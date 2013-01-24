Універсальність без зусиль
Цей кухонний комбайн постачається з набором універсальних аксесуарів, що забезпечують широкий вибір функцій приготування - від змішування до подрібнення. А завдяки унікальній системі збирання та розбирання можна без зусиль встановити чашу та кришку
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Універсальність без зусиль
Цей кухонний комбайн постачається з набором універсальних аксесуарів, що забезпечують широкий вибір функцій приготування - від змішування до подрібнення. А завдяки унікальній системі збирання та розбирання можна без зусиль встановити чашу та кришку
Універсальність без зусиль
Цей кухонний комбайн постачається з набором універсальних аксесуарів, що забезпечують широкий вибір функцій приготування - від змішування до подрібнення. А завдяки унікальній системі збирання та розбирання можна без зусиль встановити чашу та кришку
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Універсальність без зусиль
Цей кухонний комбайн постачається з набором універсальних аксесуарів, що забезпечують широкий вибір функцій приготування - від змішування до подрібнення. А завдяки унікальній системі збирання та розбирання можна без зусиль встановити чашу та кришку
Завдяки цій лінійці кухонних комбайнів можна приготувати багато страв, використовуючи 29-33 різних технік приготування ("функцій") - від кришення та приготування однорідної маси до додавання продуктів. Кількість функцій приготування їжі різна, залежно від моделі: моделі HR7735 та HR7739 мають 29 функцій приготування їжі, модель HR7740 - 31 функцію, модель HR7744 - 32 функції, а модель HR7745 пропонує найбільше можливостей завдяки 33 функціям приготування їжі
Збирати та розбирати кухонний комбайн ще ніколи не було так легко: тепер немає проблем зі встановленням чаші чи кришки: для цього досить просто натиснути кнопку Click&Go
Завдяки спеціальному ергономічному дизайну нижньої частини чаші та кришки, їх не потрібно підлаштовувати у потрібне положення, щоб зафіксувати. Вони розроблені таким чином, що легко встановлюються під будь-яким кутом
Надзвичайно велика чаша дозволяє переробляти велику кількість продуктів: до 1,25 кг густого тіста, 2 кг рідкого тіста, 1,8 л супу та 7 яєчних білків
Технічні характеристики
Технічні вимоги
Аксесуари