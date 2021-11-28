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  • Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста
  • Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста
  • Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста
  • Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста
  • Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста
  • Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста
  • Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста
  • Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста
  • Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста
  • Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста

Більше не доступний

5000 SeriesМіксер

HR3750/00

5
| (40) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста
Міксер Philips допомагає випікати смачні пухкі торти і хліб для всієї сім’ї. Конічне змішування для насичення киснем дозволяє швидше збивати і змішувати однорідніше рідке тісто на торт. Його потужний двигун 450 Вт легко замісить навіть найгустіше тісто.
Переглянути всі переваги

До 25% швидше* з потужним двигуном 450 Вт

Потужне, ефективне змішування для однорідного тіста

  • 5 режимів швидкості + "турбо"

  • Вінчики конічної форми та гаки для тіста

  • Металева чаша на 3 л

  • Аксесуари з нержавіючої сталі

Вінчик конічної форми для максимального залучення кисню

Вінчик конічної форми для максимального залучення кисню

Вінчик конічної форми дозволяє максимально залучити кисень, що сприяє пухкості текстури і легкості тіста для торта

Досконале змішування для легкого тіста

Досконале змішування для легкого тіста

Спеціальна чаша для плавного поєднання вінчиків конічної форми, щоб отримувати кращі результати змішування.

Двигун потужністю 450 Вт для легко замішування навіть найгустішого тіста

Двигун потужністю 450 Вт для легко замішування навіть найгустішого тіста

Потужний двигун на 450 Вт легко замісить навіть найгустіше тісто.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

40

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

28/11/2021

Україна

Україна

Перевірений покупець

набір функцій

Якість відповідає ціні,Цього достатньо щоб зробити вибір

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 HR3705/00 Міксер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 HR3705/00 Міксер

11/11/2021

Україна

Україна

Ідеальне співвідношення ціни та якості

Чудовий міксер, надійна робота, нічого зайвого просто якісна робота приладу.

Плюси

Якість, надійністт

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 HR3705/00 Міксер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 HR3705/00 Міксер

09/11/2021

Україна

Україна

Удобный в использовании

Самое главное, что мне нравиться в этом миксере - это то, что он экономит личное время. Помимо этого все детали надежно фиксируются и работа с ним очень комфортная.

Плюси

Качественно собран, мощьный

Мінуси

Немного шумный

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 5000 Series HR3750/00 Міксер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 5000 Series HR3750/00 Міксер

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      Примітки

      1. Збивання 4 білків порівняно з попередньою моделлю