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Високошвидкісний вакуумний блендер

HR3756/00
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
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    Високошвидкісний вакуумний блендер

    HR3756/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Підтримуйте свіжість смузі протягом дня*

    Насолоджуйтеся корисним смузі протягом дня з нашим вакуумним блендером. Якщо Ви вирушаєте в дорогу, скористайтеся блендером, щоб узяти зі собою корисні закуски, що залишатимуться свіжими та смачними, ніби їх щойно приготували. Потужна технологія вакуумного блендера Philips. Переглянути усі переваги

    Високошвидкісний вакуумний блендер

    Підтримуйте свіжість смузі протягом дня*

    Насолоджуйтеся корисним смузі протягом дня з нашим вакуумним блендером. Якщо Ви вирушаєте в дорогу, скористайтеся блендером, щоб узяти зі собою корисні закуски, що залишатимуться свіжими та смачними, ніби їх щойно приготували. Потужна технологія вакуумного блендера Philips. Переглянути усі переваги

    Підтримуйте свіжість смузі протягом дня*

    Насолоджуйтеся корисним смузі протягом дня з нашим вакуумним блендером. Якщо Ви вирушаєте в дорогу, скористайтеся блендером, щоб узяти зі собою корисні закуски, що залишатимуться свіжими та смачними, ніби їх щойно приготували. Потужна технологія вакуумного блендера Philips. Переглянути усі переваги

    Високошвидкісний вакуумний блендер

    Підтримуйте свіжість смузі протягом дня*

    Насолоджуйтеся корисним смузі протягом дня з нашим вакуумним блендером. Якщо Ви вирушаєте в дорогу, скористайтеся блендером, щоб узяти зі собою корисні закуски, що залишатимуться свіжими та смачними, ніби їх щойно приготували. Потужна технологія вакуумного блендера Philips. Переглянути усі переваги

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      Підтримуйте свіжість смузі протягом дня*

      Змішування по-новому – з вакуумом

      • Avance
      • Вакуумна технологія
      • 1400 Вт
      • 35 000 об./хв.
      Попередньо налаштована програма для вакууму та змішування смузі

      Попередньо налаштована програма для вакууму та змішування смузі

      Вибирайте одну із 3 програм: вакуумне смузі, імпульсний режим, подрібнення льоду. Готуйте будь-які смузі.

      Ручний режим зі змінною швидкістю

      Ручний режим зі змінною швидкістю

      Від лагідного подрібнення м’яких фруктів до потужної обробки твердіших фруктів та овочів. Завдяки нашому ручному регулюванню швидкості можна вибрати те, що потрібно.

      Потужний двигун 1400 Вт для одноріднішого подрібнення

      Потужний двигун 1400 Вт для одноріднішого подрібнення

      Краще подрібнення фруктів та овочів завдяки нашому двигуну 1400 Вт.

      Вдосконалена технологія 3D-змішування ProBlend 6

      Вдосконалена технологія 3D-змішування ProBlend 6

      Ми розробили технологію 3D-змішування ProBlend 6 для однорідного подрібнення усіх інгредієнтів смузі – щоб поживні речовини фруктів, овочів та горіхів вивільнялися зі структури клітин і легко поглиналися тілом.

      До 35 000 об./хв.

      До 35 000 об./хв.

      Швидкість 35 000 об./хв. для відмінного подрібнення та ще корисніших смузі

      Чашу блендера можна мити в посудомийній машині

      Чашу блендера можна мити в посудомийній машині

      Усі знімні деталі блендера Philips можна мити в посудомийній машині, за винятком ріжучого блока, який можна легко сполоснути. Платформу можна за потреби протерти.

      Знімні ножі для легкого полоскання

      Знімні ножі для легкого полоскання

      Щоб почистити ножі блендера, просто від’єднайте їх від чаші блендера і сполосніть. Проте ножі не можна мити в посудомийній машині, щоб вони не затупилися.

      Одне натиснення для попередньо встановлених програм

      Одне натиснення для попередньо встановлених програм

      Одне натиснення для попередньо встановлених програм, зокрема вакуумного режиму, подрібнення льоду та вакуумного змішування + змішування смузі

      2 роки гарантії

      2 роки гарантії

      На наші блендери надається 2 роки гарантії – це наша гарантія довготривалої якості та функціонування.

      Вакуумна технологія

      Вакуумна технологія видаляє кисень із чаші перед змішуванням. Результати можна побачити в кінцевій суміші: менше бульбашок, піни, відділення соку. Смузі довше залишається свіжим.

      2 тританові кухлі, які практично не б’ються

      Усі полюбляють хороше смузі! Наш 2-літровий тритановий кухоль із сополіефіру має робочу ємність 1,8 л для приготування смузі для усієї сім’ї.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        У комплекті
        • Чаша
        • Брошура з рецептами
        • Дві дорожні пляшки On the Go

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у
        Китай

      • Загальні специфікації

        Кількість режимів швидкості
        Змінна
        Попередньо встановлені програми
        4
        Характеристики виробу
        • Автоматичне вимкнення
        • Пристосування для шнура
        • Можна мити в посудомийній машині
        • Неслизька основа
        • Перемикач "увімк./вимк."
        • Імпульсний
        • Регульована швидкість
        • Знімна кришка
        Кнопка приготування вакуумних смузі
        так
        Основні характеристики
        Технологія 3D-змішування ProBlend 6

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Технічні характеристики

        Об’єм ємності
        2,2  л
        Робоча ємність чаші блендера
        1,8  л
        Потужність
        1400  Вт
        Кількість об./хв. блендера (макс.)
        35 000  об./хв.
        Довжина шнура
        1  м

      • Конструкція

        Колір
        Металік

      • Покриття корпусу

        Матеріал ножа
        Нержавіюча сталь
        Матеріал мірного стакана
        Тритан
        Матеріал основного корпусу
        Нержавіюча сталь

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          • Порівняно із подрібненням без використання функції вакууму у Philips HR3752, тестування проводилося незалежною лабораторією у листопаді/грудні 2017 року.

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