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Більше не доступний

Кухонний комбайн

HR7754/01

5

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Швидкі професійні результати

Цей сучасний кухонний комбайн застосовує одну із найвдосконаленіших технологій. Його багатофункціональність полягає в наявності унікальної системи SmartControl, яка автоматично вибирає оптимальне налаштування для кожного продукту.

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Інтелектуальна система автоматичного вибору швидкості SmartControl

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Система SmartControl

Система SmartControl

Система SmartControl автоматично вибирає оптимальне налаштування для кожного продукту.

Потужний двигун 800 Вт

Потужний двигун 800 Вт для легкої обробки великих порцій.

33 функції

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

28/07/2020

Україна

Україна

Апарат Супер! Користуюсь багато років!

Кожна деталь продумана, працює чітко, за багато років жодного зауваження! У нас багато техніки Філіпс! Рекомендую!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR7754/01 Кухонний комбайн

Date of Use 2018-07-28

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR7754/01 Кухонний комбайн

Date of Use 2018-07-28

10/04/2019

Україна

Україна

Незамінна річ на кухні.

Дуже подобається комбайн. Використовую кожен день на протязі 10 років. Незамінна річ на кухні. Гарний дизайн, якість відмінна.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR7754/01 Кухонний комбайн

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR7754/01 Кухонний комбайн

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