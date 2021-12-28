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Більше не доступний
2 швидкості та імпульсний режим
Ємність чаші: 1,5 л
Ємність блендера: 1 л
6 аксесуарів: двосторонній диск, диск для збивання, насадка для замішування тіста, ніж для подрібнення, блендер, цитрус-прес
Наш потужний двигун може легко обробляти різноманітні продукти, такі як тісто на хліб, тверді овочі, сир та шоколад. Він також може легко нарізати на скибки і натирати.
Технологія PowerChop – це поєднання форми леза, кута нарізання та внутрішньої чаші, що забезпечує чудові результати нарізання як м’яких, так і твердих продуктів. Також чудово підходить для приготування пюре та замішування рідкого тіста на торт!
Маючи більше 29 функцій, немає жодних обмежень щодо того, що можна робити: страви, хліб, соуси, соки тощо. Використовуйте високоякісні та багатофункціональні аксесуари для подрібнення, приготування пюре та перемелювання продуктів (S-подібне лезо) чи просто подрібнення та натирання (диск 2-в-1) залежно від настрою!
Нагороди
4.4
з 5
22
Відгуки
90%
рекомендують цей виріб
Spider777
28/12/2021
Україна
Компактний та функціональний
Задоволені даним виробом. Приємно здивував відносно низький рівень робочого шуму. Компактний корпус не займає багато місця у робочій зоні. Присоски замість стандартних ніжок - дуже корисна опція.
Плюси
компактний, тихий, функціональний
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн
Simuran
30/10/2021
Україна
Виріб відмінний по функціях
По-перше: комбайн дуже компактний (що дуже важливо коли кухня не велика). По-друге: бездоганно виконує функції, блендера, м'ясорубки, подрібнювача и т.д. Дуже зручний, щвидкий та тихий в користуванні. Швидко та тоненько подрібнює капсуту, робить тісто (наприклад для пельменів) та взбиває паштет. Подрібнює ягоди до стану, такого собі, мусу чи желе - наприклад в малині подрібнюються всі кісточки і це стає справжньою повітряною смакотою. Також дуже зручно та швитко подрібнювати томати та горіхі, терти овочі та сир, робити смачні коктейлі. Що ще подобається це, гарна фіксація на поверхні столешниці та тиха робота комбайну. Для щвидкого та якісного приготування йжи - незамінні річ. Відчула справжню заботу про себе з появою на кухні цього гаджету! А ще, час який я витрачаю на кухонні справи відчутно скоротився. Всім раджу мати такого помічника!
Плюси
Компактний, зручний, багатофункціональний
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн
Muchko.1984
26/10/2021
Україна
Хороший помічник для господині на кухні.
Доброго дня. Ми придбали з дружиною цей кухоний комбайн і він виправдав наші мрії та сподівання. Компактний, ефективний та багатофункціональний помічник на кухні. Все продумано до самих дрібниць. Якісна річ . Хороше поєднання ціни та якості товару.
Плюси
Всім рекомендую)))
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн