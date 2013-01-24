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    Viva Collection

    Міксер

    HR3750/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста
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      Viva Collection Міксер

      HR3750/00
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста

      Міксер Philips допомагає випікати смачні пухкі торти і хліб для всієї сім’ї. Конічне змішування для насичення киснем дозволяє швидше збивати і змішувати однорідніше рідке тісто на торт. Його потужний двигун 450 Вт легко замісить навіть найгустіше тісто. Переглянути усі переваги

      Viva Collection Міксер

      Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста

      Міксер Philips допомагає випікати смачні пухкі торти і хліб для всієї сім’ї. Конічне змішування для насичення киснем дозволяє швидше збивати і змішувати однорідніше рідке тісто на торт. Його потужний двигун 450 Вт легко замісить навіть найгустіше тісто. Переглянути усі переваги

      Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста

      Міксер Philips допомагає випікати смачні пухкі торти і хліб для всієї сім’ї. Конічне змішування для насичення киснем дозволяє швидше збивати і змішувати однорідніше рідке тісто на торт. Його потужний двигун 450 Вт легко замісить навіть найгустіше тісто. Переглянути усі переваги

      Viva Collection Міксер

      Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста

      Міксер Philips допомагає випікати смачні пухкі торти і хліб для всієї сім’ї. Конічне змішування для насичення киснем дозволяє швидше збивати і змішувати однорідніше рідке тісто на торт. Його потужний двигун 450 Вт легко замісить навіть найгустіше тісто. Переглянути усі переваги

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        Viva Collection

        Viva Collection

        Міксер

        Усього:

        Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста

        До 25% швидше* з потужним двигуном 450 Вт

        • 450 Вт
        • 5 режимів швидкості + "турбо"
        • Вінчики конічної форми та гаки для тіста
        • Металева чаша на 3 л
        • Аксесуари з нержавіючої сталі
        Вінчик конічної форми для максимального залучення кисню

        Вінчик конічної форми для максимального залучення кисню

        Вінчик конічної форми дозволяє максимально залучити кисень, що сприяє пухкості текстури і легкості тіста для торта

        Досконале змішування для легкого тіста

        Досконале змішування для легкого тіста

        Спеціальна чаша для плавного поєднання вінчиків конічної форми, щоб отримувати кращі результати змішування.

        Двигун потужністю 450 Вт для легко замішування навіть найгустішого тіста

        Двигун потужністю 450 Вт для легко замішування навіть найгустішого тіста

        Потужний двигун на 450 Вт легко замісить навіть найгустіше тісто.

        Кнопка легкого виймання вінчика

        Кнопка легкого виймання вінчика

        Одним простим дотиком можна вийняти вінчики або гаки для замішування тіста.

        Чаша на 3,0 л з автоматичним приводом для ретельного змішування

        Чаша на 3,0 л з автоматичним приводом для ретельного змішування

        Чаша повертається автоматично для кращого і більш ретельного змішування.

        Ніжки з присосками для стійкості під час змішування

        Ніжки з присосками для стійкості під час змішування

        Ніжки з присосками міцно утримують підставку та чашу міксера на поверхні.

        Технічні характеристики

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Технічні характеристики

          Потужність
          450 W
          Виготовлено у
          Китай
          Кількість режимів швидкості
          5 + "турбо"
          Колір
          Білий
          Частота
          50 / 60 Hz
          Колір панелі керування
          Сірий кашемір
          Довжина шнура
          1,2 m
          У комплекті
          • Подвійний об’ємний вінчик
          • Насадка для замішування
          Ємність чаші
          3 л
          Характеристики виробу
          • Пристосування для шнура
          • Перемикач "увімк./вимк."
          • Функція "турбо"

        • Покриття корпусу

          Матеріал аксесуарів
          Нержавіюча сталь
          Матеріал основного корпусу
          Пластик ABS

        • Надійність

          Посібник користувача
          100% перероблений папір
          Упаковка
          > 90% перероблених матеріалів

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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