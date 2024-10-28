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1500 Вт
Технологія ProBlend Ultra
Скляна чаша на 1,8 л
Завантажте додаток HomeID та відкрийте для себе сотні рецептів для свого нового блендера, зокрема нові ідеї для напоїв, закусок, десертів і навіть цілих страв. Здорова їжа ще ніколи не була такою смачною з простими, але вишуканими варіантами улюблених сімейних страв. У додатку HomeID ви знайдете рецепти, які вам точно сподобаються: від корисних шоколадних десертів до поживних основних страв.
Технологія ProBlend Ultra включає три функції, розроблені, щоб ідеально поєднуватися разом для створення найрізноманітніших смаків та консистенцій щоразу за вашим бажанням.
Чаша ProBlend Ultra має унікальну конструкцію з гранями, завдяки яким інгредієнти безперервно спрямовуються назад у потік подрібнення.
4.6
з 5
144
Відгуки
90%
рекомендують цей виріб
Нема псевдонiму
28/10/2024
Україна
Прислали поломаный прибор! Менять никто не хочет!
Прибор супер классный, но при покупке проверив на почте сторону блендера , которая хорошо функционировала, то подумать , что функция соковыжималки не буде функционировать, увы, я не подумала и впринципи не знала ещё как пользоваться этой функцией и что при перевороте она может уже не работать! Теперь мой блендр-сокоотжимала в ремонте хотя ни разу не использована мной! Будьте внимательны! Так как эта компания присылает поломаную технику!
Цей відгук про Блендер Flip&Juice™ HR3770/00 Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки
Цей відгук про Блендер Flip&Juice™ HR3770/00 Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки
igor5555
10/05/2023
Україна
Частина акції
2 в 1 корисний прибор
Це просто знахідка! Два прибори в одному - це дуже практично, займає мінімум місця. Особливо сподобався який виходить сік, з максимум клітковини. Дійсно класний прибор.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Блендер Flip&Juice™ HR3770/00 Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Блендер Flip&Juice™ HR3770/00 Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки
Dasha111
09/05/2023
Україна
Частина акції
Многофункциональный блендер
Отличный блендер2в1с соковыжималкой.делает соки из любых продуктов(яблоко,морковка,томат,гранат,апельсин и т.к)и конечно же разнообразные смузи)очень удобно ,что можно сделать так же жидкое тесто для блинчиков.
Плюси
Многофункциональный
Мінуси
Нет
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Блендер Flip&Juice™ HR3770/00 Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Блендер Flip&Juice™ HR3770/00 Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки