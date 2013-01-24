Насолоджуйтеся домашніми стравами без зусиль щодня

Якщо Ви любите споживати корисні домашні страви, але завжди бракує часу, Вам сподобається наш кухонний комбайн Philips Daily Compact. Ми створили цю компактну колекцію спеціально для тих, хто веде активний спосіб життя. Ви можете швидко та без зусиль готувати чудові страви. Переглянути усі переваги