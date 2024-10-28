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  • Змішуйте, перевертайте, вичавлюйте.
  • Змішуйте, перевертайте, вичавлюйте.
  • Змішуйте, перевертайте, вичавлюйте.
  • Змішуйте, перевертайте, вичавлюйте.
  • Змішуйте, перевертайте, вичавлюйте.
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  • Змішуйте, перевертайте, вичавлюйте.
  • Змішуйте, перевертайте, вичавлюйте.
  • Змішуйте, перевертайте, вичавлюйте.
  • Змішуйте, перевертайте, вичавлюйте.

Блендер Flip&Juice™Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки

HR3770/00

4.6
| (144) Відгуки | 90% рекомендують цей виріб
Змішуйте, перевертайте, вичавлюйте.
Новий блендер Philips Flip & Juice™ із чашею революційної конструкції та вбудованою системою фільтрів дозволяє отримувати як очищені соки та соки з м’якоттю, так і готувати смузі із шовковистою текстурою і горіхове масло. Зробіть свою родину щасливою завдяки широкому різноманіттю текстур у меню.
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Очищені соки або соки з м’якоттю із технологією Flip & Juice™

Змішуйте, перевертайте, вичавлюйте.

  • Технологія Flip&Juice™

  • Технологія ProBlend Ultra

  • Додаток HomeID

  • Швидкий вибір програм

  • Програма швидкого очищення

Очищені соки та соки з м’якоттю із технологією Flip & Juice™

Очищені соки та соки з м’якоттю із технологією Flip & Juice™

Новий блендер Philips Flip & Juice – наш перший високошвидкісний блендер із модулем для віджимання соку. Завдяки революційному дизайну чаші та вбудованому фільтру ви зможете готувати напої з текстурою, адаптованою до вподобань вашої родини. Наш найдосконаліший блендер пропонує найрізноманітніші варіанти напоїв: від смузі з ідеально шовковистою текстурою до очищених соків або соків із м’якоттю. Він поєднує функції змішування та віджимання соку, завдяки чому ви економите простір на своїй кухні.

Технологія ProBlend Ultra

Технологія ProBlend Ultra

Технологія ProBlend Ultra включає три функції, розроблені, щоб ідеально поєднуватися разом для створення найрізноманітніших смаків та консистенцій щоразу за вашим бажанням.

Чаша ProBlend Ultra, що спрямовує інгредієнти назад у потік подрібнення

Чаша ProBlend Ultra, що спрямовує інгредієнти назад у потік подрібнення

Чаша ProBlend Ultra має унікальну конструкцію з гранями, завдяки яким інгредієнти безперервно спрямовуються назад у потік подрібнення для отримання оптимальних результатів змішування

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

144

Відгуки

90%

рекомендують цей виріб

3

28/10/2024

Україна

Україна

Прислали поломаный прибор! Менять никто не хочет!

Прибор супер классный, но при покупке проверив на почте сторону блендера , которая хорошо функционировала, то подумать , что функция соковыжималки не буде функционировать, увы, я не подумала и впринципи не знала ещё как пользоваться этой функцией и что при перевороте она может уже не работать! Теперь мой блендр-сокоотжимала в ремонте хотя ни разу не использована мной! Будьте внимательны! Так как эта компания присылает поломаную технику!

Цей відгук про Блендер Flip&Juice™ HR3770/00 Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки

Цей відгук про Блендер Flip&Juice™ HR3770/00 Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки

10/05/2023

Україна

Україна

2 в 1 корисний прибор

Це просто знахідка! Два прибори в одному - це дуже практично, займає мінімум місця. Особливо сподобався який виходить сік, з максимум клітковини. Дійсно класний прибор.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Блендер Flip&Juice™ HR3770/00 Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Блендер Flip&Juice™ HR3770/00 Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки

09/05/2023

Україна

Україна

Многофункциональный блендер

Отличный блендер2в1с соковыжималкой.делает соки из любых продуктов(яблоко,морковка,томат,гранат,апельсин и т.к)и конечно же разнообразные смузи)очень удобно ,что можно сделать так же жидкое тесто для блинчиков.

Плюси

Многофункциональный

Мінуси

Нет

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Блендер Flip&Juice™ HR3770/00 Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Блендер Flip&Juice™ HR3770/00 Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки

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