Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Корисні домашні страви, безмежні можливості
Якщо любите корисні домашні страви, Вам сподобається наш кухонний комбайн Philips Viva Compact. Ми розробили цю колекцію спеціально для тих, хто веде активний спосіб життя. Ви можете швидко готувати чудові страви, навіть якщо вони містять надзвичайно тверді продукти. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Корисні домашні страви, безмежні можливості
Якщо любите корисні домашні страви, Вам сподобається наш кухонний комбайн Philips Viva Compact. Ми розробили цю колекцію спеціально для тих, хто веде активний спосіб життя. Ви можете швидко готувати чудові страви, навіть якщо вони містять надзвичайно тверді продукти. Переглянути усі переваги
Корисні домашні страви, безмежні можливості
Якщо любите корисні домашні страви, Вам сподобається наш кухонний комбайн Philips Viva Compact. Ми розробили цю колекцію спеціально для тих, хто веде активний спосіб життя. Ви можете швидко готувати чудові страви, навіть якщо вони містять надзвичайно тверді продукти. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Корисні домашні страви, безмежні можливості
Якщо любите корисні домашні страви, Вам сподобається наш кухонний комбайн Philips Viva Compact. Ми розробили цю колекцію спеціально для тих, хто веде активний спосіб життя. Ви можете швидко готувати чудові страви, навіть якщо вони містять надзвичайно тверді продукти. Переглянути усі переваги
Компактний кухонний комбайн
Ціна магазину Philips
Усього:
Технологія PowerChop – це поєднання форми леза, кута нарізання та внутрішньої чаші, що забезпечує чудові результати нарізання як м’яких, так і твердих продуктів. Також чудово підходить для приготування пюре та замішування рідкого тіста на торт!
Швидке приготування з великим отвором для подачі для мінімального попереднього нарізання.
Швидке та просте збирання усіх частин.
Усі частини аксесуарів можна покласти на верхню полицю посудомийної машини для легкого миття.
Стійка чаша на 1,5 л має робочу ємність 1 л для приготування 5 порцій смузі за раз.
Наш потужний двигун може легко обробляти різноманітні продукти, такі як тісто на хліб, тверді овочі, сир та шоколад. Він також може легко нарізати на скибки і натирати.
Маючи більше 29 функцій, немає жодних обмежень щодо того, що можна робити: страви, хліб, соуси, соки тощо. Використовуйте високоякісні та багатофункціональні аксесуари для подрібнення, приготування пюре та перемелювання продуктів (S-подібне лезо) чи просто подрібнення та натирання (диск 2-в-1) залежно від настрою!
Для щоразу ідеальних результатів просто поєднуйте кольори аксесуарів і швидкості. Використовуйте швидкість 1 для збивання вершків, яєць, приготування тіста для кондитерських виробів та хліба. Швидкість 2 ідеально підходить для нарізання цибулі, перемелювання м’яса, приготування смузі тощо.
Компактний кухонний комбайн Viva займає менше місця на стільниці та повністю обладнаний усім необхідним кухонним приладдям, яке можна легко зберігати у чаші.
Ергономічний двосторонній диск дозволяє легко нарізати однією стороною і натирати іншою!
Чаша ємністю 2,1 л (робоча ємність 1,5 л) дозволяє приготувати до 5 порцій холодного супу за раз.
Аксесуари
Загальні специфікації
Конструкція
Покриття корпусу
Технічні характеристики
Вага та розміри
Країна виготовлення
Обслуговування