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  • Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста
  • Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста
  • Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста
  • Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста
  • Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста
  • Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста
  • Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста
  • Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста
  • Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста
  • Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста
  • Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста
  • Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста
  • Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста
  • Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста
  • Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста
  • Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста

Більше не доступний

Серія 5000Міксер

HR3745/00

4.7
| (29) Відгуки | 93% рекомендують цей виріб
Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста
Міксер Philips допомагає випікати смачні пухкі торти і хліб для всієї сім’ї. Конічне змішування для насичення киснем дозволяє швидше збивати і змішувати однорідніше рідке тісто на торт. Його потужний двигун 450 Вт легко замісить навіть найгустіше тісто.
Переглянути всі переваги

До 25% швидше* з потужним двигуном 450 Вт

Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста

  • Вінчики конічної форми та гаки для тіста

  • Чаша з пластику на 3 л

  • Аксесуари з нержавіючої сталі

  • Сірий кашемір

Вінчик конічної форми для максимального залучення кисню

Вінчик конічної форми для максимального залучення кисню

Вінчик конічної форми дозволяє максимально залучити кисень, що сприяє пухкості текстури і легкості тіста для торта

Двигун потужністю 450 Вт для легко замішування навіть найгустішого тіста

Двигун потужністю 450 Вт для легко замішування навіть найгустішого тіста

Потужний двигун на 450 Вт легко замісить навіть найгустіше тісто.

Досконале змішування для легкого тіста

Досконале змішування для легкого тіста

Спеціальна чаша для плавного поєднання вінчиків конічної форми, щоб отримувати кращі результати змішування.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

29

Відгуки

93%

рекомендують цей виріб

1

14/11/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Замечательный миксер

Купила себе миксер филипс, качество хорошее, работает тихо. Люблю технику филипс, они как всегда на высоте!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 HR3745/00 Міксер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 HR3745/00 Міксер

21/04/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Потужний міксер

Міксер чудовий. Із поставленими задачами справляється на всі 100%

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 HR3745/00 Міксер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 HR3745/00 Міксер

09/11/2021

Україна

Україна

Чудова річ

Якісно і швидко збиває білки, креми. Не нагрівається, легко миється!

Плюси

Швидкість

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 HR3745/00 Міксер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 HR3745/00 Міксер

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      Примітки

      1. Збивання 4 білків порівняно з попередньою моделлю