- Довжина шнура
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100, з подвійною ізоляцією та литим штепселем m
- Колір (кольори)
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Панелі з нержавіючої сталі з матовою поверхнею та оранжевими індикаторами
- Напруга
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230 V
- Насадка для дрібного перетирання
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Повністю металевий диск для дрібного натирання фруктів та овочів
- Насадка середнього розміру для подрібнення
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Металевий диск
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Для подрібнення картоплі
- Потужність
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1000 W
- Регульований диск для нарізання
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Для нарізання овочів та фруктів
- Частота
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50 Hz
- Двигун
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Універсальний двигун з приглушенням перешкод для роботи радіо/ТБ
- Регульований диск для нарізання
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POM, ABS, нержавіюча сталь
- Лезо із нержавіючої сталі
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Для подрібнення, змішування, замішування, приготування пюре, перемішування
- Металевий ніж та інші насадки
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нержавіюча сталь та ABS
- Насадка для замішування
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Для замішування і змішування усіх видів тіста за допомогою металевих ножів
- Об’ємний вінчик
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Для збивання, змішування та приготування емульсій
- Ніж для подрібнення із нержавіючої сталі
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- Швидкості
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інтелектуальне регулювання
- Безпека
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Автоматична система вимкнення для захисту двигуна із можливістю перезапуску
- Насадка середнього розміру для тертя
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Повністю металевий диск для натирання фруктів та овочів на середні шматки
- Об’ємний вінчик
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Металевий, корпус ПОМ
- Вміст чаші
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2,5 L
- Чаша блендера (1,5 л)
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Для змішування, приготування пюре та перемішування фруктів
- Ємність тіста
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700 g
- Ручка блендера, цитрус-прес, замішувач тіста
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Поліпропілен
- Корпус, кришка блендера, штовхач, чаша для продуктів
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Поліпропілен
- Чищення
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- Чаша, кришки, чаша блендера, чашка блендера
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SAN
- Соковижималка
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Для приготування соку зі свіжих фруктів та овочів
- Соковижималка
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Поліпропілен
- Тримач насадки, лоток подавання, насадка для ковбасок
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ABS
- Захисна плівка на панелі
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силіконова гума
- Поличка для зберігання
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Для зберігання всіх аксесуарів
- Чаша для аксесуарів, сепаратор для ковбасок
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POM
- Фільтр для фруктів
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Поліпропілен, нержавіюча сталь
- Заглушка і панель
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нержавіюча сталь та ABS
- Робоча трубка і черв’ячний вал м’ясорубки
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алюмінієвий сплав