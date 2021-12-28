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  • Корисні домашні страви, безмежні можливості
  • Корисні домашні страви, безмежні можливості
  • Корисні домашні страви, безмежні можливості
  • Корисні домашні страви, безмежні можливості
  • Корисні домашні страви, безмежні можливості
  • Корисні домашні страви, безмежні можливості
  • Корисні домашні страви, безмежні можливості
  • Корисні домашні страви, безмежні можливості
  • Корисні домашні страви, безмежні можливості
  • Корисні домашні страви, безмежні можливості
  • Корисні домашні страви, безмежні можливості
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Корисні домашні страви, безмежні можливості
  • Корисні домашні страви, безмежні можливості
  • Корисні домашні страви, безмежні можливості
  • Корисні домашні страви, безмежні можливості
  • Корисні домашні страви, безмежні можливості
  • Корисні домашні страви, безмежні можливості
  • Корисні домашні страви, безмежні можливості
  • Корисні домашні страви, безмежні можливості
  • Корисні домашні страви, безмежні можливості
  • Корисні домашні страви, безмежні можливості

Viva CollectionКомпактний кухонний комбайн

HR7510/10

4.5
| (54) Відгуки | 90% рекомендують цей виріб
Корисні домашні страви, безмежні можливості
Якщо любите корисні домашні страви, вам сподобається наш кухонний комбайн Philips Viva Compact. Ми розробили цю колекцію спеціально для тих, хто веде активний спосіб життя. Ви можете швидко готувати чудові страви, навіть якщо вони містять надзвичайно тверді продукти.
Переглянути всі переваги

Чудові результати навіть із надзвичайно твердими продуктами

Корисні домашні страви, безмежні можливості

  • 2 швидкості та імпульсний режим

  • Ємність чаші: 1,5 л

  • Ємність блендера: 1 л

  • 6 аксесуарів: двосторонній диск, диск для збивання, насадка для замішування тіста, ніж для подрібнення, блендер, цитрус-прес

Потужний двигун 800 Вт для легкої обробки

Наш потужний двигун може легко обробляти різноманітні продукти, такі як тісто на хліб, тверді овочі, сир та шоколад. Він також може легко нарізати на скибки і натирати.

Технологія PowerChop для неймовірно ефективного подрібнення

Технологія PowerChop для неймовірно ефективного подрібнення

Технологія PowerChop – це поєднання форми леза, кута нарізання та внутрішньої чаші, що забезпечує чудові результати нарізання як м’яких, так і твердих продуктів. Також чудово підходить для приготування пюре та замішування рідкого тіста на торт!

Пристрій "все в одному": замішування тіста, збивання, натирання, нарізання на скибки та вичавлення соку

Маючи більше 29 функцій, немає жодних обмежень щодо того, що можна робити: страви, хліб, соуси, соки тощо. Використовуйте високоякісні та багатофункціональні аксесуари для подрібнення, приготування пюре та перемелювання продуктів (S-подібне лезо) чи просто подрібнення та натирання (диск 2-в-1) залежно від настрою!

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

54

Відгуки

90%

рекомендують цей виріб

2

28/12/2021

Україна

Україна

Компактний та функціональний

Задоволені даним виробом. Приємно здивував відносно низький рівень робочого шуму. Компактний корпус не займає багато місця у робочій зоні. Присоски замість стандартних ніжок - дуже корисна опція.

Плюси

компактний, тихий, функціональний

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн

Date of Use 2020-11-28

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн

Date of Use 2020-11-28

30/10/2021

Україна

Україна

Виріб відмінний по функціях

По-перше: комбайн дуже компактний (що дуже важливо коли кухня не велика). По-друге: бездоганно виконує функції, блендера, м'ясорубки, подрібнювача и т.д. Дуже зручний, щвидкий та тихий в користуванні. Швидко та тоненько подрібнює капсуту, робить тісто (наприклад для пельменів) та взбиває паштет. Подрібнює ягоди до стану, такого собі, мусу чи желе - наприклад в малині подрібнюються всі кісточки і це стає справжньою повітряною смакотою. Також дуже зручно та швитко подрібнювати томати та горіхі, терти овочі та сир, робити смачні коктейлі. Що ще подобається це, гарна фіксація на поверхні столешниці та тиха робота комбайну. Для щвидкого та якісного приготування йжи - незамінні річ. Відчула справжню заботу про себе з появою на кухні цього гаджету! А ще, час який я витрачаю на кухонні справи відчутно скоротився. Всім раджу мати такого помічника!

Плюси

Компактний, зручний, багатофункціональний

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн

Date of Use 2021-06-30

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн

Date of Use 2021-06-30

26/10/2021

Україна

Україна

Хороший помічник для господині на кухні.

Доброго дня. Ми придбали з дружиною цей кухоний комбайн і він виправдав наші мрії та сподівання. Компактний, ефективний та багатофункціональний помічник на кухні. Все продумано до самих дрібниць. Якісна річ . Хороше поєднання ціни та якості товару.

Плюси

Всім рекомендую)))

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн

Date of Use 2020-10-26

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн

Date of Use 2020-10-26

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