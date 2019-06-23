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Смакуйте стравами, приготованими вдома за лічені секунди
Новий кухонний комбайн Philips забезпечує зручні можливості для швидкісного приготування їжі. Його можна збирати та розбирати за лічені секунди завдяки унікальній системі Philips Click&Go, яка дозволяє безпечно зафіксувати чашу на платформі у будь-якому положенні.
Збирання та розбирання за лічені секунди завдяки системі Click&Go. Помістіть чашу у будь-якому положенні, накрийте кришкою і просто натисніть кнопку.
5.0
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Dariasch
23/06/2019
Україна
Користуємось із задоволенням вже довгий час
Купили перший в житті комбайн ще у 2006 році. Вибрали саме цю модель. І не пошкодували. Із задоволенням користуємось вже майже 13 років. Ніяких проблем у використанні не виникло за цей час. Найчастіше застосовуємо блендер (міксер) для приготування холодних напоїв із морозивом та фруктами, або овочеві поживні коктейлі. Мама влітку та восени активно готує салати та консервацію на зиму. Подобається, що за короткий час можна швидко подрібнити, приготувати, обробити необхідну кількість продуктів. А потім легко очистити та помити кувшин або чашу. Також не маємо проблем із зберіганням комбайну та його дрібних частин завдяки зручному контейнеру та захисним кришкам.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR7745/80 Кухонний комбайн
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR7745/80 Кухонний комбайн
Elena0412
01/04/2019
Україна
Я рекомендую цей продукт,він незамінний помічник на кухні для кожної господині.
Це мій СУПЕР-помічник на кухні.Майже 11 років він мені допомагає на кухні,і жодного разу не був у ремонті.Користуюсь усіма функціями комбайну,всі функції потрібні,нічого зайвого.Дуже задоволена ,що в мене є такий ЧУДО-КОМБАЙН.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR7745/80 Кухонний комбайн
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR7745/80 Кухонний комбайн
Оксана030
12/09/2018
Україна
чудовий помічник на кухні
Прекрасна машина, незамінний помічник під час приготування їжі, консервації, випічці і взагалі на кухні любої господині!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR7745/80 Кухонний комбайн
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR7745/80 Кухонний комбайн