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Зекономте простір та зусилля
Зекономте простір, зусилля та час за допомогою нового кухонного комбайна Philips із вертикальним дизайном. Це надзвичайно потужний та багатофункціональний пристрій, який дозволяє приготувати будь-яку страву за лічені секунди! Тепер постачається з блендером.
Система MicroStore дозволяє легко та зручно зберігати усі аксесуари всередині чаші.
Кухонний комбайн підтримує два налаштування швидкості для твердих та м'яких інгредієнтів. На додаток, імпульсний режим - для подрібнення часнику чи кришення льоду.
Двигун 550 Вт, 2 режими швидкості та кнопка імпульсного режиму дозволяють вибрати відповідну швидкість для досягнення оптимальних результатів
5.0
з 5
12
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
28/10/2021
Україна
Долговечный и универсальный помощник!
Покупала такой комбайн очень давно, но до сих пор не было никаких нареканий, не приходилось носить в ремонт, ножи, как и прежде острые, работает, как часики, делаю с помощью него очень много всего и не представляю, как обходилась раньше. Удобный, компактный, мощный, очень довольна!
Плюси
однозначно,ЗА
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR7625/70 Кухонний комбайн
Date of Use 2019-10-27
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR7625/70 Кухонний комбайн
Date of Use 2019-10-27
Jo jestem
04/05/2021
Polska
Dobry. Za tą cenę rewelka.
Nie zawiódł mnie jeszcze. Jak by do zestawu dorzucili tarczę do frytek był by ideał.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR7625/70 Robot kuchenny
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR7625/70 Robot kuchenny
Użytkowniczka12
06/12/2013
Polska
Bardzo dobry robot kuchenny!
Łatwy w obsłudze, wszechstronny, nie zajmuje dużo miejsca w kuchni - idealny :) Polecam!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR7625/70 Robot kuchenny
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR7625/70 Robot kuchenny