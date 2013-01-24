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    Viva Collection

    Компактний кухонний комбайн

    HR7510/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Корисні домашні страви, безмежні можливості Корисні домашні страви, безмежні можливості Корисні домашні страви, безмежні можливості
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      Viva Collection Компактний кухонний комбайн

      HR7510/00
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Корисні домашні страви, безмежні можливості

      Якщо любите корисні домашні страви, Вам сподобається наш кухонний комбайн Philips Viva Compact. Ми розробили цю колекцію спеціально для тих, хто веде активний спосіб життя. Ви можете швидко готувати чудові страви, навіть якщо вони містять надзвичайно тверді продукти. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Viva Collection Компактний кухонний комбайн

      Корисні домашні страви, безмежні можливості

      Якщо любите корисні домашні страви, Вам сподобається наш кухонний комбайн Philips Viva Compact. Ми розробили цю колекцію спеціально для тих, хто веде активний спосіб життя. Ви можете швидко готувати чудові страви, навіть якщо вони містять надзвичайно тверді продукти. Переглянути усі переваги

      Корисні домашні страви, безмежні можливості

      Якщо любите корисні домашні страви, Вам сподобається наш кухонний комбайн Philips Viva Compact. Ми розробили цю колекцію спеціально для тих, хто веде активний спосіб життя. Ви можете швидко готувати чудові страви, навіть якщо вони містять надзвичайно тверді продукти. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Viva Collection Компактний кухонний комбайн

      Корисні домашні страви, безмежні можливості

      Якщо любите корисні домашні страви, Вам сподобається наш кухонний комбайн Philips Viva Compact. Ми розробили цю колекцію спеціально для тих, хто веде активний спосіб життя. Ви можете швидко готувати чудові страви, навіть якщо вони містять надзвичайно тверді продукти. Переглянути усі переваги

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        Viva Collection

        Viva Collection

        Компактний кухонний комбайн

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Корисні домашні страви, безмежні можливості

        Чудові результати навіть із надзвичайно твердими продуктами

        • 800 Вт
        • 29 функцій
        • Диск 2-в-1
        • Цитрус-прес
        Технологія PowerChop для неймовірно ефективного подрібнення

        Технологія PowerChop для неймовірно ефективного подрібнення

        Технологія PowerChop – це поєднання форми леза, кута нарізання та внутрішньої чаші, що забезпечує чудові результати нарізання як м’яких, так і твердих продуктів. Також чудово підходить для приготування пюре та замішування рідкого тіста на торт!

        Швидке приготування з великим отвором для подачі для мінімального попереднього нарізання

        Швидке приготування з великим отвором для подачі для мінімального попереднього нарізання

        Швидке приготування з великим отвором для подачі для мінімального попереднього нарізання.

        Швидке та просте збирання усіх частин

        Швидке та просте збирання усіх частин

        Швидке та просте збирання усіх частин.

        Усі аксесуари можна мити в посудомийній машині

        Усі аксесуари можна мити в посудомийній машині

        Усі частини аксесуарів можна покласти на верхню полицю посудомийної машини для легкого миття.

        Стійка та прозора чаша для виконання складних операцій

        Стійка та прозора чаша для виконання складних операцій

        Стійка чаша на 1,5 л має робочу ємність 1 л для приготування 5 порцій смузі за раз.

        Потужний двигун 800 Вт для легкої обробки

        Наш потужний двигун може легко обробляти різноманітні продукти, такі як тісто на хліб, тверді овочі, сир та шоколад. Він також може легко нарізати на скибки і натирати.

        Пристрій "все в одному": замішування тіста, збивання, натирання, нарізання на скибки та вичавлення соку

        Маючи більше 29 функцій, немає жодних обмежень щодо того, що можна робити: страви, хліб, соуси, соки тощо. Використовуйте високоякісні та багатофункціональні аксесуари для подрібнення, приготування пюре та перемелювання продуктів (S-подібне лезо) чи просто подрібнення та натирання (диск 2-в-1) залежно від настрою!

        Кольорові вказівки щодо швидкості та аксесуарів для легкого поєднання деталей

        Для щоразу ідеальних результатів просто поєднуйте кольори аксесуарів і швидкості. Використовуйте швидкість 1 для збивання вершків, яєць, приготування тіста для кондитерських виробів та хліба. Швидкість 2 ідеально підходить для нарізання цибулі, перемелювання м’яса, приготування смузі тощо.

        Менша підошва та можливість зберігання усіх аксесуарів у чаші

        Компактний кухонний комбайн Viva займає менше місця на стільниці та повністю обладнаний усім необхідним кухонним приладдям, яке можна легко зберігати у чаші.

        Двосторонній диск 2-в-1 із нержавіючої сталі: для натирання і нарізання

        Ергономічний двосторонній диск дозволяє легко нарізати однією стороною і натирати іншою!

        Готуйте до 5 порцій за один раз завдяки чаші ємністю 1,5 л

        Чаша ємністю 2,1 л (робоча ємність 1,5 л) дозволяє приготувати до 5 порцій холодного супу за раз.

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          У комплекті
          • Ріжучий блок з S-подібним лезом
          • Цитрус-прес
          • Насадка для приготування емульсій
          • Чаша
          • Насадка для замішування
          • Двосторонній диск

        • Загальні специфікації

          Кількість режимів швидкості
          2 + імпульсний режим
          Характеристики виробу
          • Пристосування для шнура
          • Можна мити в посудомийній машині
          • Вбудований блок для зберігання шнура
          • Неслизька основа
          • Імпульсний
          Кількість дисків для нарізання
          1 (двосторонній)

        • Конструкція

          Колір
          Білий

        • Покриття корпусу

          Матеріал аксесуарів
          Метал (диск 2-в-1) і пластик (насадка для замішування тіста і диск для приготування емульсій)
          Матеріал ножа
          Нержавіюча сталь
          Матеріал мірного стакана
          SAN
          Матеріал основного корпусу
          ABS
          Матеріал збирача м’якоті/штовхача
          SAN

        • Технічні характеристики

          Ємність чаші
          2.1  л
          Робоча ємність чаші
          500 г борошна або 1,5  л
          Частота
          50–60  Гц
          Потужність
          800  Вт
          Напруга
          220–240  В

        • Вага та розміри

          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          244 x 244 x 377  мм

        • Країна виготовлення

          Виготовлено у
          Китай

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

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