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Смакуйте стравами, приготованими вдома за лічені секунди
Новий кухонний комбайн Philips забезпечує зручні можливості для швидкісного приготування їжі. Його можна збирати та розбирати за лічені секунди завдяки унікальній системі Philips Click&Go, яка дозволяє безпечно зафіксувати чашу на платформі у будь-якому положенні.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Смакуйте стравами, приготованими вдома за лічені секунди
Новий кухонний комбайн Philips забезпечує зручні можливості для швидкісного приготування їжі. Його можна збирати та розбирати за лічені секунди завдяки унікальній системі Philips Click&Go, яка дозволяє безпечно зафіксувати чашу на платформі у будь-якому положенні.
Смакуйте стравами, приготованими вдома за лічені секунди
Новий кухонний комбайн Philips забезпечує зручні можливості для швидкісного приготування їжі. Його можна збирати та розбирати за лічені секунди завдяки унікальній системі Philips Click&Go, яка дозволяє безпечно зафіксувати чашу на платформі у будь-якому положенні.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Смакуйте стравами, приготованими вдома за лічені секунди
Новий кухонний комбайн Philips забезпечує зручні можливості для швидкісного приготування їжі. Його можна збирати та розбирати за лічені секунди завдяки унікальній системі Philips Click&Go, яка дозволяє безпечно зафіксувати чашу на платформі у будь-якому положенні.
Кухонний комбайн
Ціна магазину Philips
Усього:
Збирання та розбирання за лічені секунди завдяки системі Click&Go. Помістіть чашу у будь-якому положенні, накрийте кришкою і просто натисніть кнопку.
Потужний двигун 800 Вт для легкої обробки великих порцій.
Технічні характеристики
Особливості дизайну
Аксесуари