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Більше не доступний
Вінчики конічної форми та гаки для тіста
Аксесуари з нержавіючої сталі
Гнучкі вінчики та гаки для тіста
Невелика вага
Вінчики конічної форми працюють до 20% швидше* – вони охоплюють більшу поверхню за менший проміжок часу та залучають у рідке тісто кисень для створення однорідної, пухкої текстури.
Шнур намотується навколо і фіксується за допомогою затискача для акуратного зберігання.
Міксер постачається із двома парами вінчиків із високоякісної нержавіючої сталі, які можна мити в посудомийній машині.
4.8
з 5
164
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
neidnNata
09/11/2021
Україна
Супер зручний у використанні
Спочатку сподобався колір, а пізніше і сам пристрій. Зручний у використанні , гарний і приємний корпус , пластик теж якісний на вигляд.
Плюси
Форма вигляд
Мінуси
Кольорів не має на вибір багато
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR3705/10 Міксер Philips Daily Collection
Date of Use 2020-10-09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR3705/10 Міксер Philips Daily Collection
Date of Use 2020-10-09
yurec5757
26/10/2021
Україна
Простой, надежный миксер
Купили такой миксер около года назад. При покупке обращали внимание на качество сборки, мощность, комплектацию , ну и соответственно на производителя. Так как в белом цвете миксера не было в наличии - выбор остановился на модели в черном цвете. Черный цвет оказался немного маркий, но ,благодаря глянцу, разводы легко стирались. Комплектация стандартная и для выполнения своих функций вполне достаточная, порадовали нержавеющие венчики. То же самое можно сказать и о мощности, 300 Ватт оказалось вполне достаточно для комфортной работы. За все это время миксер зарекомендовал себя только с положительной стороны.
Плюси
Производитель, сборка, гарантия
Мінуси
нет
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR3705/10 Міксер Philips Daily Collection
Date of Use 2021-04-26
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR3705/10 Міксер Philips Daily Collection
Date of Use 2021-04-26
Михайло
12/12/2018
Україна
Якість міксера чудова.
Дякую працівникам магазина за оперативність. Магазин та товар рекомендую.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR3705/10 Міксер Philips Daily Collection
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR3705/10 Міксер Philips Daily Collection
Збивання 4 білків порівняно з попередньою моделлю