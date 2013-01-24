Зекономте простір та зусилля
Зекономте простір, зусилля та час за допомогою нового кухонного комбайна Philips із вертикальним дизайном. Це надзвичайно потужний та багатофункціональний пристрій, який дозволяє приготувати будь-яку страву за лічені секунди! Тепер постачається з блендером.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зекономте простір та зусилля
Зекономте простір, зусилля та час за допомогою нового кухонного комбайна Philips із вертикальним дизайном. Це надзвичайно потужний та багатофункціональний пристрій, який дозволяє приготувати будь-яку страву за лічені секунди! Тепер постачається з блендером.
Зекономте простір та зусилля
Зекономте простір, зусилля та час за допомогою нового кухонного комбайна Philips із вертикальним дизайном. Це надзвичайно потужний та багатофункціональний пристрій, який дозволяє приготувати будь-яку страву за лічені секунди! Тепер постачається з блендером.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зекономте простір та зусилля
Зекономте простір, зусилля та час за допомогою нового кухонного комбайна Philips із вертикальним дизайном. Це надзвичайно потужний та багатофункціональний пристрій, який дозволяє приготувати будь-яку страву за лічені секунди! Тепер постачається з блендером.
Кухонний комбайн підтримує два налаштування швидкості для твердих та м'яких інгредієнтів. На додаток, імпульсний режим - для подрібнення часнику чи кришення льоду.
Двигун 500 Вт надзвичайно потужний. Він здатен подрібнити навіть дуже тверді інгредієнти, як наприклад горіхи, шоколад чи навіть лід.
Кухонний комбайн обладнано 7 пристосуваннями, які виконують 28 функцій. Це: лезо із нержавіючої сталі для подрібнення, збивання, приготування однорідної маси, кришення, нарізання, додавання інгредієнтів, розминання, приготування фаршу, перемішування; насадка для замішування (густого) тіста; насадка для середнього нарізання овочів та фруктів; насадка для середнього перетирання овочів, фруктів та сиру; диск для приготування емульсій та збивання кремів; насадка для подрібнення картоплі; а також блендер для змішування, кришіння, збивання піни, подрібнення, приготування (густого) пюре, розмішування, вичавлення соку, мелення, перемішування, збовтування
Система Microstore дозволяє легко та зручно зберігати усі приладдя всередині чаші
*Кухонний комбайн зі спеціальним вертикальним дизайном має на 35% меншу підошву, ніж кухонні комбайни з горизонтальним дизайном. Це дозволяє зекономити цінний робочий простір і означає, що кухонний комбайн можна поставити навіть у дуже маленькій кухні.
Технічні характеристики
Технічні вимоги
Аксесуари