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Кухонний комбайн

HR7625
Загальна оцінка / 5
  • Зекономте простір та зусилля Зекономте простір та зусилля Зекономте простір та зусилля
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    Кухонний комбайн

    HR7625
    Загальна оцінка / 5

    Зекономте простір та зусилля

    Зекономте простір, зусилля та час за допомогою нового кухонного комбайна Philips із вертикальним дизайном. Це надзвичайно потужний та багатофункціональний пристрій, який дозволяє приготувати будь-яку страву за лічені секунди! Тепер постачається з блендером.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Кухонний комбайн

    Зекономте простір та зусилля

    Зекономте простір, зусилля та час за допомогою нового кухонного комбайна Philips із вертикальним дизайном. Це надзвичайно потужний та багатофункціональний пристрій, який дозволяє приготувати будь-яку страву за лічені секунди! Тепер постачається з блендером.

    Зекономте простір та зусилля

    Зекономте простір, зусилля та час за допомогою нового кухонного комбайна Philips із вертикальним дизайном. Це надзвичайно потужний та багатофункціональний пристрій, який дозволяє приготувати будь-яку страву за лічені секунди! Тепер постачається з блендером.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Кухонний комбайн

    Зекономте простір та зусилля

    Зекономте простір, зусилля та час за допомогою нового кухонного комбайна Philips із вертикальним дизайном. Це надзвичайно потужний та багатофункціональний пристрій, який дозволяє приготувати будь-яку страву за лічені секунди! Тепер постачається з блендером.

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      Надзвичайно компактний дизайн, блендер у комплекті

      2 швидкості та імпульсний режим

      2 швидкості та імпульсний режим

      Кухонний комбайн підтримує два налаштування швидкості для твердих та м'яких інгредієнтів. На додаток, імпульсний режим - для подрібнення часнику чи кришення льоду.

      Двигун потужністю 500 Вт для надзвичайно твердих інгредієнтів

      Двигун 500 Вт надзвичайно потужний. Він здатен подрібнити навіть дуже тверді інгредієнти, як наприклад горіхи, шоколад чи навіть лід.

      У комплекті блендер

      Кухонний комбайн обладнано 7 пристосуваннями, які виконують 28 функцій. Це: лезо із нержавіючої сталі для подрібнення, збивання, приготування однорідної маси, кришення, нарізання, додавання інгредієнтів, розминання, приготування фаршу, перемішування; насадка для замішування (густого) тіста; насадка для середнього нарізання овочів та фруктів; насадка для середнього перетирання овочів, фруктів та сиру; диск для приготування емульсій та збивання кремів; насадка для подрібнення картоплі; а також блендер для змішування, кришіння, збивання піни, подрібнення, приготування (густого) пюре, розмішування, вичавлення соку, мелення, перемішування, збовтування

      Усі приладдя вміщуються у чашу для компактного зберігання

      Система Microstore дозволяє легко та зручно зберігати усі приладдя всередині чаші

      Вертикальний дизайн займає на 35% менше місця*

      *Кухонний комбайн зі спеціальним вертикальним дизайном має на 35% меншу підошву, ніж кухонні комбайни з горизонтальним дизайном. Це дозволяє зекономити цінний робочий простір і означає, що кухонний комбайн можна поставити навіть у дуже маленькій кухні.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Потужність
        • 500  Вт
        • Китай: 460  Вт
        Частота
        • 50 - 60  Гц
        • Китай: 50  Гц
        Напруга
        • 220 - 240  В
        • Китай: 220  В
        Довжина шнура
        1,2  хв.
        Двигун
        Універсальний двигун з приглушенням перешкод для роботи радіо/ТБ
        Колір
        Яскраво-білий та небесно-блакитний
        Ємність чаші для борошна
        500  г
        Ємність чаші для тіста
        830  г
        Ємність блендера для змішування рідин
        1  л
        Ємність чаші для сухих продуктів
        2  л
        Ємність чаші для рідин
        1,2  л
        Безпека
        • Система запобіжного блокування для кришки та чаші
        • Механічна система зупинки тримача аксесуарів зупиняється через 1,5 с
        Швидкості
        2 + імпульсний режим

      • Технічні вимоги

        Корпус
        ABS
        Перемикач і тримач аксесуарів
        ABS та POM
        Чаша, кришка, штовхач
        SAN та ABS
        Диск для приготування емульсій
        ABS
        Металевий ніж та інші насадки
        нержавіюча сталь
        Тримач для ножа
        PP і PET
        Чаша блендера, кришка і чашка
        SAN, PP
        Тримач для ножа чаші блендера
        нейлон 60
        Ніж блендера
        нержавіюча сталь

      • Аксесуари

        Насадка для замішування
        Для замішування рідкого та густого тіста
        Ніж для подрібнення із нержавіючої сталі
        • Подрібнення, приготування однорідної маси, кришення, нарізання
        • Додавання інгредієнтів, розминання, приготування фаршу, перемішування, замішування
        Насадка середнього розміру для тертя
        Для тертя овочів, фруктів та сиру
        Насадка середнього розміру для подрібнення
        Для подрібнення картоплі, сиру
        Диск для приготування емульсій
        Для збивання кремів та приготування емульсій
        Насадка середнього розміру для нарізання
        Для нарізання овочів та фруктів
        Блендер
        • Змішування, кришення, збивання піни, подрібнення, приготування пюре
        • Розмішування, вичавлення соку, мелення, перемішування
        • Збовтування, приготування густого пюре

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