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  • Корисні домашні страви, безмежні можливості
  • Корисні домашні страви, безмежні можливості
  • Корисні домашні страви, безмежні можливості
  • Корисні домашні страви, безмежні можливості
  • Корисні домашні страви, безмежні можливості
  • Корисні домашні страви, безмежні можливості
  • Корисні домашні страви, безмежні можливості
  • Корисні домашні страви, безмежні можливості
  • Корисні домашні страви, безмежні можливості
  • Корисні домашні страви, безмежні можливості
  • Корисні домашні страви, безмежні можливості
  • Корисні домашні страви, безмежні можливості
  • Корисні домашні страви, безмежні можливості
  • Корисні домашні страви, безмежні можливості
  • Корисні домашні страви, безмежні можливості
  • Корисні домашні страви, безмежні можливості
  • Корисні домашні страви, безмежні можливості
  • Корисні домашні страви, безмежні можливості
  • Корисні домашні страви, безмежні можливості
  • Корисні домашні страви, безмежні можливості

Більше не доступний

Viva CollectionКомпактний кухонний комбайн

HR7510/00

4.4
| (22) Відгуки | 90% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Корисні домашні страви, безмежні можливості
Якщо любите корисні домашні страви, Вам сподобається наш кухонний комбайн Philips Viva Compact. Ми розробили цю колекцію спеціально для тих, хто веде активний спосіб життя. Ви можете швидко готувати чудові страви, навіть якщо вони містять надзвичайно тверді продукти.
Переглянути всі переваги

Чудові результати навіть із надзвичайно твердими продуктами

Корисні домашні страви, безмежні можливості

  • 2 швидкості та імпульсний режим

  • Ємність чаші: 1,5 л

  • Ємність блендера: 1 л

  • 6 аксесуарів: двосторонній диск, диск для збивання, насадка для замішування тіста, ніж для подрібнення, блендер, цитрус-прес

Потужний двигун 800 Вт для легкої обробки

Наш потужний двигун може легко обробляти різноманітні продукти, такі як тісто на хліб, тверді овочі, сир та шоколад. Він також може легко нарізати на скибки і натирати.

Технологія PowerChop для неймовірно ефективного подрібнення

Технологія PowerChop для неймовірно ефективного подрібнення

Технологія PowerChop – це поєднання форми леза, кута нарізання та внутрішньої чаші, що забезпечує чудові результати нарізання як м’яких, так і твердих продуктів. Також чудово підходить для приготування пюре та замішування рідкого тіста на торт!

Пристрій "все в одному": замішування тіста, збивання, натирання, нарізання на скибки та вичавлення соку

Маючи більше 29 функцій, немає жодних обмежень щодо того, що можна робити: страви, хліб, соуси, соки тощо. Використовуйте високоякісні та багатофункціональні аксесуари для подрібнення, приготування пюре та перемелювання продуктів (S-подібне лезо) чи просто подрібнення та натирання (диск 2-в-1) залежно від настрою!

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_AWARD-1679621

Відгуки

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4.4

з 5

22

Відгуки

90%

рекомендують цей виріб

3
2

28/12/2021

Україна

Україна

Компактний та функціональний

Задоволені даним виробом. Приємно здивував відносно низький рівень робочого шуму. Компактний корпус не займає багато місця у робочій зоні. Присоски замість стандартних ніжок - дуже корисна опція.

Плюси

компактний, тихий, функціональний

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн

30/10/2021

Україна

Україна

Виріб відмінний по функціях

По-перше: комбайн дуже компактний (що дуже важливо коли кухня не велика). По-друге: бездоганно виконує функції, блендера, м'ясорубки, подрібнювача и т.д. Дуже зручний, щвидкий та тихий в користуванні. Швидко та тоненько подрібнює капсуту, робить тісто (наприклад для пельменів) та взбиває паштет. Подрібнює ягоди до стану, такого собі, мусу чи желе - наприклад в малині подрібнюються всі кісточки і це стає справжньою повітряною смакотою. Також дуже зручно та швитко подрібнювати томати та горіхі, терти овочі та сир, робити смачні коктейлі. Що ще подобається це, гарна фіксація на поверхні столешниці та тиха робота комбайну. Для щвидкого та якісного приготування йжи - незамінні річ. Відчула справжню заботу про себе з появою на кухні цього гаджету! А ще, час який я витрачаю на кухонні справи відчутно скоротився. Всім раджу мати такого помічника!

Плюси

Компактний, зручний, багатофункціональний

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн

26/10/2021

Україна

Україна

Хороший помічник для господині на кухні.

Доброго дня. Ми придбали з дружиною цей кухоний комбайн і він виправдав наші мрії та сподівання. Компактний, ефективний та багатофункціональний помічник на кухні. Все продумано до самих дрібниць. Якісна річ . Хороше поєднання ціни та якості товару.

Плюси

Всім рекомендую)))

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн

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