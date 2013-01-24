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Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста
Міксер Philips допомагає випікати смачні пухкі торти і хліб для всієї сім’ї. Конічне змішування для насичення киснем дозволяє швидше збивати і змішувати однорідніше рідке тісто на торт. Його потужний двигун 450 Вт легко замісить навіть найгустіше тісто. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста
Міксер Philips допомагає випікати смачні пухкі торти і хліб для всієї сім’ї. Конічне змішування для насичення киснем дозволяє швидше збивати і змішувати однорідніше рідке тісто на торт. Його потужний двигун 450 Вт легко замісить навіть найгустіше тісто. Переглянути усі переваги
Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста
Міксер Philips допомагає випікати смачні пухкі торти і хліб для всієї сім’ї. Конічне змішування для насичення киснем дозволяє швидше збивати і змішувати однорідніше рідке тісто на торт. Його потужний двигун 450 Вт легко замісить навіть найгустіше тісто. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста
Міксер Philips допомагає випікати смачні пухкі торти і хліб для всієї сім’ї. Конічне змішування для насичення киснем дозволяє швидше збивати і змішувати однорідніше рідке тісто на торт. Його потужний двигун 450 Вт легко замісить навіть найгустіше тісто. Переглянути усі переваги
Міксер
Усього:
Вінчик конічної форми дозволяє максимально залучити кисень, що сприяє пухкості текстури і легкості тіста для торта
Потужний двигун на 450 Вт легко замісить навіть найгустіше тісто.
Широкий діапазон швидкості забезпечує кращий контроль під час змішування.
Функція "турбо" забезпечує додаткову потужність саме тоді, коли вона потрібна.
Вінчики мають різні кріплення на одному кінці, щоб їх можна було легко зібрати для швидкого налаштування.
Одним простим дотиком можна вийняти вінчики або гаки для замішування тіста.
Загальні специфікації
Обслуговування
Покриття корпусу
Надійність