяки технології ProBlend 6 3D, потужності 1400 Вт та швидкості до 35 000 об./хв. можна насолоджуватися одноріднішими смузі та коктейлями потрібного смаку та текстури. Це мотивує користувачів збільшити споживання фруктів та овочів. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
На 50% краще змішування*
Завдяки технології ProBlend 6 3D, потужності 1400 Вт та швидкості до 35 000 об./хв. можна насолоджуватися одноріднішими смузі та коктейлями потрібного смаку та текстури. Це мотивує користувачів збільшити споживання фруктів та овочів. Переглянути усі переваги
На 50% краще змішування*
Завдяки технології ProBlend 6 3D, потужності 1400 Вт та швидкості до 35 000 об./хв. можна насолоджуватися одноріднішими смузі та коктейлями потрібного смаку та текстури. Це мотивує користувачів збільшити споживання фруктів та овочів. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
На 50% краще змішування*
Завдяки технології ProBlend 6 3D, потужності 1400 Вт та швидкості до 35 000 об./хв. можна насолоджуватися одноріднішими смузі та коктейлями потрібного смаку та текстури. Це мотивує користувачів збільшити споживання фруктів та овочів. Переглянути усі переваги
Краще подрібнення фруктів та овочів завдяки нашому двигуну 1400 Вт.
Ми розробили технологію 3D-змішування ProBlend 6 для однорідного подрібнення усіх інгредієнтів смузі – щоб поживні речовини фруктів, овочів та горіхів вивільнялися зі структури клітин і легко поглиналися тілом.
Швидкість 35 000 об./хв. для відмінного подрібнення та ще корисніших смузі
Велика 2-літрова ємність має робочий об’єм 1,5 літри для смачних змішаних смузі, якими можна поділитися з іншими членами сім’ї чи залишити на потім.
Від лагідного подрібнення м’яких фруктів до потужної обробки твердіших фруктів та овочів. Завдяки нашому ручному регулюванню швидкості можна вибрати те, що потрібно.
Попередньо налаштована програма для приготування смузі полегшує приготування смузі в домашніх умовах.
Усі знімні деталі блендера Philips можна мити в посудомийній машині, за винятком ріжучого блока, який можна легко сполоснути. Платформу можна за потреби протерти.
Щоб почистити ножі блендера, просто від’єднайте їх від чаші блендера і сполосніть. Проте ножі не можна мити в посудомийній машині, щоб вони не затупилися.
На наші блендери надається 2 роки гарантії – це наша гарантія довготривалої якості та функціонування.
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Загальні специфікації
Обслуговування
Технічні характеристики
Покриття корпусу