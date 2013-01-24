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Кухонний комбайн

HR7754/01
Загальна оцінка / 5
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    Кухонний комбайн

    HR7754/01
    Загальна оцінка / 5

    Швидкі професійні результати

    Цей сучасний кухонний комбайн застосовує одну із найвдосконаленіших технологій. Його багатофункціональність полягає в наявності унікальної системи SmartControl, яка автоматично вибирає оптимальне налаштування для кожного продукту.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Швидкі професійні результати

    Цей сучасний кухонний комбайн застосовує одну із найвдосконаленіших технологій. Його багатофункціональність полягає в наявності унікальної системи SmartControl, яка автоматично вибирає оптимальне налаштування для кожного продукту.

    Швидкі професійні результати

    Цей сучасний кухонний комбайн застосовує одну із найвдосконаленіших технологій. Його багатофункціональність полягає в наявності унікальної системи SmartControl, яка автоматично вибирає оптимальне налаштування для кожного продукту.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Швидкі професійні результати

    Цей сучасний кухонний комбайн застосовує одну із найвдосконаленіших технологій. Його багатофункціональність полягає в наявності унікальної системи SmartControl, яка автоматично вибирає оптимальне налаштування для кожного продукту.

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      Потужний двигун 800 Вт

      Потужний двигун 800 Вт для легкої обробки великих порцій.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Двигун
        Універсальний двигун з приглушенням перешкод для роботи радіо/ТБ
        Потужність
        800  Вт
        Ємність тіста
        700  г
        Вміст чаші
        2,5  л
        Швидкості
        інтелектуальне регулювання
        Напруга
        230  В
        Частота
        50  Гц
        Довжина шнура
        100, з подвійною ізоляцією та литим штепселем  м
        Безпека
        Автоматична система вимкнення для захисту двигуна із можливістю скидання
        Колір (кольори)
        Білий з жовтуватим відтінком
        Чищення
        Усі аксесуари можна мити в посудомийній машині

      • Особливості дизайну

        Корпус, кришка блендера, штовхач, чаша для продуктів
        Поліпропілен
        Ручка блендера, цитрус-прес, аксесуар для замішування тіста
        Поліпропілен
        Соковижималка
        Поліпропілен
        Чаша, кришки, чаша блендера, чашка блендера
        SAN
        Тримач насадки, лоток подавання, насадка для ковбасок
        ABS
        Металевий ніж та інші насадки
        нержавіюча сталь та ABS
        Об’ємний вінчик
        Металевий, корпус ПОМ
        Чаша для аксесуарів, сепаратор для ковбасок
        POM
        Захисна плівка на панелі
        силіконова гума
        Заглушка і панель
        нержавіюча сталь та ABS
        Робоча трубка і черв’ячний вал м’ясорубки
        алюмінієвий сплав
        Фільтр для фруктів
        Поліпропілен, нержавіюча сталь
        Регульований диск для нарізання
        POM, ABS, нержавіюча сталь

      • Аксесуари

        Лезо із нержавіючої сталі
        Для подрібнення, змішування, замішування, приготування пюре, перемішування
        Чаша блендера (1,5 л)
        Для змішування, приготування пюре та перемішування фруктів
        Насадка для замішування
        Для замішування та збивання всіх видів тіста
        Ніж для подрібнення із нержавіючої сталі
        Для нарізання овочів та фруктів
        Насадка середнього розміру для тертя
        Для тертя овочів та фруктів
        Насадка середнього розміру для подрібнення
        Для подрібнення картоплі
        Насадка для дрібного перетирання
        Для дрібного перетирання фруктів та овочів
        Регульований диск для нарізання
        Для нарізання овочів та фруктів
        Соковижималка
        Для приготування соку зі свіжих фруктів та овочів
        Об’ємний вінчик
        Для збивання, змішування та приготування емульсій

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