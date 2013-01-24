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    Viva Collection

    Міксер

    HR3740/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста
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      Viva Collection Міксер

      HR3740/00
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста

      Міксер Philips допомагає випікати смачні пухкі торти і хліб для всієї сім’ї. Конічне змішування для насичення киснем дозволяє швидше збивати і змішувати однорідніше рідке тісто на торт. Його потужний двигун 450 Вт легко замісить навіть найгустіше тісто. Переглянути усі переваги

      Viva Collection Міксер

      Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста

      Міксер Philips допомагає випікати смачні пухкі торти і хліб для всієї сім’ї. Конічне змішування для насичення киснем дозволяє швидше збивати і змішувати однорідніше рідке тісто на торт. Його потужний двигун 450 Вт легко замісить навіть найгустіше тісто. Переглянути усі переваги

      Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста

      Міксер Philips допомагає випікати смачні пухкі торти і хліб для всієї сім’ї. Конічне змішування для насичення киснем дозволяє швидше збивати і змішувати однорідніше рідке тісто на торт. Його потужний двигун 450 Вт легко замісить навіть найгустіше тісто. Переглянути усі переваги

      Viva Collection Міксер

      Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста

      Міксер Philips допомагає випікати смачні пухкі торти і хліб для всієї сім’ї. Конічне змішування для насичення киснем дозволяє швидше збивати і змішувати однорідніше рідке тісто на торт. Його потужний двигун 450 Вт легко замісить навіть найгустіше тісто. Переглянути усі переваги

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        Viva Collection

        Viva Collection

        Міксер

        Усього:

        Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста

        До 25% швидше* з потужним двигуном 450 Вт

        • 450 Вт
        • 5 режимів швидкості + "турбо"
        • Сірий кашемір
        Вінчик конічної форми для максимального залучення кисню

        Вінчик конічної форми для максимального залучення кисню

        Вінчик конічної форми дозволяє максимально залучити кисень, що сприяє пухкості текстури і легкості тіста для торта

        Двигун потужністю 450 Вт для легко замішування навіть найгустішого тіста

        Двигун потужністю 450 Вт для легко замішування навіть найгустішого тіста

        Потужний двигун на 450 Вт легко замісить навіть найгустіше тісто.

        5 режимів швидкості для кращого контролю

        5 режимів швидкості для кращого контролю

        Широкий діапазон швидкості забезпечує кращий контроль під час змішування.

        Функція "турбо"

        Функція "турбо"

        Функція "турбо" забезпечує додаткову потужність саме тоді, коли вона потрібна.

        Легке встановлення вінчика

        Легке встановлення вінчика

        Вінчики мають різні кріплення на одному кінці, щоб їх можна було легко зібрати для швидкого налаштування.

        Кнопка легкого виймання вінчика

        Кнопка легкого виймання вінчика

        Одним простим дотиком можна вийняти вінчики або гаки для замішування тіста.

        Технічні характеристики

        • Загальні специфікації

          Кількість режимів швидкості
          5 + "турбо"
          Виготовлено у
          Китай
          Потужність
          450 W
          Колір панелі керування
          Сірий кашемір
          Колір
          Білий
          Частота
          50 / 60 Hz
          Довжина шнура
          1,2 m
          У комплекті
          • Подвійний об’ємний вінчик
          • Насадка для замішування
          Характеристики виробу
          • Пристосування для шнура
          • Перемикач "увімк./вимк."
          • Функція "турбо"

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Покриття корпусу

          Матеріал аксесуарів
          Нержавіюча сталь
          Матеріал основного корпусу
          Пластик ABS

        • Надійність

          Посібник користувача
          100% перероблений папір
          Упаковка
          > 90% перероблених матеріалів

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