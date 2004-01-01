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        Очищені соки та соки з м’якоттю із технологією Flip & Juice™

        Очищені соки та соки з м’якоттю із технологією Flip & Juice™

        Новий блендер Philips Flip & Juice – наш перший високошвидкісний блендер із модулем для віджимання соку. Завдяки революційному дизайну чаші та вбудованому фільтру ви зможете готувати напої з текстурою, адаптованою до вподобань вашої родини. Наш найдосконаліший блендер пропонує найрізноманітніші варіанти напоїв: від смузі з ідеально шовковистою текстурою до очищених соків або соків із м’якоттю. Він поєднує функції змішування та віджимання соку, завдяки чому ви економите простір на своїй кухні.

        Технологія ProBlend Ultra

        Технологія ProBlend Ultra

        Технологія ProBlend Ultra включає три функції, розроблені, щоб ідеально поєднуватися разом для створення найрізноманітніших смаків та консистенцій щоразу за вашим бажанням.

        Чаша ProBlend Ultra, що спрямовує інгредієнти назад у потік подрібнення

        Чаша ProBlend Ultra, що спрямовує інгредієнти назад у потік подрібнення

        Чаша ProBlend Ultra має унікальну конструкцію з гранями, завдяки яким інгредієнти безперервно спрямовуються назад у потік подрібнення для отримання оптимальних результатів змішування

        Двигун ProBlend Ultra для оптимальної циркуляції інгредієнтів

        Двигун ProBlend Ultra для оптимальної циркуляції інгредієнтів

        Технологія ProBlend Ultra включає три спеціальні функції, розроблені, щоб ідеально поєднуватися разом для створення найрізноманітніших смаків і консистенцій – щоразу за вашим смаком. Двигун ProBlend Ultra потужністю 1500 Вт забезпечує оптимальне змішування та рівномірну циркуляцію всіх інгредієнтів.

        Леза ProBlend Ultra для оптимальної текстури

        Леза ProBlend Ultra для оптимальної текстури

        Леза ProBlend Ultra мають унікальну конструкцію, у якій зубчасте лезо для подрібнення твердих інгредієнтів на дрібніші частини поєднується з гострими лезами для нарізання їх до шматочків із найтоншою текстурою.

        Програма NutriU з надихаючими ідеями та інструкціями

        Програма NutriU з надихаючими ідеями та інструкціями

        Завантажте та відкрийте для себе програму NutriU, що містить більш ніж 200 ідей щодо приготування улюблених напоїв, страв та закусок за допомогою нового блендера. Приготування корисної їжі має бути простим і таким, щоб ваша сім’я бажала насолоджуватися нею і надалі. Ось чому програма NutriU пропонує різноманітні корисні альтернативи вашим улюбленим стравам. Від здорових шоколадних десертів до основних страв, збагачених поживними речовинами, — ми розробляємо наші рецепти так, щоб вони були корисними, але й мали вишуканий смак.

        Швидкий вибір програм для зручності

        Швидкий вибір програм для зручності

        Швидкий вибір програм на цифровому дисплеї визначається налаштуваннями часу та швидкості, щоб ваші улюблені рецепти завжди були у вас під рукою. Вони включають очищений сік, сік із м’якоттю, рецепти смузі, горіхового масла, десертів, супів, соусів, а також функції подрібнення льоду та очищення.

        Функція швидкого очищення для безпроблемного очищення

        Функція швидкого очищення для безпроблемного очищення

        Активуйте функцію з невеликою кількістю води та засобу для миття посуду й насолоджуйтеся безпроблемним очищенням всього за 2 хвилини. Функція очищення видаляє навіть стійкі забруднення, як-от від тіста для тортів і горіхового масла.

        Знімні деталі можна мити в посудомийній машині

        Знімні деталі можна мити в посудомийній машині

        Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині. Лезо ProBlend Ultra спеціально розроблено для запобігання потраплянню частинок їжі під леза.

        Чаша великої ємності для всієї сім’ї

        Чаша великої ємності для всієї сім’ї

        Дволітрова тританова чаша має ефективну ємність 1,8 л, тож приготованого в ній вистачить на всю родину. Міцна тританова чаша високої якості, яка не зберігає запахи і яку можна мити в посудомийній машині, не містить бісфенолу А та зручна у використанні завдяки круглим ручкам.

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            Про Philips

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            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

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