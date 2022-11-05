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  • Насолоджуйтеся домашніми стравами без зусиль щодня
  • Насолоджуйтеся домашніми стравами без зусиль щодня
  • Насолоджуйтеся домашніми стравами без зусиль щодня
  • Насолоджуйтеся домашніми стравами без зусиль щодня
  • Насолоджуйтеся домашніми стравами без зусиль щодня
  • Насолоджуйтеся домашніми стравами без зусиль щодня
  • Насолоджуйтеся домашніми стравами без зусиль щодня
  • Насолоджуйтеся домашніми стравами без зусиль щодня
  • Насолоджуйтеся домашніми стравами без зусиль щодня
  • Насолоджуйтеся домашніми стравами без зусиль щодня
  • Насолоджуйтеся домашніми стравами без зусиль щодня
  • Насолоджуйтеся домашніми стравами без зусиль щодня
  • Насолоджуйтеся домашніми стравами без зусиль щодня
  • Насолоджуйтеся домашніми стравами без зусиль щодня
  • Насолоджуйтеся домашніми стравами без зусиль щодня
  • Насолоджуйтеся домашніми стравами без зусиль щодня
  • Насолоджуйтеся домашніми стравами без зусиль щодня
  • Насолоджуйтеся домашніми стравами без зусиль щодня
  • Насолоджуйтеся домашніми стравами без зусиль щодня
  • Насолоджуйтеся домашніми стравами без зусиль щодня
  • Насолоджуйтеся домашніми стравами без зусиль щодня
  • Насолоджуйтеся домашніми стравами без зусиль щодня

Більше не доступний

Daily CollectionКомпактний кухонний комбайн

HR7320/00

4.9
| (17) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Насолоджуйтеся домашніми стравами без зусиль щодня
Якщо ви любите споживати корисні домашні страви, але завжди бракує часу, вам сподобається наш кухонний комбайн Philips Daily Compact. Ми створили цю компактну колекцію спеціально для тих, хто веде активний спосіб життя. Ви можете швидко та без зусиль готувати чудові страви.
Переглянути всі переваги

із необхідними аксесуарами та малогабаритною конструкцією

Насолоджуйтеся домашніми стравами без зусиль щодня

  • 700 Вт

  • 19 функцій

  • Диск «2-в-1»

  • Можна зберігати у чаші

Потужний двигун 700 Вт для легкої обробки

Потужний двигун 700 Вт для легкої обробки

Наш потужний двигун може легко обробляти різноманітні продукти від тіста на хліб до твердих овочів, сиру та шоколаду. Він також може легко нарізати на скибки і натирати.

Зручний пристрій «усе-в-одному»: замішування, збивання, натирання, нарізання

Маючи під рукою понад 19 функцій, ви можете приготувати будь-що без обмежень: страви, хліб, соуси тощо. Використовуйте високоякісні та багатофункціональні аксесуари для подрібнення, приготування пюре та перемелювання продуктів за допомогою S-подібного леза або для нарізання і натирання за допомогою диска «2-в-1». Ви можете робити усе, що бажаєте, – збивати, замішувати тісто та інше.

Швидке приготування з великим отвором для подачі для мінімального попереднього нарізання

Швидке приготування з великим отвором для подачі для мінімального попереднього нарізання

Швидке приготування з великим отвором для подачі для мінімального попереднього нарізання.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

17

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
2
1

05/11/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

Daily Collection HR7310/00 Кухонний комбайн

Зручний у використанні, лаконічний та зрозумілий з першого разу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

22/12/2021

Україна

Україна

За свою цену отличный вариант

Простой,мощный,свои функции выполняет,за такую цену отличный вариант

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

09/11/2021

Україна

Україна

Надійний і компактний

В мене такий комбайн в попередньому дизайні служить вже декілька років, натирає картоплю на деруни, меле м‘ясо, збиває білки, тре цукор на цукрову пудру, шинкує овочі. Займає мало місця на робочому столі, мию деталі в посудомийці, продуманий дизайн і безпека, якщо щось неправильно з‘єднали чи відкрили кришку моментально зупиняється

Плюси

Компактний і надійний

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

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