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Більше не доступний
1400 Вт
Технологія 3D-змішування ProBlend 6
Тританова чаша на 1,8 л
Дорожня пляшка
Вакуумна технологія видаляє кисень із чаші перед змішуванням. Результати можна побачити в кінцевій суміші: менше бульбашок, піни, відділення соку. Смузі довше залишається свіжим.
Вибирайте одну із 3 програм: вакуумне смузі, імпульсний режим, подрібнення льоду. Готуйте будь-які смузі.
Усі полюбляють хороше смузі! Наш 2-літровий тритановий кухоль із сополіефіру має робочу ємність 1,8 л для приготування смузі для усієї сім’ї.
4.9
з 5
47
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
SomR
29/06/2023
Україна
Чудово.
Блендер,супер.Особливо вакуум під час приготування,це зовсім інший смак смузі виходить.Трішки шумний,але то таке.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер
Юстас-Алексу
11/01/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Отличный девайс
Со своей задачей устройство справляется на отлично. Качеством приложения смузи довольны. Остаётся надеяться только на долговечность резиновых присосок, чтобы не вышли из строя... На первый взгляд это самое слабое звено. Чаша пластиковая! Ожидалось, что будет прочное стекло... но увы. Устройство используется каждый день. Старайтесь пользоваться блендером аккуратно, чтобы не повредить чашу - это главный элемент блендера!))
Плюси
Качество приготовления смузи
Мінуси
Нет нареканий.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер
Alena75
01/12/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Очень довольна!
Ни разу не пожалела,что купила данный девайс. Теперь каждое утро начинаю со смузи. Перебивает прекрасно,лёд колет тоже хорошо. Чтобы легче открывалась крышка,выпустите изначально воздух нажатием кнопки на крышке и откроется легко.
Плюси
Все
Мінуси
Нет
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер
Порівняно із подрібненням без використання функції вакууму у Philips HR3752, тестування проводилося незалежною лабораторією у листопаді/грудні 2017 року.