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Більше не доступний

Кухонний комбайн

HR7740

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Універсальність без зусиль

Цей кухонний комбайн постачається з набором універсальних аксесуарів, що забезпечують широкий вибір функцій приготування - від змішування до подрібнення. А завдяки унікальній системі збирання та розбирання можна без зусиль встановити чашу та кришку

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Легке збирання та розбирання усіх частин завдяки системі Click&Go

Універсальність без зусиль

Від 29 до 33 функцій

Від 29 до 33 функцій

Завдяки цій лінійці кухонних комбайнів можна приготувати багато страв, використовуючи 29-33 різних технік приготування ("функцій") – від кришення та приготування однорідної маси до додавання продуктів. Кількість функцій приготування їжі різна, залежно від моделі: моделі HR7735 та HR7739 мають 29 функцій приготування їжі, модель HR7740 – 31 функцію, модель HR7744 – 32 функції, а модель HR7745 пропонує найбільше можливостей завдяки 33 функціям приготування їжі

Потужний двигун 800 Вт може обробляти навіть дуже тверді продукти

Збирання та розбирання частин одним дотиком за допомогою кнопки Click&Go

Збирання та розбирання частин одним дотиком за допомогою кнопки Click&Go

Збирати та розбирати кухонний комбайн ще ніколи не було так легко: тепер немає проблем зі встановленням чаші чи кришки: для цього досить просто натиснути кнопку Click&Go.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

04/07/2019

Україна

Україна

рекомендую

Ощущение,что он вечный.Люблю его,часто пользуюсь всеми насадками без исключения. Облегчает время на кухне максимально

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR7740/55 Кухонний комбайн

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR7740/55 Кухонний комбайн

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