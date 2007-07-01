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    Кухонний комбайн

    HR7745/80
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    • Смакуйте стравами, приготованими вдома за лічені секунди Смакуйте стравами, приготованими вдома за лічені секунди Смакуйте стравами, приготованими вдома за лічені секунди
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      Кухонний комбайн

      HR7745/80
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        Кухонний комбайн

        Кухонний комбайн

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        Смакуйте стравами, приготованими вдома за лічені секунди

        Легко збирається завдяки системі Click&Go

        Система збирання та розбирання Click&Go

        Система збирання та розбирання Click&Go

        Збирання та розбирання за лічені секунди завдяки системі Click&Go. Помістіть чашу у будь-якому положенні, накрийте кришкою і просто натисніть кнопку.

        Деталі можна мити в посудомийній машині

        Деталі можна мити в посудомийній машині

        Потужний двигун 800 Вт

        Потужний двигун 800 Вт для легкої обробки великих порцій.

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики

          Довжина шнура
          100, з подвійною ізоляцією та литим штепселем m
          Колір (кольори)
          Білий з оранжевими та жовтими відтінками
          Напруга
          220–240 V
          Насадка для дрібного перетирання
          Для дрібного перетирання фруктів та овочів
          Насадка середнього розміру для подрібнення
          Для подрібнення картоплі
          Потужність
          800 W
          Частота
          50 Hz
          Двигун
          Універсальний двигун з приглушенням перешкод для роботи радіо/ТБ
          Коробка для зберігання
          Для зберігання всіх аксесуарів
          Лезо із нержавіючої сталі
          Для подрібнення, змішування, замішування, приготування пюре, перемішування
          Металевий ніж та інші насадки
          нержавіюча сталь та ABS
          Насадка для замішування
          Для замішування та збивання всіх видів тіста
          Об’ємний вінчик
          Для збивання, змішування та приготування емульсій
          Ніж для подрібнення із нержавіючої сталі
          Для нарізання овочів та фруктів
          Швидкості
          2 + імпульсний режим
          Безпека
          Автоматична система вимкнення для захисту двигуна із можливістю перезапуску
          Насадка середнього розміру для тертя
          Для тертя овочів та фруктів
          Об’ємний вінчик
          Металевий, корпус ПОМ
          Вміст чаші
          3,6 L
          Чаша блендера (1,5 л)
          Для змішування, приготування пюре та перемішування фруктів
          Ємність тіста
          700 g
          Ручка блендера, цитрус-прес, замішувач тіста
          Поліпропілен
          Цитрус-прес
          Для вичавлення великої кількості соку з цитрусових
          Корпус, кришка блендера, штовхач, чаша для продуктів
          Поліпропілен
          Чищення
          • Усі аксесуари можна мити в посудомийній машині
          • Кнопка чищення
          Тримач насадки
          ABS
          Чаша, кришка, чаша блендера, чашка блендера, захисний ковпачок
          SAN
          Коробка для зберігання, диск для приготування емульсій
          Поліпропілен
          Соковижималка
          Для приготування соку зі свіжих фруктів та овочів
          Насадка для дрібного нарізання
          Для дрібного нарізання овочів та фруктів

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