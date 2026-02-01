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  • Смакуйте стравами, приготованими вдома за лічені секунди
  • Смакуйте стравами, приготованими вдома за лічені секунди
  • Смакуйте стравами, приготованими вдома за лічені секунди
  • Смакуйте стравами, приготованими вдома за лічені секунди

Більше не доступний

Кухонний комбайн

HR7730/80

Смакуйте стравами, приготованими вдома за лічені секунди

Новий кухонний комбайн Philips забезпечує зручні можливості для швидкісного приготування їжі. Його можна збирати та розбирати за лічені секунди завдяки унікальній системі Philips Click&Go, яка дозволяє безпечно зафіксувати чашу на платформі у будь-якому положенні.

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Легко збирається завдяки системі Click&Go

Смакуйте стравами, приготованими вдома за лічені секунди

Легке виконання 28 функцій

Система збирання та розбирання Click&Go

Система збирання та розбирання Click&Go

Збирання та розбирання за лічені секунди завдяки системі Click&Go. Помістіть чашу у будь-якому положенні, накрийте кришкою і просто натисніть кнопку.

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Технічні характеристики

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  • • Унікальні пропозиції