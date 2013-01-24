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Кухонний комбайн

HR7740
Загальна оцінка / 5
  • Універсальність без зусиль Універсальність без зусиль Універсальність без зусиль
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    Кухонний комбайн

    HR7740
    Загальна оцінка / 5

    Універсальність без зусиль

    Цей кухонний комбайн постачається з набором універсальних аксесуарів, що забезпечують широкий вибір функцій приготування - від змішування до подрібнення. А завдяки унікальній системі збирання та розбирання можна без зусиль встановити чашу та кришку

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Кухонний комбайн

    Універсальність без зусиль

    Цей кухонний комбайн постачається з набором універсальних аксесуарів, що забезпечують широкий вибір функцій приготування - від змішування до подрібнення. А завдяки унікальній системі збирання та розбирання можна без зусиль встановити чашу та кришку

    Універсальність без зусиль

    Цей кухонний комбайн постачається з набором універсальних аксесуарів, що забезпечують широкий вибір функцій приготування - від змішування до подрібнення. А завдяки унікальній системі збирання та розбирання можна без зусиль встановити чашу та кришку

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Кухонний комбайн

    Універсальність без зусиль

    Цей кухонний комбайн постачається з набором універсальних аксесуарів, що забезпечують широкий вибір функцій приготування - від змішування до подрібнення. А завдяки унікальній системі збирання та розбирання можна без зусиль встановити чашу та кришку

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      Універсальність без зусиль

      Легке збирання та розбирання усіх частин завдяки системі Click&Go

      Від 29 до 33 функцій

      Від 29 до 33 функцій

      Завдяки цій лінійці кухонних комбайнів можна приготувати багато страв, використовуючи 29-33 різних технік приготування ("функцій") - від кришення та приготування однорідної маси до додавання продуктів. Кількість функцій приготування їжі різна, залежно від моделі: моделі HR7735 та HR7739 мають 29 функцій приготування їжі, модель HR7740 - 31 функцію, модель HR7744 - 32 функції, а модель HR7745 пропонує найбільше можливостей завдяки 33 функціям приготування їжі

      Збирання та розбирання частин одним дотиком за допомогою кнопки Click&Go

      Збирання та розбирання частин одним дотиком за допомогою кнопки Click&Go

      Збирати та розбирати кухонний комбайн ще ніколи не було так легко: тепер немає проблем зі встановленням чаші чи кришки: для цього досить просто натиснути кнопку Click&Go

      Фіксація під кутом 360 градусів

      Фіксація під кутом 360 градусів

      Завдяки спеціальному ергономічному дизайну нижньої частини чаші та кришки, їх не потрібно підлаштовувати у потрібне положення, щоб зафіксувати. Вони розроблені таким чином, що легко встановлюються під будь-яким кутом

      Велика чаша ємністю для 1,8 л супу, 1,25 кг тіста

      Велика чаша ємністю для 1,8 л супу, 1,25 кг тіста

      Надзвичайно велика чаша дозволяє переробляти велику кількість продуктів: до 1,25 кг густого тіста, 2 кг рідкого тіста, 1,8 л супу та 7 яєчних білків

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Довжина шнура
        100, з подвійною ізоляцією та литим штепселем  хв.
        Двигун
        Універсальний двигун з приглушенням перешкод для роботи радіо/ТБ
        Потужність
        800  Вт
        Вміст чаші
        • 3,6  л
        • 2,5  л
        Напруга
        220 - 240  В
        Частота
        50 - 60  Гц
        Колір
        Білий з оранжевими та жовтими відтінками
        Чищення
        • Усі аксесуари можна мити в посудомийній машині
        • Кнопка чищення
        Ємність чаші для сухих продуктів
        3,6  л
        Робоча ємність чаші, рідини
        1,8  л
        Робоча ємність чаші, тісто
        1250  г
        Робоча ємність чаші, борошно
        750  г
        Робоча ємність блендера
        1,5  л
        Безпека
        Автоматична система вимкнення для захисту двигуна із можливістю скидання
        Швидкості
        2 + імпульсний режим

      • Технічні вимоги

        Корпус, кришка блендера, штовхач, чаша для продуктів
        Поліпропілен
        Ручка блендера, цитрус-прес, приладдя для замішування тіста
        Поліпропілен
        Чаша, кришка, глек блендера, чашка блендера, захисний ковпак
        SAN
        Тримач насадки
        ABS
        Металевий ніж та інші насадки
        Нержавіюча сталь та ABS
        Об'ємний вінчик
        Металевий, корпус - pom

      • Аксесуари

        Прес для цитрусових
        Для вичавлення великої кількості соку з цитрусових
        Чаша блендера (1,5 л)
        Для змішування, приготування пюре та перемішування фруктів
        Насадка для замішування
        Для замішування та збивання всіх видів тіста
        Ніж для подрібнення із нержавіючої сталі
        Для нарізання овочів та фруктів
        Насадка середнього розміру для тертя
        Для тертя овочів та фруктів
        Насадка середнього розміру для подрібнення
        Для подрібнення картоплі
        Насадка для дрібного перетирання
        Для дрібного перетирання фруктів та овочів
        Об'ємний вінчик
        Для збивання, змішування та приготування емульсій
        Насадка середнього розміру для нарізання
        Для нарізання овочів та фруктів

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