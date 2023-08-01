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Потужний і універсальний кухонний ручний міксер «3-в-1»
Цей ручний міксер «3-в-1» змішує або замішує навіть жорстке тісто за лічені хвилини. З ним ви зможете мінімізувати бризки й зменшити час очищення завдяки конструкції подовженої форми та функції плавного запуску Soft Start. З насадками для блендера й подрібнювача та «розумною» чашею для зберігання. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужний і універсальний кухонний ручний міксер «3-в-1»
Цей ручний міксер «3-в-1» змішує або замішує навіть жорстке тісто за лічені хвилини. З ним ви зможете мінімізувати бризки й зменшити час очищення завдяки конструкції подовженої форми та функції плавного запуску Soft Start. З насадками для блендера й подрібнювача та «розумною» чашею для зберігання. Переглянути усі переваги
Потужний і універсальний кухонний ручний міксер «3-в-1»
Цей ручний міксер «3-в-1» змішує або замішує навіть жорстке тісто за лічені хвилини. З ним ви зможете мінімізувати бризки й зменшити час очищення завдяки конструкції подовженої форми та функції плавного запуску Soft Start. З насадками для блендера й подрібнювача та «розумною» чашею для зберігання. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужний і універсальний кухонний ручний міксер «3-в-1»
Цей ручний міксер «3-в-1» змішує або замішує навіть жорстке тісто за лічені хвилини. З ним ви зможете мінімізувати бризки й зменшити час очищення завдяки конструкції подовженої форми та функції плавного запуску Soft Start. З насадками для блендера й подрібнювача та «розумною» чашею для зберігання. Переглянути усі переваги
Потужний ручний міксер 500 Вт
Усього:
П’ять режимів швидкості та турборежим для максимального контролю змішування.
Розслабтеся та насолоджуйтеся випічкою за допомогою трьох режимів приготування — змішування, збивання, подрібнення — в одному зручному пристрої.
Завдяки новій конструкції подовженої форми можна дістатися будь-якого куточка глибокої чаші, звести до мінімуму кількість бризок та заощадити час на прибиранні. Використовуйте функцію Soft-Start для плавного нарощування потужності та запобігання розбризкуванню.
Високоякісні аксесуари, які можна легко мити в посудомийній машині*.
Заощаджуйте місце та підтримуйте порядок на кухні, зберігаючи аксесуари в розумному універсальній чаші для приготування і зберігання об’ємом 1 л.
Мінімізуйте безлад і розбризкування та скоротіть час прибирання без втрати доступу до всіх ділянок чаші для змішування завдяки подовженій формі пристрою.
Легкий міксер з ергономічною міцною ручкою не вдаряється об стінки чаші та забезпечує зручне використання навіть під час замішування жорсткого тіста.
Рухомий гнучкий шнур живлення, який можна переміщувати для максимальної зручності під час замішування.
Країна походження
Технічні характеристики
Конструкція
Вага та розміри
Загальні технічні характеристики
Завершення
Обслуговування
Аксесуари в комплекті
Екологічність
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