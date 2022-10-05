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    7000 Series

    Високошвидкісний блендер

    HR3760/00
    Загальна оцінка / 5
    • Безмежне натхнення. Найоднорідніші суміші. Безмежне натхнення. Найоднорідніші суміші. Безмежне натхнення. Найоднорідніші суміші.
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      7000 Series Високошвидкісний блендер

      HR3760/00
      Загальна оцінка / 5

      Безмежне натхнення. Найоднорідніші суміші.

      Завдяки технології ProBlend Ultra ви зможете досягати найрізноманітніших смаків і текстур, а додаток NutriU відкриє перед вами нові можливості приготування. Отже, щоб ви не готували – від смузі, супів і соусів до горіхового масла, – ви зможете зробити всю родину щасливою. Переглянути усі переваги

      7000 Series Високошвидкісний блендер

      Безмежне натхнення. Найоднорідніші суміші.

      Завдяки технології ProBlend Ultra ви зможете досягати найрізноманітніших смаків і текстур, а додаток NutriU відкриє перед вами нові можливості приготування. Отже, щоб ви не готували – від смузі, супів і соусів до горіхового масла, – ви зможете зробити всю родину щасливою. Переглянути усі переваги

      Безмежне натхнення. Найоднорідніші суміші.

      Завдяки технології ProBlend Ultra ви зможете досягати найрізноманітніших смаків і текстур, а додаток NutriU відкриє перед вами нові можливості приготування. Отже, щоб ви не готували – від смузі, супів і соусів до горіхового масла, – ви зможете зробити всю родину щасливою. Переглянути усі переваги

      7000 Series Високошвидкісний блендер

      Безмежне натхнення. Найоднорідніші суміші.

      Завдяки технології ProBlend Ultra ви зможете досягати найрізноманітніших смаків і текстур, а додаток NutriU відкриє перед вами нові можливості приготування. Отже, щоб ви не готували – від смузі, супів і соусів до горіхового масла, – ви зможете зробити всю родину щасливою. Переглянути усі переваги

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        7000 Series

        7000 Series

        Високошвидкісний блендер

        - {discount-value}

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        Безмежне натхнення. Найоднорідніші суміші.

        • Технологія ProBlend Ultra
        • Програма NutriU
        • Швидкий вибір програм
        Технологія ProBlend Ultra

        Технологія ProBlend Ultra

        Технологія ProBlend Ultra включає три функції, розроблені, щоб ідеально поєднуватися разом для створення найрізноманітніших смаків та консистенцій щоразу за вашим бажанням.

        Велика ємність чаші для всієї сім’ї

        Велика ємність чаші для всієї сім’ї

        2-літрова скляна чаша з ефективною місткістю 1,8 л: вистачить для всієї сім’ї.

        Очищення без зусиль завдяки функції швидкого очищення

        Очищення без зусиль завдяки функції швидкого очищення

        Активуйте функцію з невеликою кількістю води та засобу для миття посуду й насолоджуйтеся безпроблемним очищенням всього за 2 хвилини. Функція очищення видаляє навіть стійкі забруднення, як-от від тіста для тортів і горіхового масла.

        Миттєвий вибір за допомогою швидкого вибору програм

        Миттєвий вибір за допомогою швидкого вибору програм

        Швидкий вибір програм на цифровому дисплеї визначається налаштуваннями часу та швидкості, щоб ваші улюблені рецепти завжди були у вас під рукою. Програми включають рецепти смузі, горіхового масла, десертів, супів, соусів, а також функції подрібнення льоду та очищення.

        Розширте своє меню за допомогою програми NutriU

        Розширте своє меню за допомогою програми NutriU

        Завантажте та відкрийте для себе програму NutriU, що містить більш ніж 200 ідей щодо приготування улюблених напоїв, страв та закусок за допомогою нового блендера. Приготування корисної їжі має бути простим і таким, щоб ваша сім’я бажала насолоджуватися нею і надалі. Ось чому програма NutriU пропонує різноманітні корисні альтернативи вашим улюбленим стравам. Від здорових шоколадних десертів до основних страв, збагачених поживними речовинами, — ми розробляємо наші рецепти так, щоб вони були корисними, але й мали вишуканий смак.

        Деталі можна мити в посудомийній машині

        Деталі можна мити в посудомийній машині

        Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині. Лезо ProBlend Ultra спеціально розроблено для запобігання потраплянню частинок їжі під леза.

        Леза ProBlend Ultra

        Леза ProBlend Ultra мають унікальну конструкцію, у якій зубчасте лезо для подрібнення твердих інгредієнтів на дрібніші частини поєднується з гострими лезами для нарізання їх до шматочків із найтоншою текстурою.

        Двигун ProBlend Ultra

        Двигун ProBlend Ultra потужністю 1500 Вт забезпечує високу швидкість подрібнення і рівномірну циркуляцію всіх інгредієнтів.

        Чаша ProBlend Ultra

        Чаша ProBlend Ultra має унікальну конструкцію з гранями, завдяки яким інгредієнти безперервно спрямовуються назад у потік подрібнення.

        Технічні характеристики

        • Загальні технічні характеристики

          Колір (кольори)
          Металевий і чорний
          Виготовлено у
          Китай
          Неслизька основа
          Так
          Кількість режимів швидкості
          12
          Імпульсний
          Так
          Ефективна ємність
          1,8  L
          Максимальна ємність чаші
          2 л

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Вага та розміри

          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          216 x 167 x 442  mm
          Вага виробу
          4,58  kg

        • Екологічність

          Упаковка
          > 90% перероблених матеріалів
          Посібник користувача
          > 98% перероблений папір

        • Загальні технічні характеристики

          Можна мити в посудомийній машині
          Так

        • Технічні характеристики

          Потужність
          1500W

        • Загальні технічні характеристики

          Швидкий вибір програм
          6
          Функція швидкого очищення
          Так

        • Завершення

          Матеріал основного корпусу
          Метал
          Матеріал чаші
          Glass

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