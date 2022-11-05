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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
700 Вт
19 функцій
Диск «2-в-1»
Можна зберігати у чаші
Наш потужний двигун може легко обробляти різноманітні продукти від тіста на хліб до твердих овочів, сиру та шоколаду. Він також може легко нарізати на скибки і натирати.
Маючи під рукою понад 19 функцій, ви можете приготувати будь-що без обмежень: страви, хліб, соуси тощо. Використовуйте високоякісні та багатофункціональні аксесуари для подрібнення, приготування пюре та перемелювання продуктів за допомогою S-подібного леза або для нарізання і натирання за допомогою диска «2-в-1». Ви можете робити усе, що бажаєте, – збивати, замішувати тісто та інше.
Швидке приготування з великим отвором для подачі для мінімального попереднього нарізання.
4.9
з 5
17
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Еsma
05/11/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Daily Collection HR7310/00 Кухонний комбайн
Зручний у використанні, лаконічний та зрозумілий з першого разу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
Kot78
22/12/2021
Україна
За свою цену отличный вариант
Простой,мощный,свои функции выполняет,за такую цену отличный вариант
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
SvitlSydor
09/11/2021
Україна
Надійний і компактний
В мене такий комбайн в попередньому дизайні служить вже декілька років, натирає картоплю на деруни, меле м‘ясо, збиває білки, тре цукор на цукрову пудру, шинкує овочі. Займає мало місця на робочому столі, мию деталі в посудомийці, продуманий дизайн і безпека, якщо щось неправильно з‘єднали чи відкрили кришку моментально зупиняється
Плюси
Компактний і надійний
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн