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Кухонний комбайн
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Завдяки цій лінійці кухонних комбайнів можна приготувати багато страв, використовуючи 29-33 різних технік приготування ("функцій") – від кришення та приготування однорідної маси до додавання продуктів. Кількість функцій приготування їжі різна, залежно від моделі: моделі HR7735 та HR7739 мають 29 функцій приготування їжі, модель HR7740 – 31 функцію, модель HR7744 – 32 функції, а модель HR7745 пропонує найбільше можливостей завдяки 33 функціям приготування їжі
Збирати та розбирати кухонний комбайн ще ніколи не було так легко: тепер немає проблем зі встановленням чаші чи кришки: для цього досить просто натиснути кнопку Click&Go.
Завдяки спеціальному ергономічному дизайну нижньої частини чаші та кришки, їх не потрібно підлаштовувати у потрібне положення, щоб зафіксувати. Вони розроблені таким чином, що легко встановлюються під будь-яким кутом
Надзвичайно велика чаша дозволяє переробляти велику кількість продуктів: до 1,25 кг густого тіста, 2 кг рідкого тіста, 1,8 л супу та 7 яєчних білків
Технічні характеристики