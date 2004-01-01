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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
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Новий блендер Philips Flip & Juice – наш перший високошвидкісний блендер із модулем для віджимання соку. Завдяки революційному дизайну чаші та вбудованому фільтру ви зможете готувати напої з текстурою, адаптованою до вподобань вашої родини. Наш найдосконаліший блендер пропонує найрізноманітніші варіанти напоїв: від смузі з ідеально шовковистою текстурою до очищених соків або соків із м’якоттю. Він поєднує функції змішування та віджимання соку, завдяки чому ви економите простір на своїй кухні.
Технологія ProBlend Ultra включає три функції, розроблені, щоб ідеально поєднуватися разом для створення найрізноманітніших смаків та консистенцій щоразу за вашим бажанням.
Чаша ProBlend Ultra має унікальну конструкцію з гранями, завдяки яким інгредієнти безперервно спрямовуються назад у потік подрібнення для отримання оптимальних результатів змішування
Технологія ProBlend Ultra включає три спеціальні функції, розроблені, щоб ідеально поєднуватися разом для створення найрізноманітніших смаків і консистенцій – щоразу за вашим смаком. Двигун ProBlend Ultra потужністю 1500 Вт забезпечує оптимальне змішування та рівномірну циркуляцію всіх інгредієнтів.
Леза ProBlend Ultra мають унікальну конструкцію, у якій зубчасте лезо для подрібнення твердих інгредієнтів на дрібніші частини поєднується з гострими лезами для нарізання їх до шматочків із найтоншою текстурою.
Завантажте та відкрийте для себе програму NutriU, що містить більш ніж 200 ідей щодо приготування улюблених напоїв, страв та закусок за допомогою нового блендера. Приготування корисної їжі має бути простим і таким, щоб ваша сім’я бажала насолоджуватися нею і надалі. Ось чому програма NutriU пропонує різноманітні корисні альтернативи вашим улюбленим стравам. Від здорових шоколадних десертів до основних страв, збагачених поживними речовинами, — ми розробляємо наші рецепти так, щоб вони були корисними, але й мали вишуканий смак.
Швидкий вибір програм на цифровому дисплеї визначається налаштуваннями часу та швидкості, щоб ваші улюблені рецепти завжди були у вас під рукою. Вони включають очищений сік, сік із м’якоттю, рецепти смузі, горіхового масла, десертів, супів, соусів, а також функції подрібнення льоду та очищення.
Активуйте функцію з невеликою кількістю води та засобу для миття посуду й насолоджуйтеся безпроблемним очищенням всього за 2 хвилини. Функція очищення видаляє навіть стійкі забруднення, як-от від тіста для тортів і горіхового масла.
Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині. Лезо ProBlend Ultra спеціально розроблено для запобігання потраплянню частинок їжі під леза.
Дволітрова тританова чаша має ефективну ємність 1,8 л, тож приготованого в ній вистачить на всю родину. Міцна тританова чаша високої якості, яка не зберігає запахи і яку можна мити в посудомийній машині, не містить бісфенолу А та зручна у використанні завдяки круглим ручкам.
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