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Daily Collection

Міксер Philips Daily Collection

HR3705/10
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто
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    Daily Collection Міксер Philips Daily Collection

    HR3705/10
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто

    Із нашим новим міксером Daily випікати легко, адже він забезпечує щоразу швидкі та смачні результати. Замішуйте торти та готуйте рідке тісто до 20% швидше*. Легка, ергономічна конструкція робить змішування легким та комфортним. Переглянути усі переваги

    Daily Collection Міксер Philips Daily Collection

    Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто

    Із нашим новим міксером Daily випікати легко, адже він забезпечує щоразу швидкі та смачні результати. Замішуйте торти та готуйте рідке тісто до 20% швидше*. Легка, ергономічна конструкція робить змішування легким та комфортним. Переглянути усі переваги

    Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто

    Із нашим новим міксером Daily випікати легко, адже він забезпечує щоразу швидкі та смачні результати. Замішуйте торти та готуйте рідке тісто до 20% швидше*. Легка, ергономічна конструкція робить змішування легким та комфортним. Переглянути усі переваги

    Daily Collection Міксер Philips Daily Collection

    Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто

    Із нашим новим міксером Daily випікати легко, адже він забезпечує щоразу швидкі та смачні результати. Замішуйте торти та готуйте рідке тісто до 20% швидше*. Легка, ергономічна конструкція робить змішування легким та комфортним. Переглянути усі переваги

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      Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто

      Легкий та швидший із вінчиками конічної форми

      • 300 Вт
      • 5 режимів швидкості + "турбо"
      • Гнучкі вінчики та гаки для тіста
      • Невелика вага
      Затискач для акуратного зберігання шнура

      Затискач для акуратного зберігання шнура

      Шнур намотується навколо і фіксується за допомогою затискача для акуратного зберігання.

      Велика кнопка виймання для виймання вінчиків одним натисненням

      Велика кнопка виймання для виймання вінчиків одним натисненням

      Виймайте вінчики або гаки для замішування тіста одним натисненням великої, чіткої кнопки виймання.

      Гладкі поверхні для легкого чищення

      Гладкі поверхні для легкого чищення

      Гладкі поверхні та аксесуари, які можна мити в посудомийній машині, забезпечують швидке, легке чищення.

      5 режимів швидкості + "турбо" для виконання будь-якого завдання на кухні

      5 режимів швидкості + "турбо" для виконання будь-якого завдання на кухні

      5 різних швидкостей дозволяють вибрати потрібне налаштування для кожного завдання.

      Неслизька поверхня для легкого використання

      Неслизька поверхня для легкого використання

      Вінчики конічної форми працюють на 20% швидше*

      Вінчики конічної форми працюють до 20% швидше* – вони охоплюють більшу поверхню за менший проміжок часу та залучають у рідке тісто кисень для створення однорідної, пухкої текстури.

      Аксесуари з нержавіючої сталі можна мити в посудомийній машині

      Міксер постачається із двома парами вінчиків із високоякісної нержавіючої сталі, які можна мити в посудомийній машині.

      Легкий та розроблений для комфорту

      Комфортна, ергономічна конструкція забезпечує зручне та легке змішування.

      Дві пари гнучких вінчиків та гаки для замішування тіста

      Вінчики та гаки для замішування тіста легко під’єднувати – при цьому чути клацання.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        У комплекті
        • Гаки для замішування тіста
        • Гнучкі вінчики

      • Технічні характеристики

        Довжина шнура
        1,2  м
        Напруга
        220–240  В

      • Вага та розміри

        Розміри упаковки (Д х Ш х В)
        212 х 106 х 196  мм
        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        186 х 84 х 154  мм
        Вага з упаковкою
        1,148  кг
        Вага виробу
        0,852  кг

      • Конструкція

        Колір
        Чорний

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          • Збивання 4 білків порівняно з попередньою моделлю

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