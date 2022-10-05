Розширте своє меню за допомогою програми NutriU

Завантажте та відкрийте для себе програму NutriU, що містить більш ніж 200 ідей щодо приготування улюблених напоїв, страв та закусок за допомогою нового блендера. Приготування корисної їжі має бути простим і таким, щоб ваша сім’я бажала насолоджуватися нею і надалі. Ось чому програма NutriU пропонує різноманітні корисні альтернативи вашим улюбленим стравам. Від здорових шоколадних десертів до основних страв, збагачених поживними речовинами, — ми розробляємо наші рецепти так, щоб вони були корисними, але й мали вишуканий смак.