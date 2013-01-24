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Daily Collection

Компактний кухонний комбайн

HR7310/00
Загальна оцінка / 5
  • Насолоджуйтеся домашніми стравами без зусиль щодня Насолоджуйтеся домашніми стравами без зусиль щодня Насолоджуйтеся домашніми стравами без зусиль щодня
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    Daily Collection Компактний кухонний комбайн

    HR7310/00
    Загальна оцінка / 5

    Насолоджуйтеся домашніми стравами без зусиль щодня

    Якщо Ви любите споживати корисні домашні страви, але завжди бракує часу, Вам сподобається наш кухонний комбайн Philips Daily Compact. Ми створили цю компактну колекцію спеціально для тих, хто веде активний спосіб життя. Ви можете швидко та без зусиль готувати чудові страви. Переглянути усі переваги

    Daily Collection Компактний кухонний комбайн

    Насолоджуйтеся домашніми стравами без зусиль щодня

    Якщо Ви любите споживати корисні домашні страви, але завжди бракує часу, Вам сподобається наш кухонний комбайн Philips Daily Compact. Ми створили цю компактну колекцію спеціально для тих, хто веде активний спосіб життя. Ви можете швидко та без зусиль готувати чудові страви. Переглянути усі переваги

    Насолоджуйтеся домашніми стравами без зусиль щодня

    Якщо Ви любите споживати корисні домашні страви, але завжди бракує часу, Вам сподобається наш кухонний комбайн Philips Daily Compact. Ми створили цю компактну колекцію спеціально для тих, хто веде активний спосіб життя. Ви можете швидко та без зусиль готувати чудові страви. Переглянути усі переваги

    Daily Collection Компактний кухонний комбайн

    Насолоджуйтеся домашніми стравами без зусиль щодня

    Якщо Ви любите споживати корисні домашні страви, але завжди бракує часу, Вам сподобається наш кухонний комбайн Philips Daily Compact. Ми створили цю компактну колекцію спеціально для тих, хто веде активний спосіб життя. Ви можете швидко та без зусиль готувати чудові страви. Переглянути усі переваги

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      Насолоджуйтеся домашніми стравами без зусиль щодня

      із необхідними аксесуарами та малогабаритною конструкцією

      • 700 Вт
      • 16 функцій
      • Диск 2-в-1
      • Можна зберігати у чаші
      Потужний двигун 700 Вт для легкої обробки

      Потужний двигун 700 Вт для легкої обробки

      Наш потужний двигун може легко обробляти різноманітні продукти від тіста на хліб до твердих овочів, сиру та шоколаду. Він також може легко нарізати на скибки і натирати.

      Швидке приготування з великим отвором для подачі для мінімального попереднього нарізання

      Швидке приготування з великим отвором для подачі для мінімального попереднього нарізання

      Швидке приготування з великим отвором для подачі для мінімального попереднього нарізання.

      Швидке та просте збирання усіх частин

      Швидке та просте збирання усіх частин

      Швидке та просте збирання усіх частин.

      Усі аксесуари можна мити в посудомийній машині

      Усі аксесуари можна мити в посудомийній машині

      Усі частини аксесуарів можна покласти на верхню полицю посудомийної машини для легкого миття.

      Зручний пристрій "все в одному": замішування тіста, збивання, натирання, нарізання

      Маючи під рукою понад 16 функцій, Ви можете приготувати будь-що без обмежень: страви, хліб, соуси тощо. Використовуйте високоякісні та багатофункціональні аксесуари для подрібнення, приготування пюре та перемелювання продуктів за допомогою S-подібного леза, або для нарізання і натирання за допомогою диска 2-в-1. Ви можете робити усе, що бажаєте, – збивати, замішувати тісто та інше.

      Кольорові вказівки щодо швидкості та аксесуарів для легкого поєднання деталей

      Для щоразу ідеальних результатів просто поєднуйте кольори аксесуарів і швидкості. Використовуйте швидкість 1 для збивання вершків, яєць, приготування тіста для кондитерських виробів та хліба. Швидкість 2 ідеально підходить для нарізання цибулі, перемелювання м’яса, приготування смузі тощо.

      Менша підошва та можливість зберігання усіх аксесуарів у чаші

      Компактний кухонний комбайн Daily займає менше місця на стільниці та повністю обладнаний усім необхідним кухонним приладдям, яке можна легко зберігати у чаші.

      Двосторонній диск 2-в-1 із нержавіючої сталі: для натирання і нарізання

      Ергономічний двосторонній диск дозволяє легко нарізати однією стороною і натирати іншою!

      Готуйте до 5 порцій за один раз завдяки чаші ємністю 1,5 л

      Чаша ємністю 2,1 л (робоча ємність 1,5 л) дозволяє приготувати до 5 порцій супу за раз.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        У комплекті
        • Ріжучий блок з S-подібним лезом
        • Насадка для приготування емульсій
        • Насадка для замішування
        • Двосторонній диск

      • Загальні специфікації

        Кількість дисків для нарізання скибками
        1 (двосторонній)
        Кількість режимів швидкості
        2 + імпульсний режим
        Характеристики виробу
        • Пристосування для шнура
        • Можна мити в посудомийній машині
        • Вбудований блок для зберігання шнура
        • Неслизька основа
        • Імпульсний режим
        Тримач кабелю
        Так

      • Конструкція

        Колір
        Білий

      • Покриття корпусу

        Матеріал основного корпусу
        ABS
        Матеріал збирача м’якоті/штовхача
        SAN
        Матеріал ножа
        Нержавіюча сталь
        Матеріал аксесуарів
        Метал (диск 2-в-1) і пластик (насадка для замішування тіста і диск для приготування емульсій)

      • Технічні характеристики

        Ємність чаші
        2.1  л
        Робоча ємність чаші
        1,5 (або 500 г для борошна)  л
        Частота
        50–60  Гц
        Потужність
        700  Вт
        Напруга
        220–240  В

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        244 x 244 x 377  мм

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у
        Китаї

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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