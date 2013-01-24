Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Avance Collection

Блендер

HR3652/00
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • На 50% краще змішування* На 50% краще змішування* На 50% краще змішування*
    -{discount-value}

    Avance Collection Блендер

    HR3652/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    На 50% краще змішування*

    Завдяки технології ProBlend 6 3D, потужності 1400 Вт та швидкості до 35 000 об./хв. можна насолоджуватися одноріднішими смузі та коктейлями потрібного смаку та текстури. Це мотивує користувачів збільшити споживання фруктів та овочів. Переглянути усі переваги

    Avance Collection Блендер

    На 50% краще змішування*

    Завдяки технології ProBlend 6 3D, потужності 1400 Вт та швидкості до 35 000 об./хв. можна насолоджуватися одноріднішими смузі та коктейлями потрібного смаку та текстури. Це мотивує користувачів збільшити споживання фруктів та овочів. Переглянути усі переваги

    На 50% краще змішування*

    Завдяки технології ProBlend 6 3D, потужності 1400 Вт та швидкості до 35 000 об./хв. можна насолоджуватися одноріднішими смузі та коктейлями потрібного смаку та текстури. Це мотивує користувачів збільшити споживання фруктів та овочів. Переглянути усі переваги

    Avance Collection Блендер

    На 50% краще змішування*

    Завдяки технології ProBlend 6 3D, потужності 1400 Вт та швидкості до 35 000 об./хв. можна насолоджуватися одноріднішими смузі та коктейлями потрібного смаку та текстури. Це мотивує користувачів збільшити споживання фруктів та овочів. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all blender

      На 50% краще змішування*

      Надихає 80% користувачів споживати більше фруктів та овочів*

      • 1400 Вт
      • Технологія 3D-змішування ProBlend 6
      • Скляна чаша на 2 л
      Потужний двигун 1400 Вт для одноріднішого подрібнення

      Потужний двигун 1400 Вт для одноріднішого подрібнення

      Краще подрібнення фруктів та овочів завдяки нашому двигуну 1400 Вт.

      Вдосконалена технологія 3D-змішування ProBlend 6

      Вдосконалена технологія 3D-змішування ProBlend 6

      Ми розробили технологію 3D-змішування ProBlend 6 для однорідного подрібнення усіх інгредієнтів смузі – щоб поживні речовини фруктів, овочів та горіхів вивільнялися зі структури клітин і легко поглиналися тілом.

      До 35 000 об./хв.

      До 35 000 об./хв.

      Швидкість 35 000 об./хв. для відмінного подрібнення та ще корисніших смузі

      Велика скляна чаша для смузі, яким можна поділитися

      Велика скляна чаша для смузі, яким можна поділитися

      Велика 2-літрова ємність має робочий об’єм 1,5 літри для смачних змішаних смузі, якими можна поділитися з іншими членами сім’ї чи залишити на потім.

      Ручне керування з кількома режимами швидкості

      Ручне керування з кількома режимами швидкості

      Від лагідного подрібнення м’яких фруктів до потужної обробки твердіших фруктів та овочів. Завдяки нашому ручному регулюванню швидкості можна вибрати те, що потрібно.

      Попередньо налаштована програма для приготування смузі

      Попередньо налаштована програма для приготування смузі

      Попередньо налаштована програма для приготування смузі полегшує приготування смузі в домашніх умовах.

      Чашу блендера можна мити в посудомийній машині

      Чашу блендера можна мити в посудомийній машині

      Усі знімні деталі блендера Philips можна мити в посудомийній машині, за винятком ріжучого блока, який можна легко сполоснути. Платформу можна за потреби протерти.

      Знімні ножі для легкого полоскання

      Знімні ножі для легкого полоскання

      Щоб почистити ножі блендера, просто від’єднайте їх від чаші блендера і сполосніть. Проте ножі не можна мити в посудомийній машині, щоб вони не затупилися.

      2 роки гарантії

      2 роки гарантії

      На наші блендери надається 2 роки гарантії – це наша гарантія довготривалої якості та функціонування.

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у
        Китай

      • Загальні специфікації

        Характеристики виробу
        • Автоматичне вимкнення
        • Пристосування для шнура
        • Можна мити в посудомийній машині
        • Вбудований блок для зберігання шнура
        • Світлодіодний дисплей
        • Імпульсний
        • Регульована швидкість
        • Індикатор роботи

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Технічні характеристики

        Об’єм ємності
        1,8  л
        Потужність
        1400  Вт
        Кількість об./хв. блендера (макс.)
        35 000  об./хв.
        Напруга
        200–230  В

      • Покриття корпусу

        Матеріал мірного стакана
        Скло
        Матеріал основного корпусу
        Метал

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Нагороди

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          • Тестування незалежної лабораторії у порівнянні з Philips Avance HR2195
          • Тестування проводилося незалежною агенцією з дослідження споживацького попиту серед 100 користувачів протягом 4 тижнів використання удома в Німеччині та Кореї

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись