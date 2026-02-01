Смакуйте стравами, приготованими вдома за лічені секунди

Новий кухонний комбайн Philips забезпечує зручні можливості для швидкісного приготування їжі. Його можна збирати та розбирати за лічені секунди завдяки унікальній системі Philips Click&Go, яка дозволяє безпечно зафіксувати чашу на платформі у будь-якому положенні.