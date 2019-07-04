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Більше не доступний
Універсальність без зусиль
Цей кухонний комбайн постачається з набором універсальних аксесуарів, що забезпечують широкий вибір функцій приготування - від змішування до подрібнення. А завдяки унікальній системі збирання та розбирання можна без зусиль встановити чашу та кришку
Завдяки цій лінійці кухонних комбайнів можна приготувати багато страв, використовуючи 29-33 різних технік приготування ("функцій") – від кришення та приготування однорідної маси до додавання продуктів. Кількість функцій приготування їжі різна, залежно від моделі: моделі HR7735 та HR7739 мають 29 функцій приготування їжі, модель HR7740 – 31 функцію, модель HR7744 – 32 функції, а модель HR7745 пропонує найбільше можливостей завдяки 33 функціям приготування їжі
Збирати та розбирати кухонний комбайн ще ніколи не було так легко: тепер немає проблем зі встановленням чаші чи кришки: для цього досить просто натиснути кнопку Click&Go.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Iness42
04/07/2019
Україна
рекомендую
Ощущение,что он вечный.Люблю его,часто пользуюсь всеми насадками без исключения. Облегчает время на кухне максимально
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR7740/55 Кухонний комбайн
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR7740/55 Кухонний комбайн