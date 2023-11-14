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Більше не доступний
Вінчики конічної форми та гаки для тіста
Чаша з пластику на 3 л
Аксесуари з нержавіючої сталі
Сірий кашемір
Вінчик конічної форми дозволяє максимально залучити кисень, що сприяє пухкості текстури і легкості тіста для торта
Потужний двигун на 450 Вт легко замісить навіть найгустіше тісто.
Спеціальна чаша для плавного поєднання вінчиків конічної форми, щоб отримувати кращі результати змішування.
4.7
з 5
29
Відгуки
93%
рекомендують цей виріб
Kira@0107
14/11/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Замечательный миксер
Купила себе миксер филипс, качество хорошее, работает тихо. Люблю технику филипс, они как всегда на высоте!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 HR3745/00 Міксер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 HR3745/00 Міксер
Ruslan119211
21/04/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Потужний міксер
Міксер чудовий. Із поставленими задачами справляється на всі 100%
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 HR3745/00 Міксер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 HR3745/00 Міксер
Galina$
09/11/2021
Україна
Чудова річ
Якісно і швидко збиває білки, креми. Не нагрівається, легко миється!
Плюси
Швидкість
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 HR3745/00 Міксер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 HR3745/00 Міксер
Збивання 4 білків порівняно з попередньою моделлю