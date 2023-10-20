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  • Потужний і універсальний кухонний ручний міксер «2-в-1»
  • Потужний і універсальний кухонний ручний міксер «2-в-1»
  • Потужний і універсальний кухонний ручний міксер «2-в-1»
  • Потужний і універсальний кухонний ручний міксер «2-в-1»
  • Потужний і універсальний кухонний ручний міксер «2-в-1»
  • Потужний і універсальний кухонний ручний міксер «2-в-1»
  • Потужний і універсальний кухонний ручний міксер «2-в-1»
  • Потужний і універсальний кухонний ручний міксер «2-в-1»
  • Потужний і універсальний кухонний ручний міксер «2-в-1»
  • Потужний і універсальний кухонний ручний міксер «2-в-1»
  • Потужний і універсальний кухонний ручний міксер «2-в-1»
  • Потужний і універсальний кухонний ручний міксер «2-в-1»
  • Потужний і універсальний кухонний ручний міксер «2-в-1»
  • Потужний і універсальний кухонний ручний міксер «2-в-1»

Philips серії 5000Потужний ручний міксер 500 Вт

HR3781/10

5
| (3) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Потужний і універсальний кухонний ручний міксер «2-в-1»
Цей ручний міксер «2-в-1» змішує або замішує навіть жорстке тісто за лічені хвилини. З ним ви зможете досягати кожного куточка глибоких чаш, мінімізувати бризки й зменшити час очищення завдяки конструкції подовженої форми та функції плавного запуску Soft Start. З насадкою для блендера та чашею для зберігання.
Переглянути всі переваги

Конструкція подовженої форми із захистом від бризок

Потужний і універсальний кухонний ручний міксер «2-в-1»

  • Потужний двигун 500 Вт

  • Насадка ручного блендера

  • «Розумна» чаша для зберігання

  • Випічка без бризок

  • Світлодіодний екран

П’ять режимів швидкості та турборежим для змішування будь-яких інгредієнтів

П’ять режимів швидкості та турборежим для змішування будь-яких інгредієнтів

П’ять режимів швидкості та турборежим для максимального контролю змішування.

Насадка ручного блендера постачається в комплекті

Насадка ручного блендера постачається в комплекті

Розслабтеся і насолоджуйтеся випічкою з двома режимами приготування (змішування та збивання) в одному зручному пристрої.

Мінімізуйте бризки та заощаджуйте час на прибиранні

Мінімізуйте бризки та заощаджуйте час на прибиранні

Завдяки новій конструкції подовженої форми можна дістатися будь-якого куточка глибокої чаші, звести до мінімуму кількість бризок та заощадити час на прибиранні. Використовуйте функцію Soft-Start для плавного нарощування потужності та запобігання розбризкуванню.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

3

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

20/10/2023

Україна

Україна

Міксер про який я мріяв

Потужний міксер з класною комплектацією та функцією блендера. Дуже плавний старт. Насадки гаки дуже класно підходять для тіста. Тихо працює, має велику чашу для зберігання насадок, що суттєво економить місце на кухні. Всім рекомендую.

Плюси

Надійність

Мінуси

Жодного

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт

18/10/2023

Україна

Україна

Потужний

Купувала на подарунок, всі були у приємному шоці, що міксер може бути таким сучасним та стильним. У комплекції є все, що потрібно на кухні. Вінчик для тіста економить час та нерви.

Плюси

Хороша комплектація

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт

20/12/2023

Hrvatska

Hrvatska

Lagan i učinkovit ručni mikser

Vrlo lagan u ruci a ipak vrlo snažan mikser bez zagrijavanja 👌

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Serija Philips 5000 HR3781/10 Snažan ručni mikser od 500 W

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Serija Philips 5000 HR3781/10 Snažan ručni mikser od 500 W

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      Примітки

      1. Докладнішу інформацію про аксесуари, які можна мити в посудомийній машині, див. у посібнику з використання.