Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Потужний двигун 500 Вт
Насадка ручного блендера
«Розумна» чаша для зберігання
Випічка без бризок
Світлодіодний екран
П’ять режимів швидкості та турборежим для максимального контролю змішування.
Розслабтеся і насолоджуйтеся випічкою з двома режимами приготування (змішування та збивання) в одному зручному пристрої.
Завдяки новій конструкції подовженої форми можна дістатися будь-якого куточка глибокої чаші, звести до мінімуму кількість бризок та заощадити час на прибиранні. Використовуйте функцію Soft-Start для плавного нарощування потужності та запобігання розбризкуванню.
5.0
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Lutik22
20/10/2023
Україна
Міксер про який я мріяв
Потужний міксер з класною комплектацією та функцією блендера. Дуже плавний старт. Насадки гаки дуже класно підходять для тіста. Тихо працює, має велику чашу для зберігання насадок, що суттєво економить місце на кухні. Всім рекомендую.
Плюси
Надійність
Мінуси
Жодного
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт
18/10/2023
Україна
Потужний
Купувала на подарунок, всі були у приємному шоці, що міксер може бути таким сучасним та стильним. У комплекції є все, що потрібно на кухні. Вінчик для тіста економить час та нерви.
Плюси
Хороша комплектація
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт
Dorki113
20/12/2023
Hrvatska
Lagan i učinkovit ručni mikser
Vrlo lagan u ruci a ipak vrlo snažan mikser bez zagrijavanja 👌
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Serija Philips 5000 HR3781/10 Snažan ručni mikser od 500 W
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Serija Philips 5000 HR3781/10 Snažan ručni mikser od 500 W
Докладнішу інформацію про аксесуари, які можна мити в посудомийній машині, див. у посібнику з використання.