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Більше не доступний
Вінчики конічної форми та гаки для тіста
Аксесуари з нержавіючої сталі
Сірий кашемір
Вінчик конічної форми дозволяє максимально залучити кисень, що сприяє пухкості текстури і легкості тіста для торта
Потужний двигун на 450 Вт легко замісить навіть найгустіше тісто.
Широкий діапазон швидкості забезпечує кращий контроль під час змішування.
4.8
з 5
58
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
Agneshka
28/01/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Супер міксер!!!
Вибирала цей міксер по рекомендації подруги і дуже задоволена тим, як він працює. Рекомендую!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 HR3740/00 Міксер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 HR3740/00 Міксер
Marusyna
09/11/2021
Україна
Досить міцна модель
Хороша річ. Швидко збиває. Рекомендую!!! Має переваги якісний пластик. Міцні металеві збивачки)
Плюси
Якість
Мінуси
Тяжкий порівняно з іншими фірмами
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 HR3740/00 Міксер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 HR3740/00 Міксер
K@Ru
29/10/2021
Україна
Мой помощник в кулинарии
Пользуюсь миксером уже больше года, отлично взбивает крема, делает тесто. Пышные бисквиты стали получаться только с ним. Очень мощный и при этом тихий миксер. Удобный в руке, рука не устает даже при длительном взбивании.
Плюси
Мощный, тихий, удобный вруке, легко снимаются и устанавливаются насадки
Мінуси
Через год начали вытираться надписи на регуляторе мощности
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 HR3740/00 Міксер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 HR3740/00 Міксер
Збивання 4 білків порівняно з попередньою моделлю