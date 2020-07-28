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Цей сучасний кухонний комбайн застосовує одну із найвдосконаленіших технологій. Його багатофункціональність полягає в наявності унікальної системи SmartControl, яка автоматично вибирає оптимальне налаштування для кожного продукту.
Система SmartControl автоматично вибирає оптимальне налаштування для кожного продукту.
Потужний двигун 800 Вт для легкої обробки великих порцій.
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
tern
28/07/2020
Україна
Апарат Супер! Користуюсь багато років!
Кожна деталь продумана, працює чітко, за багато років жодного зауваження! У нас багато техніки Філіпс! Рекомендую!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR7754/01 Кухонний комбайн
Date of Use 2018-07-28
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR7754/01 Кухонний комбайн
Date of Use 2018-07-28
tanutusic
10/04/2019
Україна
Незамінна річ на кухні.
Дуже подобається комбайн. Використовую кожен день на протязі 10 років. Незамінна річ на кухні. Гарний дизайн, якість відмінна.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR7754/01 Кухонний комбайн
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR7754/01 Кухонний комбайн