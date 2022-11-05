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Більше не доступний

Колекція AvanceБлендер

HR3652/00

4.9
| (191) Відгуки | 98% рекомендують цей виріб
На 50% краще змішування*
Завдяки технології ProBlend 6 3D, потужності 1400 Вт та швидкості до 35 000 об./хв. можна насолоджуватися одноріднішими смузі та коктейлями потрібного смаку та текстури. Це мотивує користувачів збільшити споживання фруктів та овочів.
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Надихає 80% користувачів споживати більше фруктів та овочів*

На 50% краще змішування*

  • Скляна чаша на 1,8 л

  • Технологія 3D-змішування ProBlend 6

  • Скляна чаша на 2 л

Потужний двигун 1400 Вт для одноріднішого подрібнення

Потужний двигун 1400 Вт для одноріднішого подрібнення

Краще подрібнення фруктів та овочів завдяки нашому двигуну 1400 Вт.

Вдосконалена технологія 3D-змішування ProBlend 6

Вдосконалена технологія 3D-змішування ProBlend 6

Ми розробили технологію 3D-змішування ProBlend 6 для однорідного подрібнення усіх інгредієнтів смузі – щоб поживні речовини фруктів, овочів і горіхів вивільнялися зі структури клітин і легко поглиналися тілом.

До 35 000 об./хв

До 35 000 об./хв

Швидкість 35 000 об./хв для відмінного подрібнення та ще корисніших смузі

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

191

Відгуки

98%

рекомендують цей виріб

2

05/11/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

Дуже гарний помічник

Влітку зробив покупку блендера. За цей час зарекомендував себе тільки з позитивної сторони. Зручний і простий у використанні, чудово підходить для приготування соків, пюре, коктейлів, паштетів. Просто миється, займає мало місця на кухні. Рекомендую до покупки.

Плюси

Все прекрасно

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Колекція Avance HR3652/00 Блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Колекція Avance HR3652/00 Блендер

14/11/2021

Україна

Україна

Найкращий блендер

Цей блендер - найкращий із блендерів у своїй ніші. Він потужний і легко справляється з приготуванням смузі. З ним легко готуються пасти з горіхів, завдяки спеціальній конструкції ножів, маса виходить дуже однорідною. Дуже швидко можна приготувати живу лляну кашу і смузі . Мити легко і за лічені секунди(головне, не залишати надовго чашу після приготування смузі. Також допоможе при приготуванні рослинного молока(з насіння, горіхів), а також коктейлів :) Справляється навіть з вітграссом(паростками пшениці, з якого роблю цілющий напій) і ранок стає ще здоровішим! Щиро рекомендую саме цей блендер.

Плюси

Надійний, потужний

Мінуси

нема

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Колекція Avance HR3652/00 Блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Колекція Avance HR3652/00 Блендер

14/11/2021

Україна

Україна

Як я рада що його знайшла!

Рано чи пізно(краще рано) ти починаєш розуміти, що треба вести здоровий спосіб життя. Тому що це твоя відповідальність. І блендер Avance Collection HR3652/0 - одна з найкращих знахідок, яка допомогла мені у цьому. Практично кожного дня я користуюсь ним. Збити пюре з овочів, зробити смузі, змішати рідке тісто-кляр, приготувати хумус, або домашній урбеч - все під силу цій техніці. При чому, якщо потрібно збити гарячу суміш - це теж можливо, тому що чаша блендера з термоскла, що дуже зручно. Цей блендер з тієї категорії техніки - "візьмеш у руки і маєш річ" ))) Коли обирала модель, я дуже прискіпливо виписала собі пункти, які б мене задовільняли - скляна надійна чаша(яка з часом не мутніє, як пластикова), великий об'єм чаші, щоб легко очищати і мити, потужність приладу, максимальне подрібнення, щоб надійно тримався на кухонній поверхні. Ну, і щоб гарний вигляд мало) І от цей блендер - повністю закрив мої потреби)) Його плюсом також є те, що він збиває не тільки гарячі, але і заморожені продукти так само класно. Цей прилад має бути у кожній сім'ї, тому що він абсолютний чемпіон у категорії Ціна/Якість. Я всім, хто вагається, рекомендую його придбати, він буде служити вам довго :) І швидкий рецепт хумуса) Нут намочити на ніч, в достатній кількості води. На ранок відварити його до готовності, залишивши деяку кількість відвару. В чашу блендера скаладаєм відварений нут, за смаком - 2 зубчика часнику, паприку(можна копчену), сіль, кумин, а також 2-3 ст.л. тахіні(кунжутної пасти) Далі наш блендер робить вжжж-вжж.. І ми ласуєм божественно смачною поживною, корисною, натуральною закускою :) Смачного!

Плюси

Потужний, надійний, чаша зі скла

Мінуси

немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Колекція Avance HR3652/00 Блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Колекція Avance HR3652/00 Блендер

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      Примітки

      1. Тестування незалежної лабораторії у порівнянні з Philips Avance HR2195

      2. Тестування проводилося незалежною агенцією з дослідження споживацького попиту серед 100 користувачів протягом 4 тижнів використання удома в Німеччині та Кореї