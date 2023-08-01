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    Philips 5000 series

    Потужний ручний міксер 500 Вт

    HR3781/00
    Загальна оцінка / 5
    • Потужний кухонний ручний міксер для всіх чаш Потужний кухонний ручний міксер для всіх чаш Потужний кухонний ручний міксер для всіх чаш
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      Philips 5000 series Потужний ручний міксер 500 Вт

      HR3781/00
      Загальна оцінка / 5

      Потужний кухонний ручний міксер для всіх чаш

      Розслабтеся і насолоджуйтеся випічкою. Цей ручний міксер змішує або замішує навіть жорстке тісто за лічені хвилини. З ним ви зможете досягати кожного куточка глибоких чаш, мінімізувати бризки й зменшити час очищення завдяки конструкції подовженої форми та функції плавного запуску Soft Start. Переглянути усі переваги

      Philips 5000 series Потужний ручний міксер 500 Вт

      Потужний кухонний ручний міксер для всіх чаш

      Розслабтеся і насолоджуйтеся випічкою. Цей ручний міксер змішує або замішує навіть жорстке тісто за лічені хвилини. З ним ви зможете досягати кожного куточка глибоких чаш, мінімізувати бризки й зменшити час очищення завдяки конструкції подовженої форми та функції плавного запуску Soft Start. Переглянути усі переваги

      Потужний кухонний ручний міксер для всіх чаш

      Розслабтеся і насолоджуйтеся випічкою. Цей ручний міксер змішує або замішує навіть жорстке тісто за лічені хвилини. З ним ви зможете досягати кожного куточка глибоких чаш, мінімізувати бризки й зменшити час очищення завдяки конструкції подовженої форми та функції плавного запуску Soft Start. Переглянути усі переваги

      Philips 5000 series Потужний ручний міксер 500 Вт

      Потужний кухонний ручний міксер для всіх чаш

      Розслабтеся і насолоджуйтеся випічкою. Цей ручний міксер змішує або замішує навіть жорстке тісто за лічені хвилини. З ним ви зможете досягати кожного куточка глибоких чаш, мінімізувати бризки й зменшити час очищення завдяки конструкції подовженої форми та функції плавного запуску Soft Start. Переглянути усі переваги

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        Philips 5000 series

        Philips 5000 series

        Потужний ручний міксер 500 Вт

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        Усього:

        Потужний кухонний ручний міксер для всіх чаш

        Конструкція подовженої форми із захистом від бризок

        • Потужний двигун 500 Вт
        • Плавний пуск
        • 5 режимів швидкості плюс "турбо"
        • Світлодіодний екран
        • Випічка без бризок
        П’ять режимів швидкості та турборежим для змішування будь-яких інгредієнтів

        П’ять режимів швидкості та турборежим для змішування будь-яких інгредієнтів

        П’ять режимів швидкості та турборежим для максимального контролю змішування.

        Аксесуари в комплекті

        Аксесуари в комплекті

        Готуйте улюблені страви за допомогою пари вінчиків із нержавіючої сталі та змішувачів тіста.

        Мінімізуйте бризки та заощаджуйте час на прибиранні

        Мінімізуйте бризки та заощаджуйте час на прибиранні

        Завдяки новій конструкції подовженої форми можна дістатися будь-якого куточка глибокої чаші, звести до мінімуму кількість бризок та заощадити час на прибиранні. Використовуйте функцію Soft-Start для плавного нарощування потужності та запобігання розбризкуванню.

        Аксесуари, які можна мити в посудомийній машині* зі зручним лаконічним дизайном

        Аксесуари, які можна мити в посудомийній машині* зі зручним лаконічним дизайном

        Високоякісні аксесуари, які можна легко мити в посудомийній машині*.

        Менше безладу завдяки подовженій формі

        Менше безладу завдяки подовженій формі

        Мінімізуйте безлад і розбризкування та скоротіть час прибирання без втрати доступу до всіх ділянок чаші для змішування завдяки подовженій формі пристрою.

        Міцна ручка для зручного використання

        Міцна ручка для зручного використання

        Легкий міксер з ергономічною міцною ручкою не вдаряється об стінки чаші та забезпечує зручне використання навіть під час замішування жорсткого тіста.

        Шнур живлення, що переміщується, для більшої зручності

        Шнур живлення, що переміщується, для більшої зручності

        Рухомий гнучкий шнур живлення, який можна переміщувати для максимальної зручності під час замішування.

        Технічні характеристики

        • Країна походження

          Виготовлено у
          Китай

        • Технічні характеристики

          Потужність
          500  Вт
          Довжина шнура
          1  м
          Напруга
          220–240  В
          Частота
          50–60  Гц

        • Конструкція

          Наявні кольори
          Чорний

        • Вага та розміри

          Розміри упаковки (Д х Ш х В)
          210 x 126 x 280  мм
          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          166 x 118 x 220  мм
          Вага з упаковкою
          1,30  кг
          Вага виробу
          1044  кг

        • Загальні технічні характеристики

          Швидкості
          5
          Функція "турбо"
          Так
          Характеристики виробу
          • Ергономічна ручка
          • Функція "турбо"
          • Легко чистити
          • Світлодіодний дисплей
          • Перемикач "увімк./вимк."

        • Завершення

          Матеріал аксесуарів
          Нержавіюча сталь
          Матеріал основного корпусу
          Пластик

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Аксесуари в комплекті

          Гаки для тіста з нержавіючої сталі
          Так
          Гнучкі вінчики з нержавіючої сталі
          Так

        • Екологічність

          Упаковка
          >90% перероблених матеріалів
          Посібник користувача
          100% перероблений папір

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            Про Philips
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            Продавець інтернет-магазину:

            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

            © Koninklijke Philips N.V., 2004–2023. Усі права захищені.

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