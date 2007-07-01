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    Кухонний комбайн

    HR7764/13
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      Кухонний комбайн

      HR7764/13
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        Кухонний комбайн

        Кухонний комбайн

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        Інтелектуальна система автоматичного вибору швидкості SmartControl

        Система SmartControl

        Система SmartControl

        Система SmartControl автоматично вибирає оптимальне налаштування для кожного продукту.

        Потужний двигун 800 Вт

        Потужний двигун 800 Вт для легкої обробки великих порцій.

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики

          Довжина шнура
          100, з подвійною ізоляцією та литим штепселем m
          Колір (кольори)
          Панелі з нержавіючої сталі з матовою поверхнею та оранжевими індикаторами
          Напруга
          230 V
          Насадка для дрібного перетирання
          Для дрібного перетирання фруктів та овочів
          Потужність
          800 W
          Регульований диск для нарізання
          Для нарізання овочів та фруктів
          Частота
          50 Hz
          Двигун
          Універсальний двигун з приглушенням перешкод для роботи радіо/ТБ
          Регульований диск для нарізання
          POM, ABS, нержавіюча сталь
          Лезо із нержавіючої сталі
          Для подрібнення, змішування, замішування, приготування пюре, перемішування
          Металевий ніж та інші насадки
          нержавіюча сталь та ABS
          Об’ємний вінчик
          Для збивання, змішування та приготування емульсій
          Ніж для подрібнення із нержавіючої сталі
          Для нарізання овочів та фруктів
          Швидкості
          інтелектуальне регулювання
          Безпека
          Автоматична система вимкнення для захисту двигуна із можливістю перезапуску
          Насадка середнього розміру для тертя
          Для тертя овочів та фруктів
          Об’ємний вінчик
          Металевий, корпус ПОМ
          Вміст чаші
          2,5 L
          Чаша блендера (1,5 л)
          Для змішування, приготування пюре та перемішування фруктів
          Ємність тіста
          700 g
          Ручка блендера, цитрус-прес, замішувач тіста
          Поліпропілен
          Цитрус-прес
          Для вичавлення великої кількості соку з цитрусових
          Корпус, кришка блендера, штовхач, чаша для продуктів
          Поліпропілен
          Чищення
          • Усі аксесуари можна мити в посудомийній машині
          • Кнопка чищення
          Чаша, кришки, чаша блендера, чашка блендера
          SAN
          Соковижималка
          Для приготування соку зі свіжих фруктів та овочів
          Соковижималка
          Поліпропілен
          Захисна плівка на панелі
          силіконова гума
          Поличка для зберігання
          Для зберігання всіх аксесуарів
          Фільтр для фруктів
          Поліпропілен, нержавіюча сталь
          Заглушка і панель
          нержавіюча сталь та ABS

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