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    Кухонний комбайн

    HR7740/80
    Загальна оцінка / 5
    • Смакуйте стравами, приготованими вдома за лічені секунди Смакуйте стравами, приготованими вдома за лічені секунди Смакуйте стравами, приготованими вдома за лічені секунди
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      Кухонний комбайн

      HR7740/80
      Загальна оцінка / 5

      Смакуйте стравами, приготованими вдома за лічені секунди

      Новий кухонний комбайн Philips забезпечує зручні можливості для швидкісного приготування їжі. Його можна збирати та розбирати за лічені секунди завдяки унікальній системі Philips Click&Go, яка дозволяє безпечно зафіксувати чашу на платформі у будь-якому положенні.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Кухонний комбайн

      Смакуйте стравами, приготованими вдома за лічені секунди

      Новий кухонний комбайн Philips забезпечує зручні можливості для швидкісного приготування їжі. Його можна збирати та розбирати за лічені секунди завдяки унікальній системі Philips Click&Go, яка дозволяє безпечно зафіксувати чашу на платформі у будь-якому положенні.

      Смакуйте стравами, приготованими вдома за лічені секунди

      Новий кухонний комбайн Philips забезпечує зручні можливості для швидкісного приготування їжі. Його можна збирати та розбирати за лічені секунди завдяки унікальній системі Philips Click&Go, яка дозволяє безпечно зафіксувати чашу на платформі у будь-якому положенні.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Кухонний комбайн

      Смакуйте стравами, приготованими вдома за лічені секунди

      Новий кухонний комбайн Philips забезпечує зручні можливості для швидкісного приготування їжі. Його можна збирати та розбирати за лічені секунди завдяки унікальній системі Philips Click&Go, яка дозволяє безпечно зафіксувати чашу на платформі у будь-якому положенні.

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        Кухонний комбайн

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Смакуйте стравами, приготованими вдома за лічені секунди

        Легко збирається завдяки системі Click&Go

        Система збирання та розбирання Click&Go

        Система збирання та розбирання Click&Go

        Збирання та розбирання за лічені секунди завдяки системі Click&Go. Помістіть чашу у будь-якому положенні, накрийте кришкою і просто натисніть кнопку.

        Деталі можна мити в посудомийній машині

        Деталі можна мити в посудомийній машині

        Потужний двигун 800 Вт

        Потужний двигун 800 Вт для легкої обробки великих порцій.

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики

          Двигун
          Універсальний двигун з приглушенням перешкод для роботи радіо/ТБ
          Потужність
          800  Вт
          Ємність тіста
          700  г
          Вміст чаші
          3,6  л
          Швидкості
          2 + імпульсний режим
          Напруга
          220–240  В
          Частота
          50  Гц
          Довжина шнура
          100, з подвійною ізоляцією та литим штепселем  м
          Безпека
          Автоматична система вимкнення для захисту двигуна із можливістю скидання
          Колір (кольори)
          Білий з оранжевими та жовтими відтінками
          Чищення
          • Усі аксесуари можна мити в посудомийній машині
          • Кнопка чищення

        • Особливості дизайну

          Корпус, кришка блендера, штовхач, чаша для продуктів
          Поліпропілен
          Ручка блендера, цитрус-прес, аксесуар для замішування тіста
          Поліпропілен
          Коробка для зберігання, диск для приготування емульсій
          Поліпропілен
          Чаша, кришка, чаша блендера, чашка блендера, захисний ковпачок
          SAN
          Тримач насадки
          ABS
          Металевий ніж та інші насадки
          нержавіюча сталь та ABS
          Об’ємний вінчик
          Металевий, корпус ПОМ

        • Аксесуари

          Лезо із нержавіючої сталі
          Для подрібнення, змішування, замішування, приготування пюре, перемішування
          Прес для цитрусових
          Для вичавлення великої кількості соку з цитрусових
          Чаша блендера (1,5 л)
          Для змішування, приготування пюре та перемішування фруктів
          Насадка для замішування
          Для замішування та збивання всіх видів тіста
          Ніж для подрібнення із нержавіючої сталі
          Для нарізання овочів та фруктів
          Насадка середнього розміру для тертя
          Для тертя овочів та фруктів
          Насадка середнього розміру для подрібнення
          Для подрібнення картоплі
          Насадка для дрібного перетирання
          Для дрібного перетирання фруктів та овочів
          Об’ємний вінчик
          Для збивання, змішування та приготування емульсій

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