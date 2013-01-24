Насолоджуйтеся домашніми стравами без зусиль щодня
Якщо Ви любите споживати корисні домашні страви, але завжди бракує часу, Вам сподобається наш кухонний комбайн Philips Daily Compact. Ми створили цю компактну колекцію спеціально для тих, хто веде активний спосіб життя. Ви можете швидко та без зусиль готувати чудові страви. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся домашніми стравами без зусиль щодня
Якщо Ви любите споживати корисні домашні страви, але завжди бракує часу, Вам сподобається наш кухонний комбайн Philips Daily Compact. Ми створили цю компактну колекцію спеціально для тих, хто веде активний спосіб життя. Ви можете швидко та без зусиль готувати чудові страви. Переглянути усі переваги
Насолоджуйтеся домашніми стравами без зусиль щодня
Якщо Ви любите споживати корисні домашні страви, але завжди бракує часу, Вам сподобається наш кухонний комбайн Philips Daily Compact. Ми створили цю компактну колекцію спеціально для тих, хто веде активний спосіб життя. Ви можете швидко та без зусиль готувати чудові страви. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся домашніми стравами без зусиль щодня
Якщо Ви любите споживати корисні домашні страви, але завжди бракує часу, Вам сподобається наш кухонний комбайн Philips Daily Compact. Ми створили цю компактну колекцію спеціально для тих, хто веде активний спосіб життя. Ви можете швидко та без зусиль готувати чудові страви. Переглянути усі переваги
Наш потужний двигун може легко обробляти різноманітні продукти від тіста на хліб до твердих овочів, сиру та шоколаду. Він також може легко нарізати на скибки і натирати.
Швидке приготування з великим отвором для подачі для мінімального попереднього нарізання.
Швидке та просте збирання усіх частин.
Усі частини аксесуарів можна покласти на верхню полицю посудомийної машини для легкого миття.
Маючи під рукою понад 16 функцій, Ви можете приготувати будь-що без обмежень: страви, хліб, соуси тощо. Використовуйте високоякісні та багатофункціональні аксесуари для подрібнення, приготування пюре та перемелювання продуктів за допомогою S-подібного леза, або для нарізання і натирання за допомогою диска 2-в-1. Ви можете робити усе, що бажаєте, – збивати, замішувати тісто та інше.
Для щоразу ідеальних результатів просто поєднуйте кольори аксесуарів і швидкості. Використовуйте швидкість 1 для збивання вершків, яєць, приготування тіста для кондитерських виробів та хліба. Швидкість 2 ідеально підходить для нарізання цибулі, перемелювання м’яса, приготування смузі тощо.
Компактний кухонний комбайн Daily займає менше місця на стільниці та повністю обладнаний усім необхідним кухонним приладдям, яке можна легко зберігати у чаші.
Ергономічний двосторонній диск дозволяє легко нарізати однією стороною і натирати іншою!
Чаша ємністю 2,1 л (робоча ємність 1,5 л) дозволяє приготувати до 5 порцій супу за раз.
Аксесуари
Загальні специфікації
Конструкція
Покриття корпусу
Технічні характеристики
Вага та розміри
Країна виготовлення
Обслуговування