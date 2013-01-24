Підтримуйте свіжість смузі протягом дня*
Насолоджуйтеся корисним смузі протягом дня з нашим вакуумним блендером. Якщо Ви вирушаєте в дорогу, скористайтеся блендером, щоб узяти зі собою корисні закуски, що залишатимуться свіжими та смачними, ніби їх щойно приготували. Потужна технологія вакуумного блендера Philips. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Підтримуйте свіжість смузі протягом дня*
Насолоджуйтеся корисним смузі протягом дня з нашим вакуумним блендером. Якщо Ви вирушаєте в дорогу, скористайтеся блендером, щоб узяти зі собою корисні закуски, що залишатимуться свіжими та смачними, ніби їх щойно приготували. Потужна технологія вакуумного блендера Philips. Переглянути усі переваги
Підтримуйте свіжість смузі протягом дня*
Насолоджуйтеся корисним смузі протягом дня з нашим вакуумним блендером. Якщо Ви вирушаєте в дорогу, скористайтеся блендером, щоб узяти зі собою корисні закуски, що залишатимуться свіжими та смачними, ніби їх щойно приготували. Потужна технологія вакуумного блендера Philips. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Підтримуйте свіжість смузі протягом дня*
Насолоджуйтеся корисним смузі протягом дня з нашим вакуумним блендером. Якщо Ви вирушаєте в дорогу, скористайтеся блендером, щоб узяти зі собою корисні закуски, що залишатимуться свіжими та смачними, ніби їх щойно приготували. Потужна технологія вакуумного блендера Philips. Переглянути усі переваги
Вибирайте одну із 3 програм: вакуумне смузі, імпульсний режим, подрібнення льоду. Готуйте будь-які смузі.
Від лагідного подрібнення м’яких фруктів до потужної обробки твердіших фруктів та овочів. Завдяки нашому ручному регулюванню швидкості можна вибрати те, що потрібно.
Краще подрібнення фруктів та овочів завдяки нашому двигуну 1400 Вт.
Ми розробили технологію 3D-змішування ProBlend 6 для однорідного подрібнення усіх інгредієнтів смузі – щоб поживні речовини фруктів, овочів та горіхів вивільнялися зі структури клітин і легко поглиналися тілом.
Швидкість 35 000 об./хв. для відмінного подрібнення та ще корисніших смузі
Усі знімні деталі блендера Philips можна мити в посудомийній машині, за винятком ріжучого блока, який можна легко сполоснути. Платформу можна за потреби протерти.
Щоб почистити ножі блендера, просто від’єднайте їх від чаші блендера і сполосніть. Проте ножі не можна мити в посудомийній машині, щоб вони не затупилися.
Одне натиснення для попередньо встановлених програм, зокрема вакуумного режиму, подрібнення льоду та вакуумного змішування + змішування смузі
На наші блендери надається 2 роки гарантії – це наша гарантія довготривалої якості та функціонування.
Вакуумна технологія видаляє кисень із чаші перед змішуванням. Результати можна побачити в кінцевій суміші: менше бульбашок, піни, відділення соку. Смузі довше залишається свіжим.
Усі полюбляють хороше смузі! Наш 2-літровий тритановий кухоль із сополіефіру має робочу ємність 1,8 л для приготування смузі для усієї сім’ї.
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Загальні специфікації
Обслуговування
Надійність
Технічні характеристики
Конструкція
Покриття корпусу