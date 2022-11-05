Рано чи пізно(краще рано) ти починаєш розуміти, що треба вести здоровий спосіб життя. Тому що це твоя відповідальність. І блендер Avance Collection HR3652/0 - одна з найкращих знахідок, яка допомогла мені у цьому. Практично кожного дня я користуюсь ним. Збити пюре з овочів, зробити смузі, змішати рідке тісто-кляр, приготувати хумус, або домашній урбеч - все під силу цій техніці. При чому, якщо потрібно збити гарячу суміш - це теж можливо, тому що чаша блендера з термоскла, що дуже зручно. Цей блендер з тієї категорії техніки - "візьмеш у руки і маєш річ" ))) Коли обирала модель, я дуже прискіпливо виписала собі пункти, які б мене задовільняли - скляна надійна чаша(яка з часом не мутніє, як пластикова), великий об'єм чаші, щоб легко очищати і мити, потужність приладу, максимальне подрібнення, щоб надійно тримався на кухонній поверхні. Ну, і щоб гарний вигляд мало) І от цей блендер - повністю закрив мої потреби)) Його плюсом також є те, що він збиває не тільки гарячі, але і заморожені продукти так само класно. Цей прилад має бути у кожній сім'ї, тому що він абсолютний чемпіон у категорії Ціна/Якість. Я всім, хто вагається, рекомендую його придбати, він буде служити вам довго :) І швидкий рецепт хумуса) Нут намочити на ніч, в достатній кількості води. На ранок відварити його до готовності, залишивши деяку кількість відвару. В чашу блендера скаладаєм відварений нут, за смаком - 2 зубчика часнику, паприку(можна копчену), сіль, кумин, а також 2-3 ст.л. тахіні(кунжутної пасти) Далі наш блендер робить вжжж-вжж.. І ми ласуєм божественно смачною поживною, корисною, натуральною закускою :) Смачного!