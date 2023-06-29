КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Підтримуйте свіжість смузі протягом дня*
  • Підтримуйте свіжість смузі протягом дня*
  • Підтримуйте свіжість смузі протягом дня*
  • Підтримуйте свіжість смузі протягом дня*
  • Підтримуйте свіжість смузі протягом дня*
  • Підтримуйте свіжість смузі протягом дня*
  • Підтримуйте свіжість смузі протягом дня*
  • Підтримуйте свіжість смузі протягом дня*
  • Підтримуйте свіжість смузі протягом дня*
  • Підтримуйте свіжість смузі протягом дня*
  • Підтримуйте свіжість смузі протягом дня*
  • Підтримуйте свіжість смузі протягом дня*
  • Підтримуйте свіжість смузі протягом дня*
  • Підтримуйте свіжість смузі протягом дня*
  • Підтримуйте свіжість смузі протягом дня*
  • Підтримуйте свіжість смузі протягом дня*
  • Підтримуйте свіжість смузі протягом дня*
  • Підтримуйте свіжість смузі протягом дня*

Більше не доступний

Високошвидкісний вакуумний блендер

HR3756/00

4.9
| (47) Відгуки | 96% рекомендують цей виріб
Підтримуйте свіжість смузі протягом дня*
Насолоджуйтеся корисним смузі протягом дня з нашим вакуумним блендером. Якщо ви вирушаєте в дорогу, скористайтеся блендером, щоб узяти зі собою корисні закуски, що залишатимуться свіжими та смачними, ніби їх щойно приготували. Потужна технологія вакуумного блендера Philips.
Переглянути всі переваги

Змішування по-новому – з вакуумом

Підтримуйте свіжість смузі протягом дня*

  • 1400 Вт

  • Технологія 3D-змішування ProBlend 6

  • Тританова чаша на 1,8 л

  • Дорожня пляшка

Вакуумна технологія

Вакуумна технологія видаляє кисень із чаші перед змішуванням. Результати можна побачити в кінцевій суміші: менше бульбашок, піни, відділення соку. Смузі довше залишається свіжим.

Попередньо налаштована програма для вакууму та змішування смузі

Попередньо налаштована програма для вакууму та змішування смузі

Вибирайте одну із 3 програм: вакуумне смузі, імпульсний режим, подрібнення льоду. Готуйте будь-які смузі.

2 тританові кухлі, які практично не б’ються

Усі полюбляють хороше смузі! Наш 2-літровий тритановий кухоль із сополіефіру має робочу ємність 1,8 л для приготування смузі для усієї сім’ї.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.9

з 5

47

Відгуки

96%

рекомендують цей виріб

2

29/06/2023

Україна

Україна

Чудово.

Блендер,супер.Особливо вакуум під час приготування,це зовсім інший смак смузі виходить.Трішки шумний,але то таке.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер

11/01/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Отличный девайс

Со своей задачей устройство справляется на отлично. Качеством приложения смузи довольны. Остаётся надеяться только на долговечность резиновых присосок, чтобы не вышли из строя... На первый взгляд это самое слабое звено. Чаша пластиковая! Ожидалось, что будет прочное стекло... но увы. Устройство используется каждый день. Старайтесь пользоваться блендером аккуратно, чтобы не повредить чашу - это главный элемент блендера!))

Плюси

Качество приготовления смузи

Мінуси

Нет нареканий.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер

01/12/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

Очень довольна!

Ни разу не пожалела,что купила данный девайс. Теперь каждое утро начинаю со смузи. Перебивает прекрасно,лёд колет тоже хорошо. Чтобы легче открывалась крышка,выпустите изначально воздух нажатием кнопки на крышке и откроется легко.

Плюси

Все

Мінуси

Нет

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. Порівняно із подрібненням без використання функції вакууму у Philips HR3752, тестування проводилося незалежною лабораторією у листопаді/грудні 2017 року.