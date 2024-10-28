Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Технологія Flip&Juice™
Технологія ProBlend Ultra
Додаток HomeID
Швидкий вибір програм
Програма швидкого очищення
Новий блендер Philips Flip & Juice – наш перший високошвидкісний блендер із модулем для віджимання соку. Завдяки революційному дизайну чаші та вбудованому фільтру ви зможете готувати напої з текстурою, адаптованою до вподобань вашої родини. Наш найдосконаліший блендер пропонує найрізноманітніші варіанти напоїв: від смузі з ідеально шовковистою текстурою до очищених соків або соків із м’якоттю. Він поєднує функції змішування та віджимання соку, завдяки чому ви економите простір на своїй кухні.
Технологія ProBlend Ultra включає три функції, розроблені, щоб ідеально поєднуватися разом для створення найрізноманітніших смаків та консистенцій щоразу за вашим бажанням.
Чаша ProBlend Ultra має унікальну конструкцію з гранями, завдяки яким інгредієнти безперервно спрямовуються назад у потік подрібнення для отримання оптимальних результатів змішування
4.6
з 5
144
Відгуки
90%
рекомендують цей виріб
Нема псевдонiму
28/10/2024
Україна
Прислали поломаный прибор! Менять никто не хочет!
Прибор супер классный, но при покупке проверив на почте сторону блендера , которая хорошо функционировала, то подумать , что функция соковыжималки не буде функционировать, увы, я не подумала и впринципи не знала ещё как пользоваться этой функцией и что при перевороте она может уже не работать! Теперь мой блендр-сокоотжимала в ремонте хотя ни разу не использована мной! Будьте внимательны! Так как эта компания присылает поломаную технику!
Цей відгук про Блендер Flip&Juice™ HR3770/00 Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки
Цей відгук про Блендер Flip&Juice™ HR3770/00 Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки
igor5555
10/05/2023
Україна
Частина акції
2 в 1 корисний прибор
Це просто знахідка! Два прибори в одному - це дуже практично, займає мінімум місця. Особливо сподобався який виходить сік, з максимум клітковини. Дійсно класний прибор.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Блендер Flip&Juice™ HR3770/00 Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Блендер Flip&Juice™ HR3770/00 Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки
Dasha111
09/05/2023
Україна
Частина акції
Многофункциональный блендер
Отличный блендер2в1с соковыжималкой.делает соки из любых продуктов(яблоко,морковка,томат,гранат,апельсин и т.к)и конечно же разнообразные смузи)очень удобно ,что можно сделать так же жидкое тесто для блинчиков.
Плюси
Многофункциональный
Мінуси
Нет
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Блендер Flip&Juice™ HR3770/00 Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Блендер Flip&Juice™ HR3770/00 Високошвидкісний блендер із модулем соковижималки