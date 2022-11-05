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Більше не доступний
Скляна чаша на 1,8 л
Технологія 3D-змішування ProBlend 6
Скляна чаша на 2 л
Краще подрібнення фруктів та овочів завдяки нашому двигуну 1400 Вт.
Ми розробили технологію 3D-змішування ProBlend 6 для однорідного подрібнення усіх інгредієнтів смузі – щоб поживні речовини фруктів, овочів і горіхів вивільнялися зі структури клітин і легко поглиналися тілом.
Швидкість 35 000 об./хв для відмінного подрібнення та ще корисніших смузі
4.9
з 5
191
Відгуки
98%
рекомендують цей виріб
Shoni1966
05/11/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Дуже гарний помічник
Влітку зробив покупку блендера. За цей час зарекомендував себе тільки з позитивної сторони. Зручний і простий у використанні, чудово підходить для приготування соків, пюре, коктейлів, паштетів. Просто миється, займає мало місця на кухні. Рекомендую до покупки.
Плюси
Все прекрасно
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Колекція Avance HR3652/00 Блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Колекція Avance HR3652/00 Блендер
terehov
14/11/2021
Україна
Найкращий блендер
Цей блендер - найкращий із блендерів у своїй ніші. Він потужний і легко справляється з приготуванням смузі. З ним легко готуються пасти з горіхів, завдяки спеціальній конструкції ножів, маса виходить дуже однорідною. Дуже швидко можна приготувати живу лляну кашу і смузі . Мити легко і за лічені секунди(головне, не залишати надовго чашу після приготування смузі. Також допоможе при приготуванні рослинного молока(з насіння, горіхів), а також коктейлів :) Справляється навіть з вітграссом(паростками пшениці, з якого роблю цілющий напій) і ранок стає ще здоровішим! Щиро рекомендую саме цей блендер.
Плюси
Надійний, потужний
Мінуси
нема
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Колекція Avance HR3652/00 Блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Колекція Avance HR3652/00 Блендер
noperapon
14/11/2021
Україна
Як я рада що його знайшла!
Рано чи пізно(краще рано) ти починаєш розуміти, що треба вести здоровий спосіб життя. Тому що це твоя відповідальність. І блендер Avance Collection HR3652/0 - одна з найкращих знахідок, яка допомогла мені у цьому. Практично кожного дня я користуюсь ним. Збити пюре з овочів, зробити смузі, змішати рідке тісто-кляр, приготувати хумус, або домашній урбеч - все під силу цій техніці. При чому, якщо потрібно збити гарячу суміш - це теж можливо, тому що чаша блендера з термоскла, що дуже зручно. Цей блендер з тієї категорії техніки - "візьмеш у руки і маєш річ" ))) Коли обирала модель, я дуже прискіпливо виписала собі пункти, які б мене задовільняли - скляна надійна чаша(яка з часом не мутніє, як пластикова), великий об'єм чаші, щоб легко очищати і мити, потужність приладу, максимальне подрібнення, щоб надійно тримався на кухонній поверхні. Ну, і щоб гарний вигляд мало) І от цей блендер - повністю закрив мої потреби)) Його плюсом також є те, що він збиває не тільки гарячі, але і заморожені продукти так само класно. Цей прилад має бути у кожній сім'ї, тому що він абсолютний чемпіон у категорії Ціна/Якість. Я всім, хто вагається, рекомендую його придбати, він буде служити вам довго :) І швидкий рецепт хумуса) Нут намочити на ніч, в достатній кількості води. На ранок відварити його до готовності, залишивши деяку кількість відвару. В чашу блендера скаладаєм відварений нут, за смаком - 2 зубчика часнику, паприку(можна копчену), сіль, кумин, а також 2-3 ст.л. тахіні(кунжутної пасти) Далі наш блендер робить вжжж-вжж.. І ми ласуєм божественно смачною поживною, корисною, натуральною закускою :) Смачного!
Плюси
Потужний, надійний, чаша зі скла
Мінуси
немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Колекція Avance HR3652/00 Блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Колекція Avance HR3652/00 Блендер
Тестування незалежної лабораторії у порівнянні з Philips Avance HR2195
Тестування проводилося незалежною агенцією з дослідження споживацького попиту серед 100 користувачів протягом 4 тижнів використання удома в Німеччині та Кореї