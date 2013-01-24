Швидкі професійні результати
Цей сучасний кухонний комбайн застосовує одну із найвдосконаленіших технологій. Його багатофункціональність полягає в наявності унікальної системи SmartControl, яка автоматично вибирає оптимальне налаштування для кожного продукту.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидкі професійні результати
Цей сучасний кухонний комбайн застосовує одну із найвдосконаленіших технологій. Його багатофункціональність полягає в наявності унікальної системи SmartControl, яка автоматично вибирає оптимальне налаштування для кожного продукту.
Швидкі професійні результати
Цей сучасний кухонний комбайн застосовує одну із найвдосконаленіших технологій. Його багатофункціональність полягає в наявності унікальної системи SmartControl, яка автоматично вибирає оптимальне налаштування для кожного продукту.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидкі професійні результати
Цей сучасний кухонний комбайн застосовує одну із найвдосконаленіших технологій. Його багатофункціональність полягає в наявності унікальної системи SmartControl, яка автоматично вибирає оптимальне налаштування для кожного продукту.
Технічні характеристики
Особливості дизайну
Аксесуари