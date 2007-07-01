- Довжина шнура
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100, з подвійною ізоляцією та литим штепселем m
- Колір (кольори)
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Білий з оранжевими та жовтими відтінками
- Напруга
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220–240 V
- Насадка для дрібного перетирання
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Для дрібного перетирання фруктів та овочів
- Насадка середнього розміру для подрібнення
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Для подрібнення картоплі
- Потужність
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800 W
- Частота
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50 Hz
- Двигун
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Універсальний двигун з приглушенням перешкод для роботи радіо/ТБ
- Коробка для зберігання
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Для зберігання всіх аксесуарів
- Лезо із нержавіючої сталі
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Для подрібнення, змішування, замішування, приготування пюре, перемішування
- Металевий ніж та інші насадки
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нержавіюча сталь та ABS
- Насадка для замішування
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Для замішування та збивання всіх видів тіста
- Об’ємний вінчик
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Для збивання, змішування та приготування емульсій
- Ніж для подрібнення із нержавіючої сталі
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Для нарізання овочів та фруктів
- Швидкості
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2 + імпульсний режим
- Безпека
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Автоматична система вимкнення для захисту двигуна із можливістю перезапуску
- Насадка середнього розміру для тертя
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Для тертя овочів та фруктів
- Об’ємний вінчик
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Металевий, корпус ПОМ
- Вміст чаші
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3,6 L
- Чаша блендера (1,5 л)
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Для змішування, приготування пюре та перемішування фруктів
- Ємність тіста
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700 g
- Ручка блендера, цитрус-прес, замішувач тіста
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Поліпропілен
- Цитрус-прес
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Для вичавлення великої кількості соку з цитрусових
- Корпус, кришка блендера, штовхач, чаша для продуктів
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Поліпропілен
- Чищення
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- Тримач насадки
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ABS
- Чаша, кришка, чаша блендера, чашка блендера, захисний ковпачок
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SAN
- Коробка для зберігання, диск для приготування емульсій
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Поліпропілен
- Соковижималка
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Для приготування соку зі свіжих фруктів та овочів
- Насадка для дрібного нарізання
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Для дрібного нарізання овочів та фруктів