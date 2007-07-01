Технічні характеристики

Довжина шнура

100, з подвійною ізоляцією та литим штепселем m

Колір (кольори)

Панелі з нержавіючої сталі з матовою поверхнею та оранжевими індикаторами

Напруга

230 V

Насадка для дрібного перетирання

Повністю металевий диск для дрібного натирання фруктів та овочів

Насадка середнього розміру для подрібнення

Металевий диск

Для подрібнення картоплі

Потужність

1000 W

Регульований диск для нарізання

Для нарізання овочів та фруктів

Частота

50 Hz

Двигун

Універсальний двигун з приглушенням перешкод для роботи радіо/ТБ

Регульований диск для нарізання

POM, ABS, нержавіюча сталь

Лезо із нержавіючої сталі

Для подрібнення, змішування, замішування, приготування пюре, перемішування

Металевий ніж та інші насадки

нержавіюча сталь та ABS

Насадка для замішування

Для замішування і змішування усіх видів тіста за допомогою металевих ножів

Об’ємний вінчик

Для збивання, змішування та приготування емульсій

Ніж для подрібнення із нержавіючої сталі

Металевий диск

Для нарізання овочів та фруктів

Швидкості

інтелектуальне регулювання

Безпека

Автоматична система вимкнення для захисту двигуна із можливістю перезапуску

Насадка середнього розміру для тертя

Повністю металевий диск для натирання фруктів та овочів на середні шматки

Об’ємний вінчик

Металевий, корпус ПОМ

Вміст чаші

2,5 L

Чаша блендера (1,5 л)

Для змішування, приготування пюре та перемішування фруктів

Ємність тіста

700 g

Ручка блендера, цитрус-прес, замішувач тіста

Поліпропілен

Корпус, кришка блендера, штовхач, чаша для продуктів

Поліпропілен

Чищення

Усі аксесуари можна мити в посудомийній машині

Кнопка чищення

Чаша, кришки, чаша блендера, чашка блендера

SAN

Соковижималка

Для приготування соку зі свіжих фруктів та овочів

Соковижималка

Поліпропілен

Тримач насадки, лоток подавання, насадка для ковбасок

ABS

Захисна плівка на панелі

силіконова гума

Поличка для зберігання

Для зберігання всіх аксесуарів

Чаша для аксесуарів, сепаратор для ковбасок

POM

Фільтр для фруктів

Поліпропілен, нержавіюча сталь

Заглушка і панель

нержавіюча сталь та ABS

Робоча трубка і черв’ячний вал м’ясорубки