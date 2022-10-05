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Безмежне натхнення. Найоднорідніші суміші.
Завдяки технології ProBlend Ultra ви зможете досягати найрізноманітніших смаків і текстур, а додаток NutriU відкриє перед вами нові можливості приготування. Отже, щоб ви не готували – від смузі, супів і соусів до горіхового масла, – ви зможете зробити всю родину щасливою. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Безмежне натхнення. Найоднорідніші суміші.
Завдяки технології ProBlend Ultra ви зможете досягати найрізноманітніших смаків і текстур, а додаток NutriU відкриє перед вами нові можливості приготування. Отже, щоб ви не готували – від смузі, супів і соусів до горіхового масла, – ви зможете зробити всю родину щасливою. Переглянути усі переваги
Безмежне натхнення. Найоднорідніші суміші.
Завдяки технології ProBlend Ultra ви зможете досягати найрізноманітніших смаків і текстур, а додаток NutriU відкриє перед вами нові можливості приготування. Отже, щоб ви не готували – від смузі, супів і соусів до горіхового масла, – ви зможете зробити всю родину щасливою. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Безмежне натхнення. Найоднорідніші суміші.
Завдяки технології ProBlend Ultra ви зможете досягати найрізноманітніших смаків і текстур, а додаток NutriU відкриє перед вами нові можливості приготування. Отже, щоб ви не готували – від смузі, супів і соусів до горіхового масла, – ви зможете зробити всю родину щасливою. Переглянути усі переваги
Високошвидкісний блендер
Усього:
Технологія ProBlend Ultra включає три функції, розроблені, щоб ідеально поєднуватися разом для створення найрізноманітніших смаків та консистенцій щоразу за вашим бажанням.
2-літрова скляна чаша з ефективною місткістю 1,8 л: вистачить для всієї сім’ї.
Активуйте функцію з невеликою кількістю води та засобу для миття посуду й насолоджуйтеся безпроблемним очищенням всього за 2 хвилини. Функція очищення видаляє навіть стійкі забруднення, як-от від тіста для тортів і горіхового масла.
Швидкий вибір програм на цифровому дисплеї визначається налаштуваннями часу та швидкості, щоб ваші улюблені рецепти завжди були у вас під рукою. Програми включають рецепти смузі, горіхового масла, десертів, супів, соусів, а також функції подрібнення льоду та очищення.
Завантажте та відкрийте для себе програму NutriU, що містить більш ніж 200 ідей щодо приготування улюблених напоїв, страв та закусок за допомогою нового блендера. Приготування корисної їжі має бути простим і таким, щоб ваша сім’я бажала насолоджуватися нею і надалі. Ось чому програма NutriU пропонує різноманітні корисні альтернативи вашим улюбленим стравам. Від здорових шоколадних десертів до основних страв, збагачених поживними речовинами, — ми розробляємо наші рецепти так, щоб вони були корисними, але й мали вишуканий смак.
Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині. Лезо ProBlend Ultra спеціально розроблено для запобігання потраплянню частинок їжі під леза.
Леза ProBlend Ultra мають унікальну конструкцію, у якій зубчасте лезо для подрібнення твердих інгредієнтів на дрібніші частини поєднується з гострими лезами для нарізання їх до шматочків із найтоншою текстурою.
Двигун ProBlend Ultra потужністю 1500 Вт забезпечує високу швидкість подрібнення і рівномірну циркуляцію всіх інгредієнтів.
Чаша ProBlend Ultra має унікальну конструкцію з гранями, завдяки яким інгредієнти безперервно спрямовуються назад у потік подрібнення.
Загальні технічні характеристики
Обслуговування
Вага та розміри
Екологічність
Загальні технічні характеристики
Технічні характеристики
Загальні технічні характеристики
Завершення
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