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  • Зекономте простір та зусилля
  • Зекономте простір та зусилля
  • Зекономте простір та зусилля
  • Зекономте простір та зусилля
  • Зекономте простір та зусилля
  • Зекономте простір та зусилля
  • Зекономте простір та зусилля
  • Зекономте простір та зусилля
  • Зекономте простір та зусилля
  • Зекономте простір та зусилля
  • Зекономте простір та зусилля
  • Зекономте простір та зусилля

Більше не доступний

Кухонний комбайн

HR7625/70

5

| (12) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Зекономте простір та зусилля

Зекономте простір, зусилля та час за допомогою нового кухонного комбайна Philips із вертикальним дизайном. Це надзвичайно потужний та багатофункціональний пристрій, який дозволяє приготувати будь-яку страву за лічені секунди! Тепер постачається з блендером.

Переглянути всі переваги

Надзвичайно компактний дизайн, блендер у комплекті

Зекономте простір та зусилля

Усі аксесуари вміщуються у чашу для компактного зберігання

Усі аксесуари вміщуються у чашу для компактного зберігання

Система MicroStore дозволяє легко та зручно зберігати усі аксесуари всередині чаші.

2 швидкості та імпульсний режим

2 швидкості та імпульсний режим

Кухонний комбайн підтримує два налаштування швидкості для твердих та м'яких інгредієнтів. На додаток, імпульсний режим - для подрібнення часнику чи кришення льоду.

Двигун 500 Вт – обробка великої кількості продуктів, замішування густого тіста

Двигун 500 Вт – обробка великої кількості продуктів, замішування густого тіста

Двигун 550 Вт, 2 режими швидкості та кнопка імпульсного режиму дозволяють вибрати відповідну швидкість для досягнення оптимальних результатів

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

12

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

28/10/2021

Україна

Україна

Долговечный и универсальный помощник!

Покупала такой комбайн очень давно, но до сих пор не было никаких нареканий, не приходилось носить в ремонт, ножи, как и прежде острые, работает, как часики, делаю с помощью него очень много всего и не представляю, как обходилась раньше. Удобный, компактный, мощный, очень довольна!

Плюси

однозначно,ЗА

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR7625/70 Кухонний комбайн

Date of Use 2019-10-27

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR7625/70 Кухонний комбайн

Date of Use 2019-10-27

04/05/2021

Polska

Polska

Dobry. Za tą cenę rewelka.

Nie zawiódł mnie jeszcze. Jak by do zestawu dorzucili tarczę do frytek był by ideał.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR7625/70 Robot kuchenny

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR7625/70 Robot kuchenny

06/12/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry robot kuchenny!

Łatwy w obsłudze, wszechstronny, nie zajmuje dużo miejsca w kuchni - idealny :) Polecam!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR7625/70 Robot kuchenny

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR7625/70 Robot kuchenny

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