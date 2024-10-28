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  • Безмежне натхнення. Найоднорідніші суміші.
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  • Безмежне натхнення. Найоднорідніші суміші.
  • Безмежне натхнення. Найоднорідніші суміші.
  • Безмежне натхнення. Найоднорідніші суміші.
  • Безмежне натхнення. Найоднорідніші суміші.
  • Безмежне натхнення. Найоднорідніші суміші.
  • Безмежне натхнення. Найоднорідніші суміші.
  • Безмежне натхнення. Найоднорідніші суміші.
  • Безмежне натхнення. Найоднорідніші суміші.
  • Безмежне натхнення. Найоднорідніші суміші.
  • Безмежне натхнення. Найоднорідніші суміші.
  • Безмежне натхнення. Найоднорідніші суміші.
  • Безмежне натхнення. Найоднорідніші суміші.
  • Безмежне натхнення. Найоднорідніші суміші.
  • Безмежне натхнення. Найоднорідніші суміші.
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  • Безмежне натхнення. Найоднорідніші суміші.
  • Безмежне натхнення. Найоднорідніші суміші.
  • Безмежне натхнення. Найоднорідніші суміші.
  • Безмежне натхнення. Найоднорідніші суміші.
  • Безмежне натхнення. Найоднорідніші суміші.
  • Безмежне натхнення. Найоднорідніші суміші.
  • Безмежне натхнення. Найоднорідніші суміші.
  • Безмежне натхнення. Найоднорідніші суміші.
  • Безмежне натхнення. Найоднорідніші суміші.
  • Безмежне натхнення. Найоднорідніші суміші.
  • Безмежне натхнення. Найоднорідніші суміші.
  • Безмежне натхнення. Найоднорідніші суміші.
  • Безмежне натхнення. Найоднорідніші суміші.

Серія 7000Високошвидкісний блендер

HR3760/00

4.6
| (144) Відгуки | 90% рекомендують цей виріб
Безмежне натхнення. Найоднорідніші суміші.
Завдяки технології ProBlend Ultra ви зможете досягати найрізноманітніших смаків і текстур, а додаток HomeID відкриє перед вами нові можливості приготування. Отже, щоб ви не готували – від смузі, супів і соусів до горіхового масла, – ви зможете зробити всю родину щасливою.
Переглянути всі переваги

Безмежне натхнення. Найоднорідніші суміші.

  • 1500 Вт

  • Технологія ProBlend Ultra

  • Скляна чаша на 1,8 л

Відкрийте для себе чудові рецепти та свіжу каву з програмою HomeID

Відкрийте для себе чудові рецепти та свіжу каву з програмою HomeID

Завантажте додаток HomeID та відкрийте для себе сотні рецептів для свого нового блендера, зокрема нові ідеї для напоїв, закусок, десертів і навіть цілих страв. Здорова їжа ще ніколи не була такою смачною з простими, але вишуканими варіантами улюблених сімейних страв. У додатку HomeID ви знайдете рецепти, які вам точно сподобаються: від корисних шоколадних десертів до поживних основних страв.

Технологія ProBlend Ultra

Технологія ProBlend Ultra

Технологія ProBlend Ultra включає три функції, розроблені, щоб ідеально поєднуватися разом для створення найрізноманітніших смаків та консистенцій щоразу за вашим бажанням.

Чаша ProBlend Ultra

Чаша ProBlend Ultra

Чаша ProBlend Ultra має унікальну конструкцію з гранями, завдяки яким інгредієнти безперервно спрямовуються назад у потік подрібнення.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

144

Відгуки

90%

рекомендують цей виріб

3

28/10/2024

Україна

Україна

Прислали поломаный прибор! Менять никто не хочет!

Прибор супер классный, но при покупке проверив на почте сторону блендера , которая хорошо функционировала, то подумать , что функция соковыжималки не буде функционировать, увы, я не подумала и впринципи не знала ещё как пользоваться этой функцией и что при перевороте она может уже не работать! Теперь мой блендр-сокоотжимала в ремонте хотя ни разу не использована мной! Будьте внимательны! Так как эта компания присылает поломаную технику!

Цей відгук про Блендер Flip&Juice™ HR3770/00 Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки

Цей відгук про Блендер Flip&Juice™ HR3770/00 Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки

10/05/2023

Україна

Україна

2 в 1 корисний прибор

Це просто знахідка! Два прибори в одному - це дуже практично, займає мінімум місця. Особливо сподобався який виходить сік, з максимум клітковини. Дійсно класний прибор.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Блендер Flip&Juice™ HR3770/00 Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Блендер Flip&Juice™ HR3770/00 Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки

09/05/2023

Україна

Україна

Многофункциональный блендер

Отличный блендер2в1с соковыжималкой.делает соки из любых продуктов(яблоко,морковка,томат,гранат,апельсин и т.к)и конечно же разнообразные смузи)очень удобно ,что можно сделать так же жидкое тесто для блинчиков.

Плюси

Многофункциональный

Мінуси

Нет

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Блендер Flip&Juice™ HR3770/00 Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Блендер Flip&Juice™ HR3770/00 Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки

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