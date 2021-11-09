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  • Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто
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  • Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто
  • Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто
  • Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто
  • Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто
  • Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто
  • Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто
  • Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто
  • Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто
  • Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто
  • Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто
  • Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто
  • Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто
  • Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто
  • Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто

Більше не доступний

Daily CollectionМіксер Philips Daily Collection

HR3705/10

4.8
| (164) Відгуки | 96% рекомендують цей виріб
Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто
Із нашим новим міксером Daily випікати легко, адже він забезпечує щоразу швидкі та смачні результати. Замішуйте торти та готуйте рідке тісто до 20% швидше*. Легка, ергономічна конструкція робить змішування легким та комфортним.
Переглянути всі переваги

Легкий та швидший із вінчиками конічної форми

Пухкі кекси та однорідне рідке тісто – це просто

  • Вінчики конічної форми та гаки для тіста

  • Аксесуари з нержавіючої сталі

  • Гнучкі вінчики та гаки для тіста

  • Невелика вага

Вінчики конічної форми працюють на 20% швидше*

Вінчики конічної форми працюють до 20% швидше* – вони охоплюють більшу поверхню за менший проміжок часу та залучають у рідке тісто кисень для створення однорідної, пухкої текстури.

Затискач для акуратного зберігання шнура

Затискач для акуратного зберігання шнура

Шнур намотується навколо і фіксується за допомогою затискача для акуратного зберігання.

Аксесуари з нержавіючої сталі можна мити в посудомийній машині

Міксер постачається із двома парами вінчиків із високоякісної нержавіючої сталі, які можна мити в посудомийній машині.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

164

Відгуки

96%

рекомендують цей виріб

09/11/2021

Україна

Україна

Супер зручний у використанні

Спочатку сподобався колір, а пізніше і сам пристрій. Зручний у використанні , гарний і приємний корпус , пластик теж якісний на вигляд.

Плюси

Форма вигляд

Мінуси

Кольорів не має на вибір багато

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR3705/10 Міксер Philips Daily Collection

Date of Use 2020-10-09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR3705/10 Міксер Philips Daily Collection

Date of Use 2020-10-09

26/10/2021

Україна

Україна

Простой, надежный миксер

Купили такой миксер около года назад. При покупке обращали внимание на качество сборки, мощность, комплектацию , ну и соответственно на производителя. Так как в белом цвете миксера не было в наличии - выбор остановился на модели в черном цвете. Черный цвет оказался немного маркий, но ,благодаря глянцу, разводы легко стирались. Комплектация стандартная и для выполнения своих функций вполне достаточная, порадовали нержавеющие венчики. То же самое можно сказать и о мощности, 300 Ватт оказалось вполне достаточно для комфортной работы. За все это время миксер зарекомендовал себя только с положительной стороны.

Плюси

Производитель, сборка, гарантия

Мінуси

нет

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR3705/10 Міксер Philips Daily Collection

Date of Use 2021-04-26

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR3705/10 Міксер Philips Daily Collection

Date of Use 2021-04-26

12/12/2018

Україна

Україна

Якість міксера чудова.

Дякую працівникам магазина за оперативність. Магазин та товар рекомендую.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR3705/10 Міксер Philips Daily Collection

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR3705/10 Міксер Philips Daily Collection

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